Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Πιλότος Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς - «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος» λέει η αδελφή του
Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Πιλότος Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς - «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος» λέει η αδελφή του
Θρήνος για τον 41χρονο και τον 58χρονο που σκοτώθηκαν όταν - κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην Κονταριώτισσα
Συγκλονίζει η αδελφή του 41χρονου πιλότου που έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής (18/10), μαζί με έναν 58χρονο συνεπιβαίνοντα, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε στην περιοχή της Κονταριώτισσας Πιερίας.
Η οικογένεια του 41χρονου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει την τραγωδία. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και, σύμφωνα με πληροφορίες, διέθετε μεγάλη πτητική εμπειρία στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήταν πιλότος σε Canadair.
Μιλώντας για την απώλεια του αδελφού της, η αδελφή του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους.
«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δε ξέρουμε και εμείς τι έγινε. Ήμουν στο σπίτι όταν το έμαθα αλλά δε γνωρίζω κάτι. Είμαστε χάλια. Ο γιος μου ήταν πολύ επιμελής σε όλα του, στα πάντα» τόνισε από την πλευρά της η μητέρα του 41χρονου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Η οικογένεια του 41χρονου βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας ακόμη να πιστέψει την τραγωδία. Ο άτυχος άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και, σύμφωνα με πληροφορίες, διέθετε μεγάλη πτητική εμπειρία στην Πολεμική Αεροπορία, ενώ ήταν πιλότος σε Canadair.
Μιλώντας για την απώλεια του αδελφού της, η αδελφή του περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που βιώνει η οικογένεια, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη και οδήγησε στην πτώση του αεροσκάφους.
«Είναι πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουμε τον πόνο μας, είμαστε σε μεγάλο σοκ. Ο αδελφός μου έχει αφήσει οικογένεια πίσω του, δεν ξέρουμε ακόμα πώς έγινε. Είχε εμπειρία ο αδελφός μου, πιλότος σε Canadair ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Δε ξέρουμε και εμείς τι έγινε. Ήμουν στο σπίτι όταν το έμαθα αλλά δε γνωρίζω κάτι. Είμαστε χάλια. Ο γιος μου ήταν πολύ επιμελής σε όλα του, στα πάντα» τόνισε από την πλευρά της η μητέρα του 41χρονου.
Το χρονικό της τραγωδίαςΤο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε σε ξερή κοίτη ποταμού, κοντά στον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας, στην Κονταριώτισσα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πτώση περίπου στις 13:50 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 41 και 58 ετών, εντοπίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.
Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Δείτε βίντεο από δηλώσεις κατοίκου της περιοχής:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα