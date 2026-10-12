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Superbet League 2: Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο
Superbet League 2: Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο
Οι κυανέρυθροι σκόραραν δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης και το τρίτο στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου
Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας στη Superbet League 2.
Οι κυανέρυθροι έχουν πλέον 13 βαθμούς και είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό, που έχει το απόλυτο με έξι νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Ο Πανιώνιος πέτυχε τα τρία γκολ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Τα πρώτα δύο στην αρχή του ματς και το 3-0 στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου.
Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με τον Αλεξανδράκη στο 7΄και ο Χατζηστραβός στο 15΄έβαλε στέρεες βάσεις επικράτησης. Το 3-0 διαμόρφωσε στο 55΄ ο Γκαντέλιο. Ο Πανιώνιος ξεπέρασε την Athens Kallithea, που όμως έχει ένα ματς λιγότερο.
Στην Καρδίτσα, στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε χθες Κυριακή (11/10) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η τοπική Αναγέννηση πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Με δύο τέρματα του Μεντιέτα στο 48΄ και στο 90+4΄ και ένα του Δρίτσα στο 84΄, η θεσσαλική ομάδα επιβλήθηκε με 3-0 της Ζακύνθου.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Super League 2
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1
Μαρκό - ΑΕΛ 1-0
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0
Οι κυανέρυθροι έχουν πλέον 13 βαθμούς και είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό, που έχει το απόλυτο με έξι νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.
Ο Πανιώνιος πέτυχε τα τρία γκολ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Τα πρώτα δύο στην αρχή του ματς και το 3-0 στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου.
Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με τον Αλεξανδράκη στο 7΄και ο Χατζηστραβός στο 15΄έβαλε στέρεες βάσεις επικράτησης. Το 3-0 διαμόρφωσε στο 55΄ ο Γκαντέλιο. Ο Πανιώνιος ξεπέρασε την Athens Kallithea, που όμως έχει ένα ματς λιγότερο.
Στην Καρδίτσα, στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε χθες Κυριακή (11/10) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η τοπική Αναγέννηση πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Με δύο τέρματα του Μεντιέτα στο 48΄ και στο 90+4΄ και ένα του Δρίτσα στο 84΄, η θεσσαλική ομάδα επιβλήθηκε με 3-0 της Ζακύνθου.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Super League 2
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1
Μαρκό - ΑΕΛ 1-0
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0
Ολυμπιακός Β΄ - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β΄ 3-0
Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
1. Μαρκό 18
2. Πανιώνιος 13
3. Athens Kallithea 12 -5αγ.
4. ΑΕΛ 11
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8
7. Απόλλων Καλαμαριάς 8
8. Νίκη Βόλου 7
9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7
10. Πανσερραϊκός 6
11. Ολυμπιακός Β΄ 5 -5αγ.
12. ΠΑΟΚ Β΄ 5
13. Πύργος 5
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 5
15. Νέστος Χρυσούπολης 4
16. Ζάκυνθος 2
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β΄ 3-0
Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 3-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
1. Μαρκό 18
2. Πανιώνιος 13
3. Athens Kallithea 12 -5αγ.
4. ΑΕΛ 11
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8
7. Απόλλων Καλαμαριάς 8
8. Νίκη Βόλου 7
9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7
10. Πανσερραϊκός 6
11. Ολυμπιακός Β΄ 5 -5αγ.
12. ΠΑΟΚ Β΄ 5
13. Πύργος 5
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 5
15. Νέστος Χρυσούπολης 4
16. Ζάκυνθος 2
* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.
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