Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φαν Ντρόνγκελεν: «Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο», βίντεο
Φαν Ντρόνγκελεν: «Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο», βίντεο
Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού σχολίασε την εκτός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Την πρώτη του φετινή ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε ο Παναθηναϊκός, καθώς έχασε στην έδρα του Ολυμπιακού για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Φαν Ντρόνγκελεν σχολίασε την εικόνα των «πρασίνων» και μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα τους Πειραιώτες.
Συγκεκριμένα είπε: «Νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πολλές προσωπικές μονομαχίες. Δεν καταφέραμε να εγκατασταθούμε στο μισό του αντιπάλου και χάναμε την μπάλα πολύ γρήγορα, χωρίς να μπορούμε να διατηρήσουμε την κατοχή και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να απειλήσουμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερες καλές στιγμές, ιδιαίτερα μετά την αποβολή του αντιπάλου. Ωστόσο, δεν εκμεταλλευτήκαμε τους χώρους που δημιουργήθηκαν, κυρίως στα άκρα, όπου είχαμε αρκετό ελεύθερο χώρο για να επιτεθούμε.
Συνεχίσαμε να χάνουμε την μπάλα πολύ εύκολα και δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, ώστε να πετύχουμε τουλάχιστον το γκολ της ισοφάρισης.
Είμαστε απογοητευμένοι σήμερα και θα είμαστε και αύριο. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εμάς, για τον σύλλογο και για τους φιλάθλους μας, οπότε είναι απολύτως λογικό να υπάρχει απογοήτευση.
Ωστόσο, αυτή η ήττα μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για τα επόμενα παιχνίδια. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Σήμερα η απόδοσή μας δεν ήταν αρκετά καλή. Πρέπει, λοιπόν, να βελτιωθούμε ξανά, να σηκώσουμε το κεφάλι και να κοιτάξουμε μπροστά».
Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Φαν Ντρόνγκελεν σχολίασε την εικόνα των «πρασίνων» και μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως δεν κατάφεραν να απειλήσουν ιδιαίτερα τους Πειραιώτες.
Συγκεκριμένα είπε: «Νομίζω ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πολλές προσωπικές μονομαχίες. Δεν καταφέραμε να εγκατασταθούμε στο μισό του αντιπάλου και χάναμε την μπάλα πολύ γρήγορα, χωρίς να μπορούμε να διατηρήσουμε την κατοχή και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να απειλήσουμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερες καλές στιγμές, ιδιαίτερα μετά την αποβολή του αντιπάλου. Ωστόσο, δεν εκμεταλλευτήκαμε τους χώρους που δημιουργήθηκαν, κυρίως στα άκρα, όπου είχαμε αρκετό ελεύθερο χώρο για να επιτεθούμε.
Συνεχίσαμε να χάνουμε την μπάλα πολύ εύκολα και δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, ώστε να πετύχουμε τουλάχιστον το γκολ της ισοφάρισης.
Είμαστε απογοητευμένοι σήμερα και θα είμαστε και αύριο. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για εμάς, για τον σύλλογο και για τους φιλάθλους μας, οπότε είναι απολύτως λογικό να υπάρχει απογοήτευση.
Ωστόσο, αυτή η ήττα μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για τα επόμενα παιχνίδια. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες είναι οι δυνατότητές μας. Σήμερα η απόδοσή μας δεν ήταν αρκετά καλή. Πρέπει, λοιπόν, να βελτιωθούμε ξανά, να σηκώσουμε το κεφάλι και να κοιτάξουμε μπροστά».
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