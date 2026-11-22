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Βασικός ο Τζολάκης στον αγώνα της Χαλ με τη Μπράιτον, στον πάγκο ο Κωστούλας
Βασικός ο Τζολάκης στον αγώνα της Χαλ με τη Μπράιτον, στον πάγκο ο Κωστούλας
Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα υπερασπιστεί την εστία της ομάδας του στον αγώνα κόντρα στους «γλάρους», με τον Κωστούλα να βρίσκεται στον πάγκο
Στις 16:00 είναι προγραμματισμένη η έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Χαλ και τη Μπράιτον στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.
Ενόψει του αγώνα οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις αρχικές ενδεκάδες τους, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να παίρνει φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια της γηπεδούχου ομάδα.
Αντίθετα ο Χρήστος Μουζακίτης τέθηκε εκτός αποστολής. Από πλευράς «γλάρων» ο Μπάμπης Κωστούλας θα βρεθεί στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.
Χαλ: Τζολάκης, Κόιλ, Ατζάγι, Μέντι, Στράουντ, Σλέιτερ, Ιροεγκμπούναμ, Κρουκς, Μπελούμι, ΜακΜπέρνι, Τσο.
Στον πάγκο της Χαλ: Μπάτλαντ, Τζάιλς, Τόμας, Χιέρτο-Νταλ, Ίγκαν, Νόρτον-Κάφι, Χέρινγκτον, Γκουρνά-Ντουάτ, Βαζ.
Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Ντανκ, Τζορτζίνιο, Γκρος, Τσέμα, Κοστίνια, Μποσκάλι, Γκόμες, Αϊάρι, Ντε Κάιπερ, Βούσκοβιτς.
Στον πάγκο της Μπράιτον: Στιλ, Χίνσελγουντ, Μιντέ, Οσμάν, Κωστούλας, Καντίογλου, Βίφερ, Σβόμποντα.
Ενόψει του αγώνα οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις αρχικές ενδεκάδες τους, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να παίρνει φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια της γηπεδούχου ομάδα.
Αντίθετα ο Χρήστος Μουζακίτης τέθηκε εκτός αποστολής. Από πλευράς «γλάρων» ο Μπάμπης Κωστούλας θα βρεθεί στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας.
Χαλ: Τζολάκης, Κόιλ, Ατζάγι, Μέντι, Στράουντ, Σλέιτερ, Ιροεγκμπούναμ, Κρουκς, Μπελούμι, ΜακΜπέρνι, Τσο.
Στον πάγκο της Χαλ: Μπάτλαντ, Τζάιλς, Τόμας, Χιέρτο-Νταλ, Ίγκαν, Νόρτον-Κάφι, Χέρινγκτον, Γκουρνά-Ντουάτ, Βαζ.
Μπράιτον: Φερμπρούγκεν, Ντανκ, Τζορτζίνιο, Γκρος, Τσέμα, Κοστίνια, Μποσκάλι, Γκόμες, Αϊάρι, Ντε Κάιπερ, Βούσκοβιτς.
Στον πάγκο της Μπράιτον: Στιλ, Χίνσελγουντ, Μιντέ, Οσμάν, Κωστούλας, Καντίογλου, Βίφερ, Σβόμποντα.
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