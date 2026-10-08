ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκαν Παβλένκα και Άλι, επιστρέφουν σε περίπου τρεις μήνες
SPORTS
Γίρι Παβλένκα ΠΑΟΚ Τάχα Άλι

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκαν Παβλένκα και Άλι, επιστρέφουν σε περίπου τρεις μήνες

Τόσο ο Τσέχος τερματοφύλακας όσο και ο Σουηδός εξτρέμ υποβλήθηκαν σε επέμβαση στον ώμο

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκαν Παβλένκα και Άλι, επιστρέφουν σε περίπου τρεις μήνες
Ο Γίρι Παβλένκα και ο Τάχα Άλι πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου στο Μόναχο. Οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ υποβλήθηκαν σε επέμβαση στον ώμο μετά τον τραυματισμό τους στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. 

Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές έδειξαν πως το χειρουργείο ήταν η μόνη λύση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Να σημειωθεί πως στην περίπτωση του Άλι, η χειρουργική επέμβαση ήταν η λύση λόγω υποτροπής. Ο Σουηδός εξτρέμ είχε ακολουθήσει αρχικά συντηρητική αγωγή μετά τον πρώτο του τραυματισμό αλλά τελικά τραυματίστηκε και πάλι.

Το διάστημα της απουσίας τόσο του Παβλένκα όσο και του Άλι υπολογίζεται περίπου στους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει πως δε θα παίξουν ξανά με τον ΠΑΟΚ μέσα στο 2026 και η επιστροφή τους αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

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