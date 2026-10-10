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Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νταρντέρι στη Σανγκάη και έφτασε τις 400 νίκες στο ATP Tour, βίντεο
Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Νταρντέρι στη Σανγκάη και έφτασε τις 400 νίκες στο ATP Tour, βίντεο
Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του τουρνουά και θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε πως είναι σε καλή κατάσταση στο Masters της Σανγκάης καθώς επικράτησε με 6-3, 6-4 του Λουτσιάνο Νταρντέρι και προκρίθηκε στη φάση των 32.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Ιταλό αντίπαλό του που είναι στο Νο20 της παγκόσμιας κατάταξης έχοντας ως όπλο του το σερβίς. Ο Τσιτσιπάς πήρε 16 πόντους από άσους πετυχαίνοντας σημαντική πρόκριση απέναντι στον Νταρντέρι.
Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτζ, Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη.
Η επιτυχία πάντως του Τσιτσιπά απέναντι στον Νταρντέρι είχε και ιστορική σημασία. Ήταν η 400η νίκη του Έλληνα τενίστα στο ATP Tour, δηλαδή στα τουρνουά που δίνουν βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και αποτελούν τα πιο σημαντικά στο ετήσιο πρόγραμμα των αθλητών του τένις.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε τον Ιταλό αντίπαλό του που είναι στο Νο20 της παγκόσμιας κατάταξης έχοντας ως όπλο του το σερβίς. Ο Τσιτσιπάς πήρε 16 πόντους από άσους πετυχαίνοντας σημαντική πρόκριση απέναντι στον Νταρντέρι.
Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Αμερικανός Τέιλορ Φριτζ, Νο12 στην παγκόσμια κατάταξη.
Η επιτυχία πάντως του Τσιτσιπά απέναντι στον Νταρντέρι είχε και ιστορική σημασία. Ήταν η 400η νίκη του Έλληνα τενίστα στο ATP Tour, δηλαδή στα τουρνουά που δίνουν βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και αποτελούν τα πιο σημαντικά στο ετήσιο πρόγραμμα των αθλητών του τένις.
Four hundred and counting 💯 @stefanos celebrates his 400th tour-level victory with a 6-3, 6-4 win over Darderi to reach the third round in Shanghai. @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters https://t.co/WupYWLxWQ6— ATP Tour (@atptour) October 10, 2026
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