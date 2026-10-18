Πτώση αεροσκάφους στην Πιερία: Πιλότος Canadair και πατέρας τεσσάρων παιδιών ο ένας από τους δύο νεκρούς - «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος» λέει η αδελφή του

Κατά την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι δύο επιβαίνοντες, ηλικίας 41 και 58 ετών, εντοπίστηκαν εκτός του αεροσκάφους, χωρίς τις αισθήσεις τους.Οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Από την πτώση δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος έχασε ύψος και κατέπεσε δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.