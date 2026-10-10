Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νταρντέρι στη Σανγκάη και έφτασε τις 400 νίκες στο ATP Tour, βίντεο
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Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Σανγκάη

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νταρντέρι στη Σανγκάη και έφτασε τις 400 νίκες στο ATP Tour, βίντεο

Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά και θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ

Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νταρντέρι στη Σανγκάη και έφτασε τις 400 νίκες στο ATP Tour, βίντεο
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πως είναι σε καλή κατάσταση στο Masters της Σανγκάης καθώς επικράτησε με 6-3, 6-4 του Λουτσιάνο Νταρντέρι και προκρίθηκε στη φάση των 32. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Ιταλό αντίπαλό του που είναι στο Νο20 της παγκόσμιας κατάταξης έχοντας ως όπλο του το σερβίς. Ο Τσιτσιπάς πήρε 16 πόντους από άσους πετυχαίνοντας σημαντική πρόκριση απέναντι στον Νταρντέρι. 


Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτζ, Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη. 

Η επιτυχία πάντως του Τσιτσιπά απέναντι στον Νταρντέρι είχε και ιστορική σημασία. Ήταν η 400η νίκη του Έλληνα τενίστα στο ATP Tour, δηλαδή στα τουρνουά που δίνουν βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και αποτελούν τα πιο σημαντικά στο ετήσιο πρόγραμμα των αθλητών του τένις. 

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