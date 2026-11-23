Booking.com: Το 2027 η δικαστική μάχη με 18.135 Ευρωπαίους ξενοδόχους
Booking.com: Το 2027 η δικαστική μάχη με 18.135 Ευρωπαίους ξενοδόχους
Στις 19/1 η ακρόαση στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών του ΞΕΕ
Μέσα στο 2027 αναμένεται η πρώτη δικαστική ακρόαση για τη συλλογική αγωγή περισσότερων από 18.100 Ευρωπαίων ξενοδόχων κατά της Booking.com, με αντικείμενο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για πρακτικές που, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, περιόριζαν επί σειρά ετών τον ανταγωνισμό και την εμπορική ελευθερία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στην πανευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία συμμετέχουν και Έλληνες ξενοδόχοι με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) να στηρίζει εξαρχής τη νομική διεκδίκηση.
Την ίδια στιγμή, η υπόθεση της Booking.com βρίσκεται στο μικροσκόπιο και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τη σχετική ακρόαση να έχει μετατεθεί από τις 28 Δεκεμβρίου για τις 19 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας που είχε υποβάλει το ΞΕΕ ήδη από τον Μάιο του 2022 για πρακτικές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Οι δύο παράλληλες διαδικασίες φέρνουν στο προσκήνιο τις σχέσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων, σε μια περίοδο όπου η εξάρτηση σημαντικού μέρους της τουριστικής αγοράς από τα συγκεκριμένα κανάλια διανομής παραμένει υψηλή.
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Την ίδια στιγμή, η υπόθεση της Booking.com βρίσκεται στο μικροσκόπιο και της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, με τη σχετική ακρόαση να έχει μετατεθεί από τις 28 Δεκεμβρίου για τις 19 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της εξέτασης της καταγγελίας που είχε υποβάλει το ΞΕΕ ήδη από τον Μάιο του 2022 για πρακτικές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Οι δύο παράλληλες διαδικασίες φέρνουν στο προσκήνιο τις σχέσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων, σε μια περίοδο όπου η εξάρτηση σημαντικού μέρους της τουριστικής αγοράς από τα συγκεκριμένα κανάλια διανομής παραμένει υψηλή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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