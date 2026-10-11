Ξέσπασε ο Γκατούζο: «Δεν έχω αποτύχει παντού»
SPORTS
Τζενάρο Γκατούζο Λάτσιο

Ξέσπασε ο Γκατούζο: «Δεν έχω αποτύχει παντού»

Ο τεχνικός της Λάτσιο  απάντησε με αιχμηρό τρόπο στους επικριτές του, ξεκαθαρίζοντας πως η προπονητική του πορεία δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται αποτυχημένη

Ξέσπασε ο Γκατούζο: «Δεν έχω αποτύχει παντού»
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Ο Τζενάρο Γκατούζο δεν συνηθίζει να κρύβεται πίσω από τα λόγια του και αυτή τη φορά επέλεξε να απαντήσει σε όσους αμφισβητούν την προπονητική του πορεία. Ο Ιταλός τεχνικός υπερασπίστηκε το έργο του, υποστηρίζοντας πως η εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το όνομά του δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.



Ο άλλοτε δυναμικός μέσος της Μίλαν, που είχε συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες ως ποδοσφαιριστής, δεν έχει καταφέρει να γνωρίσει την ίδια διαδρομή και από τον πάγκο. Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει από σημαντικούς συλλόγους, όπως η Μίλαν, η Νάπολι και η Μαρσέιγ, ενώ έχει αναλάβει και την εθνική ομάδα της Ιταλίας, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί σταθερά στην κορυφή.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος θεωρεί πως τα αποτελέσματα δεν αποτυπώνουν πάντα το σύνολο της προσπάθειας που καταβάλλει ένας προπονητής. Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα που θέλησε να περάσει στις δηλώσεις του, θυμίζοντας περιπτώσεις στις οποίες η επιτυχία χάθηκε για ελάχιστες λεπτομέρειες.

Ο τεχνικός της Λάτσιο εμφανίστηκε ενοχλημένος από τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η προπονητική του πορεία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό του αποτυχημένου.

«Δεν έχω αποτύχει παντού όπου έχω εργαστεί ως προπονητής. Μιλούν για μένα λες και είμαι κάποιος που το έβαλε στα πόδια, όμως αρκεί να κοιτάξει κανείς τα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Ιταλός στάθηκε σε δύο σημαντικές στιγμές της καριέρας του, όταν οι ομάδες του έχασαν σημαντικούς στόχους για οριακές διαφορές. Όπως εξήγησε, τόσο με τη Μίλαν όσο και με τη Νάπολι, η έξοδος στο Champions League χάθηκε για μόλις έναν βαθμό, ενώ με τη Χάιντουκ Σπλιτ είδε τον τίτλο να απομακρύνεται την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος.

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«Είναι οι λεπτομέρειες που σε καταδικάζουν, έχασα το Champions League για έναν βαθμό με τη Μίλαν και τη Νάπολι. Με τη Χάιντουκ έχασα το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική», είπε μεταξύ άλλων.
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