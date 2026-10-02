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The Basketball Show: Ζωντανή σύνδεση με Ιτούδη και όλο το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
The Basketball Show: Ζωντανή σύνδεση με Ιτούδη και όλο το ρεπορτάζ για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
Δημήτρης Ιτούδης και Σταύρος Ελληνιάδης μιλούν στην εκπομπή - Όλες οι εξελίξεις για τις ελληνικές ομάδες στην Euroleague
Με πλούσιο ρεπορτάζ από την μπασκετική επικαιρότητα επανέρχεται σήμερα το The Basketball Show by Allwyn στο protothema.gr. Με το στούντιο θα συνδεθεί ζωντανά ο Δημήτρης Ιτούδης όπου θα μιλήσει για την άκρως ανταγωνιστική φετινή Euroleague.
Στην εκπομπή θα υπάρχει συζήτηση, ρεπορτάζ και ανάλυση για την σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο T-Center, ενώ στο προσκήνιο θα βρεθεί και το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Μπολόνια.
Με το στούντιο θα συνδεθεί και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Σταύρος Ελληνιάδης όπου θα ενταχθεί στην πλούσια μπασκετική συζήτηση.
Στην εκπομπή θα υπάρχει συζήτηση, ρεπορτάζ και ανάλυση για την σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο T-Center, ενώ στο προσκήνιο θα βρεθεί και το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Βίρτους στην Μπολόνια.
Με το στούντιο θα συνδεθεί και ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής Σταύρος Ελληνιάδης όπου θα ενταχθεί στην πλούσια μπασκετική συζήτηση.
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