The Basketball Show: Ζωντανή σύνδεση με Ιτούδη και όλο το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
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The Basketball Show: Ζωντανή σύνδεση με Ιτούδη και όλο το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Δημήτρης Ιτούδης και Σταύρος Ελληνιάδης μιλούν στην εκπομπή - Όλες οι εξελίξεις για τις ελληνικές ομάδες στην Euroleague

The Basketball Show: Ζωντανή σύνδεση με Ιτούδη και όλο το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Πρώτη ήττα για τον Ολυμπιακό, live ο Δημήτρης Ιτούδης - «The Basketball Show» by allwyn
Με πλούσιο ρεπορτάζ από την μπασκετική επικαιρότητα επανέρχεται σήμερα το The Basketball Show by Allwyn στο protothema.gr. Με το στούντιο θα συνδεθεί ζωντανά ο Δημήτρης Ιτούδης όπου θα μιλήσει για την άκρως ανταγωνιστική φετινή Euroleague.

Στην εκπομπή θα υπάρχει συζήτηση, ρεπορτάζ και ανάλυση για την σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο T-Center, ενώ στο προσκήνιο θα βρεθεί και το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Με το στούντιο θα συνδεθεί και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Σταύρος Ελληνιάδης όπου θα ενταχθεί στην πλούσια μπασκετική συζήτηση.

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