Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αρμπελόα: «Δεν φοβάμαι την πίεση, έχω προπονήσει τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο»
Αρμπελόα: «Δεν φοβάμαι την πίεση, έχω προπονήσει τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο»
Ο προπονητής της Φούλαμ απάντησε στους επικριτές του επικαλούμενος το πέρασμά του από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης
H Φούλαμ δεν έχει ξεκινήσει με θετικό πρόσημο τις φετινές υποχρεώσεις της, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση του αγγλικού πρωταθλήματος με μόλις 2 πόντους. Οι αρνητικές εμφανίσεις της ομάδας έφεραν στο επίκεντρο της κριτικής τον Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος ρωτήθηκε για το εάν αισθάνεται πίεση.
Με αυτά τα λόγια ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να απαντήσει στην αυξανόμενη κριτική που δέχεται, θέλοντας να δείξει πως έχει μάθει να ζει με τις υψηλές απαιτήσεις του ποδοσφαίρου. Μόνο που αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στο περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η πίεση για τίτλους αποτελεί καθημερινότητα, αλλά στον πάγκο της Φούλαμ, η οποία βιώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στην Premier League.
Ο Αρμπελόα έχει κάθε λόγο να επικαλείται το παρελθόν του. Ως ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας των Μαδριλένων.
Ωστόσο, η Premier League είναι μια διαφορετική δοκιμασία. Στη Φούλαμ, ο Ισπανός καλείται να αποδείξει πως μπορεί να μετατρέψει την εμπειρία και την προσωπικότητά του σε αποτελέσματα, σε ένα πρωτάθλημα όπου ακόμη και οι μικρές αγωνιστικές λεπτομέρειες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.
Η πρόσφατη αναμέτρηση με την Ίπσουιτς ήταν χαρακτηριστική των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Φούλαμ. Η ομάδα του Αρμπελόα προηγήθηκε με τον Ράιαν Σεσενιόν στο 55ο λεπτό και έφτασε μια ανάσα από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
Όμως, το φινάλε αποδείχθηκε εφιαλτικό. Η Ίπσουιτς ισοφάρισε στο 88ο λεπτό με τον Αμπντούλ Ουαταρά και ολοκλήρωσε την ανατροπή στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντάρα Ο'Σέι διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Μια νίκη που έμοιαζε να βρίσκεται στα χέρια της Φούλαμ μετατράπηκε σε ακόμη μία οδυνηρή απώλεια βαθμών. Το αποτέλεσμα διατήρησε την ομάδα χωρίς νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, με μόλις δύο βαθμούς από δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, αφήνοντάς την στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Ο Αρμπελόα εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην αφήσει την κριτική να επηρεάσει τη στάση του. Υποστήριξε ότι δεν ανησυχεί για τη δική του θέση, τονίζοντας πως προτεραιότητα δεν είναι το προσωπικό του μέλλον, αλλά η κατάσταση της Φούλαμ.
«Ίσως δεν το γνωρίζετε, αλλά έχω παίξει για τον μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο και έχω προπονήσει τον μεγαλύτερο σύλλογο στον κόσμο. Η πίεση είναι μέρος της ζωής μου. Μου αρέσει. Δεν ανησυχώ ποτέ για τη θέση μου. Δεν νιώθω φόβο. Δεν μπορείς να είσαι προπονητής αν φοβάσαι».
🚨🇪🇸 Fulham manager Alvaro Arbeloa: "Maybe you don’t know but I have played for the biggest club in the world, coached the biggest club in the world. Pressure is part of my LIFE. Pressure is something that is important for me. I like it. I am a coach so I never worry about my position. I don’t feel fear. You cannot be a coach if you feel it." (@TimesSport)— EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2026
Με αυτά τα λόγια ο Ισπανός προπονητής επέλεξε να απαντήσει στην αυξανόμενη κριτική που δέχεται, θέλοντας να δείξει πως έχει μάθει να ζει με τις υψηλές απαιτήσεις του ποδοσφαίρου. Μόνο που αυτή τη φορά δεν βρίσκεται στο περιβάλλον της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου η πίεση για τίτλους αποτελεί καθημερινότητα, αλλά στον πάγκο της Φούλαμ, η οποία βιώνει ένα ιδιαίτερα δύσκολο ξεκίνημα στην Premier League.
Ο Αρμπελόα έχει κάθε λόγο να επικαλείται το παρελθόν του. Ως ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησε σημαντικούς τίτλους, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας των Μαδριλένων.
Ωστόσο, η Premier League είναι μια διαφορετική δοκιμασία. Στη Φούλαμ, ο Ισπανός καλείται να αποδείξει πως μπορεί να μετατρέψει την εμπειρία και την προσωπικότητά του σε αποτελέσματα, σε ένα πρωτάθλημα όπου ακόμη και οι μικρές αγωνιστικές λεπτομέρειες μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.
Η πρόσφατη αναμέτρηση με την Ίπσουιτς ήταν χαρακτηριστική των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Φούλαμ. Η ομάδα του Αρμπελόα προηγήθηκε με τον Ράιαν Σεσενιόν στο 55ο λεπτό και έφτασε μια ανάσα από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
Όμως, το φινάλε αποδείχθηκε εφιαλτικό. Η Ίπσουιτς ισοφάρισε στο 88ο λεπτό με τον Αμπντούλ Ουαταρά και ολοκλήρωσε την ανατροπή στις καθυστερήσεις, όταν ο Ντάρα Ο'Σέι διαμόρφωσε το τελικό 2-1.
Μια νίκη που έμοιαζε να βρίσκεται στα χέρια της Φούλαμ μετατράπηκε σε ακόμη μία οδυνηρή απώλεια βαθμών. Το αποτέλεσμα διατήρησε την ομάδα χωρίς νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, με μόλις δύο βαθμούς από δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες, αφήνοντάς την στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
Ο Αρμπελόα εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην αφήσει την κριτική να επηρεάσει τη στάση του. Υποστήριξε ότι δεν ανησυχεί για τη δική του θέση, τονίζοντας πως προτεραιότητα δεν είναι το προσωπικό του μέλλον, αλλά η κατάσταση της Φούλαμ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα