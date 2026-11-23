ΜΕΤΚΑ: Δέκα χρόνια μετά, επιστρέφει στο ταμπλό με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ
ΜΕΤΚΑ: Δέκα χρόνια μετά, επιστρέφει στο ταμπλό με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ
Η διπλάσια ζήτηση για τη δημόσια προσφορά των 300 εκατ. ευρώ, το άνοιγμα στις παραχωρήσεις και οι προσδοκίες της αγοράς για κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ το 2027
Στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών επιστρέφει την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου η ΜΕΤΚΑ, με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ βάσει της τελικής τιμής διάθεσης των μετοχών της, συμπληρώνοντας την τετράδα των μεγάλων εισηγμένων ομίλων κατασκευών και υποδομών, δίπλα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την ΑΚΤΩΡ και την ΑΒΑΞ.
Η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου METLEN ξεκινά τη νέα χρηματιστηριακή της πορεία με τη ζήτηση για τις μετοχές της να έχει ανέλθει στο διπλάσιο της προσφοράς, παρά το κλίμα αυξημένης μεταβλητότητας και αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.
Η συνδυασμένη προσφορά ανήλθε σε 300 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό, 250 εκατ. ευρώ αντλεί η ΜΕΤΚΑ μέσω της έκδοσης 25 εκατ. νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και 50 εκατ. ευρώ η METLEN από τη διάθεση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών, προ αφαίρεσης των σχετικών εξόδων.
Η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο, δέκα χρόνια μετά την απορρόφησή της από την μητρική εταιρεία, εντάσσεται στη στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου για την ανάδειξη της αυτοτελούς αξίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της METLEN, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατασκευαστική εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στα μεγάλα έργα υποδομών και στις παραχωρήσεις.
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Η κατασκευαστική εταιρεία του ομίλου METLEN ξεκινά τη νέα χρηματιστηριακή της πορεία με τη ζήτηση για τις μετοχές της να έχει ανέλθει στο διπλάσιο της προσφοράς, παρά το κλίμα αυξημένης μεταβλητότητας και αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές.
Η συνδυασμένη προσφορά ανήλθε σε 300 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό, 250 εκατ. ευρώ αντλεί η ΜΕΤΚΑ μέσω της έκδοσης 25 εκατ. νέων μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και 50 εκατ. ευρώ η METLEN από τη διάθεση 5 εκατ. υφιστάμενων μετοχών, προ αφαίρεσης των σχετικών εξόδων.
Η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο Χρηματιστήριο, δέκα χρόνια μετά την απορρόφησή της από την μητρική εταιρεία, εντάσσεται στη στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου για την ανάδειξη της αυτοτελούς αξίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της METLEN, σε μια περίοδο κατά την οποία η κατασκευαστική εταιρεία διευρύνει την παρουσία της στα μεγάλα έργα υποδομών και στις παραχωρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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