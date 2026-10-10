Με Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Λιβάι Γκαρ​σία Γιάννης Αλαφούζος

Με Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση

Ο 28χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες που έκανε μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε με την εθνική του ομάδα

Με Λιβάι Γκαρσία ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, παρουσία Αλαφούζου η τελευταία προπόνηση
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Όλα έτοιμα στον Παναθηναϊκό για το σπουδαίο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να ανακοινώνει την αποστολή, στην οποία συμπεριέλαβε και τον Λιβάι Γκαρσία.

Ο 28χρονος επιθετικός ανταποκρίθηκε θετικά στις θεραπείες που έκανε μετά το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε με την εθνική του ομάδα.

Στην τελευταία προπόνηση του τριφυλλιού βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να μιλήσει και με τον Δανό προπονητή αλλά και τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

Αναλυτικά η αποστολή των «πρασίνων»: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Πηγή: gazzeta.gr
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