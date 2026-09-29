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Το παράδοξο με Βλαχοδήμο που έγινε θέμα στην Ισπανία – Γιατί η Σεβίλλη… χαμογελά
Το παράδοξο με Βλαχοδήμο που έγινε θέμα στην Ισπανία – Γιατί η Σεβίλλη… χαμογελά
Μία ασυνήθιστη κατάσταση βιώνει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος στην Εθνική Ελλάδας, όπως επισημαίνει η ισπανική «ESTADIO Deportivo», καθώς ο βασικός και αναντικατάστατος τερματοφύλακας της Σεβίλλης έχασε τη θέση του στη «γαλανόλευκη»
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει καταφέρει να εδραιωθεί για τα καλά κάτω από τα δοκάρια της Σεβίλλης, έχοντας αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σχεδόν από την πρώτη περίοδο της παρουσίας του στην ομάδα.
Την προηγούμενη σεζόν δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να κερδίσει τη θέση από τον Νίλαντ, ενώ η Σεβίλλη κινήθηκε στη συνέχεια προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του με νέο δανεισμό.
Η απόκτηση του Φραν Γκονθάλεθ δεν άλλαξε την ιεραρχία, με τον Βλαχοδήμο να εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή.
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Την προηγούμενη σεζόν δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα για να κερδίσει τη θέση από τον Νίλαντ, ενώ η Σεβίλλη κινήθηκε στη συνέχεια προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του με νέο δανεισμό.
Η απόκτηση του Φραν Γκονθάλεθ δεν άλλαξε την ιεραρχία, με τον Βλαχοδήμο να εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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