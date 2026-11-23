ΜΕΤΚΑ: Δέκα χρόνια μετά, επιστρέφει στο ταμπλό με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ

Η διπλάσια ζήτηση για τη δημόσια προσφορά των 300 εκατ. ευρώ, το άνοιγμα στις παραχωρήσεις και οι προσδοκίες της αγοράς για κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ το 2027