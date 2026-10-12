Superbet League 2: Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο
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Πανιώνιος Super League 2

Superbet League 2: Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο

Οι κυανέρυθροι σκόραραν δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης και το τρίτο στο πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου

Superbet League 2: Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας, βίντεο
Ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας στη Superbet League 2. 

Οι κυανέρυθροι έχουν πλέον 13 βαθμούς και είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Μαρκό, που έχει το απόλυτο με έξι νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. 

Ο Πανιώνιος πέτυχε τα τρία γκολ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Τα πρώτα δύο στην αρχή του ματς και το 3-0 στο πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου. 


Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με τον Αλεξανδράκη στο 7΄και ο Χατζηστραβός στο 15΄έβαλε στέρεες βάσεις επικράτησης. Το 3-0 διαμόρφωσε στο 55΄ ο Γκαντέλιο. Ο Πανιώνιος ξεπέρασε την Athens Kallithea, που όμως έχει ένα ματς λιγότερο.

Στην Καρδίτσα, στην αναμέτρηση που αναβλήθηκε χθες Κυριακή (11/10) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, η τοπική Αναγέννηση πανηγύρισε την πρώτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα. Με δύο τέρματα του Μεντιέτα στο 48΄ και στο 90+4΄ και ένα του Δρίτσα στο 84΄, η θεσσαλική ομάδα επιβλήθηκε με 3-0 της Ζακύνθου.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Super League 2

Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης 2-1
Κλείσιμο
Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου 0-1
Μαρκό - ΑΕΛ 1-0
Απόλλων Καλαμαριάς - Πύργος 1-0
Ολυμπιακός Β΄ - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 1-1
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β΄ 3-0
Αναγέννηση Καρδίτσας - Ζάκυνθος 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

1. Μαρκό 18
2. Πανιώνιος 13
3. Athens Kallithea 12 -5αγ.
4. ΑΕΛ 11
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8
7. Απόλλων Καλαμαριάς 8
8. Νίκη Βόλου 7
9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7
10. Πανσερραϊκός 6
11. Ολυμπιακός Β΄ 5 -5αγ.
12. ΠΑΟΚ Β΄ 5
13. Πύργος 5
14. Αναγέννηση Καρδίτσας 5
15. Νέστος Χρυσούπολης 4
16. Ζάκυνθος 2

* Ο Πανσερραϊκός έχει -4 βαθμούς.

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