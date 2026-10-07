Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Καρέτσας: Η «εντολή» του πατέρα του κόντρα στους προπονητές – Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιλογή της Ελλάδας
Καρέτσας: Η «εντολή» του πατέρα του κόντρα στους προπονητές – Η άγνωστη ιστορία πίσω από την επιλογή της Ελλάδας
Στο μικροσκόπιο των Ισπανών μπήκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με την «Editorial Puskas» να παρουσιάζει ένα αναλυτικό scouting report για τον διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικό και να στέκεται ιδιαίτερα στην τεχνική ποιότητα και στην προσωπικότητά του
Το αφιέρωμα έχει τίτλο «Konstantinos Karetsas: sin miedo», δηλαδή «Κωνσταντίνος Καρέτσας: χωρίς φόβο», μία φράση που συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περιπέτεια που πέρασε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό αποδόθηκε τελικά σε σοβαρή αφυδάτωση και οι εξετάσεις απέκλεισαν κάποιο χρόνιο πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περιπέτεια που πέρασε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το περιστατικό αποδόθηκε τελικά σε σοβαρή αφυδάτωση και οι εξετάσεις απέκλεισαν κάποιο χρόνιο πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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