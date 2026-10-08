Χαμός σε αγώνα στην Κένυα: Ποδοσφαιριστές και οπαδοί πήγαν να λιντσάρουν διαιτητή για πέναλτι που έδωσε, δείτε βίντεο





Στο 68ο λεπτό, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων Sharks (οι οποίοι αν και βρέθηκαν να χανουν με 0-1 είχαν κάνει την ανατροπή), ο



Mombasa United επικράτησε εντός έδρας των Kariobangi Sharks με 2-1 και το μεσημέρι της Τρίτης (6/10) διεξήχθη η ρεβάνς στο Ναϊρόμπι Στο 68ο λεπτό, με το σκορ στο 2-1 υπέρ των γηπεδούχων Sharks (οι οποίοι αν και βρέθηκαν να χανουν με 0-1 είχαν κάνει την ανατροπή), ο διαιτητής Τζον Σούλβε καταλόγισε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων που θα είχαν τη χρυσή ευκαιρία για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη της παραμονής... Κάπου εκεί όμως τα πράγματα ξέφυγαν εντελώς και τα όσα ακολούθησαν δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό.

Kariobangi Sharks player is found unaware of his surrounding and he reacts without caution,in the process misses the ball, steps onto the ankle of Mombasa United player and elbows him to the ground,defender committed. Verdict Penalty to Mombasa United. Referee got it spot on. https://t.co/uXbwcwBeMa — Chris Migwambo (@CMigwambo) October 6, 2026





Hii angle inaonyesha penalty, Kariobangi player stepped Mombasa united player. Hii kesi sasa ni Ngumu. From this angle hiyo ni straight penalty and a yellow card to Kariobangi Sharks player https://t.co/0MD2PemFcL — SELECTOR ABUU (@WycliffeAburi) October 6, 2026



Οι ποδοσφαιριστές της γηπεδούχου ομάδας πήγαν... καροτσάκι ως τη μεσαία γραμμή τον δύσμοιρο διαιτητή κι ενώ φαινόταν ότι θα επικρατήσει η ηρεμία, οπαδοί που είχαν εισβάλει από τις κερκίδες τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν.





Mechi Ya Mchujo Yatibuka Ulinzi Complex: Kariobangi Sharks 2-1 Mombasa United Mashabiki wapinga penalti ya Mombasa United #CitizenNipashe https://t.co/a2vPuVzv8f — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) October 6, 2026





Kariobangi Sharks players are physically assaulting referee John Sulwe after he awarded a penalty to Mombasa United- a decision the Sharks players have strongly contested. The situation has escalated as emotions boil over in this high-stakes promotion playoff. https://t.co/zkkjxcIJ6V — William Abala- SportsRadar (@AbalaWilliam) October 6, 2026





Κλείσιμο

🚨 CHAOS AT ULINZI COMPLEX! CR John Sulwe has been attacked at Ulinzi Complex amid furious protests from Kariobangi Sharks fans and officials following the controversial penalty decision. The situation has escalated badly as tensions reach boiling point in this promotion playoff. https://t.co/Cz3WvsW8i3 — William Abala- SportsRadar (@AbalaWilliam) October 6, 2026

Απίστευτα σκηνικά σ' ένα διεφθαρμένο ως το μεδούλι (όπως το αποκαλεί ο Τύπος της χώρας) πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπως είναι αυτό της Κένυας Οι Kariobangi Sharks (ομάδα που ανήκει στον πρώην πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Κένυας Νικ Μουεντούα) είχαν τερματίσει 16οι την περασμένη σεζόν, εντός της ζώνης του υποβιβασμού από την Premier League (οπως ονομάζεται η Α' κατηγορία), ωστόσο, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τόσο τον υποβιβασμό τους όσο και την άνοδο της Mombasa United.Μετά από παρατεταμένο αδιέξοδο πολλών μηνών, η Ομοσπονδία της Κένυας —η οποία έχει εμπλακεί επανειλημμένα σε σκάνδαλα διαφθοράς— αποφάσισε τη διεξαγωγή διπλών αγώνων μπαράζ για να κριθεί η τελική θέση στην κατηγορία.Την 1η Οκτωβρίου η



Ο διαιτητής, πανικόβλητος, προσπάθησε να ξεφύγει και να βρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με κάποιους σεκιούριτι να παλεύουν να τον προστατεύσουν από το εξαγριωμένο πλήθος που τον καταδίωκε και τον χτυπούσε με μανία (ενώ όσοι ήταν στις κερκίδες εκσφενδόνιζαν ότι αντικείμενο έβρισκαν μπροστά τους).



Τελικά μετά από αρκετά λεπτά κατάφεραν να τον φυγαδεύσουν με τις αστυνομικές δυνάμεις ως δια μαγείας να κάνουν την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο και τους οπαδούς να τρέχουν για να επιστρέψουν στις κερκίδες.





🚨 YOU CAN CLEARLY TELL THE FANS WHO INVADED THE PITCH WERE UNDER SOME COORDINATED COMMAND! This is the problem of paid fans. No sane person who has genuinely paid to watch a match would invade the pitch and put themselves in such a situation. They do so because of ill motives. https://t.co/PnUsINRWRL — William Abala- SportsRadar (@AbalaWilliam) October 6, 2026

Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά, αλλά από την Ομοσπονδία της Κένυας δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το αν έχει κατακυρωθεί υπερ των φιλοξενούμενων ή αν τυχόν συνεχιστεί για τα όσα λεπτά απομένουν...



Φωτογραφία: The Standard (Kenya)

