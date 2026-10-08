Χαμός σε αγώνα στην Κένυα: Ποδοσφαιριστές και οπαδοί πήγαν να λιντσάρουν διαιτητή για πέναλτι που έδωσε, δείτε βίντεο
SPORTS
Κένυα Διαιτητής Προπηλακισμός Πέναλτι Ναϊρόμπι

Χαμός σε αγώνα στην Κένυα: Ποδοσφαιριστές και οπαδοί πήγαν να λιντσάρουν διαιτητή για πέναλτι που έδωσε, δείτε βίντεο

Εικόνες χάους στο Ναϊρόμπι σε αγώνα μπαράζ για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του κενυατικού πρωταθλήματος

Χαμός σε αγώνα στην Κένυα: Ποδοσφαιριστές και οπαδοί πήγαν να λιντσάρουν διαιτητή για πέναλτι που έδωσε, δείτε βίντεο
Δημήτρης Τυχάλας
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Απίστευτα σκηνικά σ' ένα διεφθαρμένο ως το μεδούλι (όπως το αποκαλεί ο Τύπος της χώρας) πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπως είναι αυτό της Κένυας.

Οι Kariobangi Sharks (ομάδα που ανήκει στον πρώην πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κένυας Νικ Μουεντούα) είχαν τερματίσει 16οι την περασμένη σεζόν, εντός της ζώνης του υποβιβασμού από την Premier League (οπως ονομάζεται η Α' κατηγορία), ωστόσο, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τόσο τον υποβιβασμό τους όσο και την άνοδο της Mombasa United.

Μετά από παρατεταμένο αδιέξοδο πολλών μηνών, η Ομοσπονδία της Κένυας —η οποία έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε σκάνδαλα διαφθοράς— αποφάσισε τη διεξαγωγή διπλών αγώνων μπαράζ για να κριθεί η τελική θέση στην κατηγορία.

Την 1η Οκτωβρίου η Mombasa United επικράτησε εντός έδρας των Kariobangi Sharks με 2-1 και το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) διεξήχθη η ρεβάνς στο Ναϊρόμπι.

Στο 68ο λεπτό, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων Sharks (οι οποίοι αν και βρέθηκαν να χανουν με 0-1 είχαν κάνει την ανατροπή), ο διαιτητής Τζον Σούλβε καταλόγισε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων που θα είχαν τη χρυσή ευκαιρία για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη της παραμονής... Κάπου εκεί όμως τα πράγματα ξέφυγαν εντελώς και τα όσα ακολούθησαν δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.

Οι ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδας πήγαν... καροτσάκι ως τη μεσαία γραμμή τον δύσμοιρο διαιτητή κι ενώ φαινόταν ότι θα επικρατήσει η ηρεμία, οπαδοί που είχαν εισβάλει από τις κερκίδες τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν.

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Ο διαιτητής, πανικόβλητος, προσπάθησε να ξεφύγει και να βρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με κάποιους σεκιούριτι να παλεύουν να τον προστατεύσουν από το εξαγριωμένο πλήθος που τον καταδίωκε και τον χτυπούσε με μανία (ενώ όσοι ήταν στις κερκίδες εκσφενδόνιζαν ότι αντικείμενο έβρισκαν μπροστά τους).

Τελικά μετά από αρκετά λεπτά κατάφεραν να τον φυγαδεύσουν με τις αστυνομικές δυνάμεις ως δια μαγείας να κάνουν την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο και τους οπαδούς να τρέχουν για να επιστρέψουν στις κερκίδες.

Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, αλλά από την Ομοσπονδία της Κένυας δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το αν έχει κατακυρωθεί υπερ των φιλοξενούμενων ή αν τυχόν συνεχιστεί για τα όσα λεπτά απομένουν...

Φωτογραφία: The Standard (Kenya)

Δημήτρης Τυχάλας
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