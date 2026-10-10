Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Με Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση
Με Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση
Ο 28χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες που έκανε μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε με την εθνική του ομάδα
Όλα έτοιμα στον Παναθηναϊκό για το σπουδαίο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή, στην οποία συμπεριέλαβε και τον Λιβάι Γκαρσία.
Ο 28χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες που έκανε μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε με την εθνική του ομάδα.
Στην τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με τον Δανό προπονητή αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.
Αναλυτικά η αποστολή των «πρασίνων»: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.
Πηγή: gazzeta.gr
Ο 28χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες που έκανε μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε με την εθνική του ομάδα.
Στην τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με τον Δανό προπονητή αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.
Αναλυτικά η αποστολή των «πρασίνων»: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.
Πηγή: gazzeta.gr
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