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The Basketball Show: Ρεπορτάζ και αναλύσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις
The Basketball Show: Ρεπορτάζ και αναλύσεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άρη πριν τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις
Συνεντεύξεις από Γιώργο Μπαρτζώκα και Μπράιαν Ντάνστον, δηλώσεις από τη Media Day του ΠΑΟΚ και σύνδεση με τη Λε Μαν για τον Άρη
UPD:
Με πλούσιο ρεπορτάζ από την μπασκετική επικαιρότητα έρχεται σήμερα το The Basketball Show στο protothema.gr, με το ενδιαφέρον να στρέφεται αρχικά στον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζαλγκίρις.
Στην εκπομπή θα υπάρχει συζήτηση, ρεπορτάζ και ανάλυση για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, ενώ θα προβληθούν συνεντεύξεις από τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Μπράιαν Ντάνστον.
Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα στραφεί στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο T-Center. Το The Basketball Show θα μεταφέρει το ρεπορτάζ για τους «πράσινους», μαζί με συζήτηση για την αναμέτρηση.
Στην εκπομπή θα υπάρχουν ακόμη δηλώσεις από τη Media Day του μπασκετικού ΠΑΟΚ, με όλα όσα ειπώθηκαν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ρεπορτάζ για τον Άρη, καθώς και σύνδεση με τη Λε Μαν για όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
Στην εκπομπή θα υπάρχει συζήτηση, ρεπορτάζ και ανάλυση για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, ενώ θα προβληθούν συνεντεύξεις από τον προπονητή των «ερυθρόλευκων» Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Μπράιαν Ντάνστον.
Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα στραφεί στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο T-Center. Το The Basketball Show θα μεταφέρει το ρεπορτάζ για τους «πράσινους», μαζί με συζήτηση για την αναμέτρηση.
Στην εκπομπή θα υπάρχουν ακόμη δηλώσεις από τη Media Day του μπασκετικού ΠΑΟΚ, με όλα όσα ειπώθηκαν ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ρεπορτάζ για τον Άρη, καθώς και σύνδεση με τη Λε Μαν για όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
UPD:
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