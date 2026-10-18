Νίστρουπ: «Αντιδράσαμε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, πολύ θετικό ότι δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες»

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά το 5-1 της ομάδας του κόντρα στον Αστέρα

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του για 60 λεπτά κόντρα στον Αστέρα και το τελικό 5-1 τον άφησε ικανοποιημένο.



Ο Τζέικομπ Νίστρουπ χαρακτήρισε «καλό» για την ομάδα το γεγονός ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για γκολ.



Οι δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού:



«Επιστρέψαμε στο δρόμο μας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό. Κάναμε δύο νίκες, ήμασταν πολύ καλοί κυρίως στο πως παίξαμε τη μπάλα κάτω στο έδαφος, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δεν έμεινα ικανοποιημένος μόνο για ένα μισάωρο κυρίως στο πως ήμασταν εμείς στο μυαλό μας, ήμασταν αργοί σε αυτά που θέλαμε να κάνουμε αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν πολύ δυναμικοί, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε»



Για τους τραυματισμούς είπε: «Είναι κάτι πολύ στενάχωρο, δυστυχώς υπάρχουν τραυματισμοί και στο ποδόσφαιρο, περιμένουμε να δούμε τις ιατρικές εξετάσεις, να δούμε για πόσο καιρό θα λείψουν. Είναι κάτι δυσάρεστο που θα λείψουν αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί έχουμε πολλές επιλογές».



Για το αν ο σημερινός Παναθηναϊκός στο επιθετικό κομμάτι, είναι η ομάδα που ονειρεύεται, είπε: «Είναι κάτι πολύ ευχάριστο, αρχίζουμε να δείχνουμε καλά στοιχεία με τη μπάλα στα πόδια μας, είναι δύο συνεχόμενα παιχνίδια που καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολλές ευκαιρίες και αυτό είναι κάτι καλό για τη συνέχεια».