Με πατερίτσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ελ Κααμπί, γνώρισε την αποθέωση, βίντεο
SPORTS
Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός

Με πατερίτσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ελ Κααμπί, γνώρισε την αποθέωση, βίντεο

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πάτησε το χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης» και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού

Με πατερίτσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» ο Ελ Κααμπί, γνώρισε την αποθέωση, βίντεο
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Όλη την εβδομάδα ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήγαινε στο Ρέντη για να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του ενόψει του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του και μόνο ήταν αρκετή για να τονώσει ψυχολογικά τους Πειραιώτες.

Ο Μαροκινός στράικερ εμφανίστηκε και στο «Γ. Καραϊσκάκης». Πριν τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Ελ Κααμπί πάτησε το χορτάρι του φαληρικού γηπέδου.

Με πατερίτσα έκανε την εμφάνιση του ο Μαροκινός στράικερ και φυσικά όταν τον αντιλήφθηκε ο κόσμος αποθεώθηκε. Χαμογελαστός ο Ελ Κααμπί ανταπέδωσε την αποθέωση υψώνοντας το χέρι του.
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