The Football Show: Οι αποκλειστικές δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη και το παρασκήνιο της ιστορικής νίκης της Ελλάδας επί της Γερμανίας
The Football Show: Οι αποκλειστικές δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη και το παρασκήνιο της ιστορικής νίκης της Ελλάδας επί της Γερμανίας
Η εκπομπή του protothema.gr που έχει ακολουθήσει την ελληνική αποστολή στη Γερμανία έζησε από κοντά τον θρίαμβο και η κάμερά μας κατέγραψε μοναδικές στιγμές και δηλώσεις των διεθνών μας
UPD:
Στο The Football Show της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου: Η κάμερα της εκπομπής με τον Δημήτρη Τυχάλα, ήταν παρούσα στην τεράστια νίκη της εθνικής μας ομάδας στην Γερμανία και κατέγραψε τα πάντα για τον θρίαμβο των παιδιών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το «χρυσό» γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη.
Η πρώτη νίκη της ιστορίας επί της «Νασιοναλμανσαφτ» που κράτησε την ομάδα μας στην κορυφή του ομίλου της στη League A του Nations League και αυξάνει κατακόρυφα ελπίδες μας για πρόκριση στα προημιτελικά.
Το «The Football Show» που έχει ακολουθήσει την ελληνική αποστολή έζησε από κοντά τον θρίαμβο και η κάμερα μας κατέγραψε μοναδικές στιγμές και δηλώσεις των διεθνών μας.
Επίσης θα έχουμε live από τη Γερμανία τον βετεράνο διεθνή της «γαλανόλευκης» Γιάννη Αμανατίδη που έζησε από κοντά της βραδιά του θριάμβου στο Άουγκσμπουργκ και πανηγύρισε έντονα μαζί με ακόμα 7.000 Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στις κερκίδες και κέρδισαν τη… μάχη της εξέδρας.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Και επιπλέον ρεπορτάζ από το Σούπερ Καπ του μπάσκετ που τελείωσε με τροπαιούχο τον Οκυμπιακό αλλά και το άστρο του ΠΑΟΚ να ανατέλλει ξανά.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Η πρώτη νίκη της ιστορίας επί της «Νασιοναλμανσαφτ» που κράτησε την ομάδα μας στην κορυφή του ομίλου της στη League A του Nations League και αυξάνει κατακόρυφα ελπίδες μας για πρόκριση στα προημιτελικά.
Το «The Football Show» που έχει ακολουθήσει την ελληνική αποστολή έζησε από κοντά τον θρίαμβο και η κάμερα μας κατέγραψε μοναδικές στιγμές και δηλώσεις των διεθνών μας.
Επίσης θα έχουμε live από τη Γερμανία τον βετεράνο διεθνή της «γαλανόλευκης» Γιάννη Αμανατίδη που έζησε από κοντά της βραδιά του θριάμβου στο Άουγκσμπουργκ και πανηγύρισε έντονα μαζί με ακόμα 7.000 Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στις κερκίδες και κέρδισαν τη… μάχη της εξέδρας.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Και επιπλέον ρεπορτάζ από το Σούπερ Καπ του μπάσκετ που τελείωσε με τροπαιούχο τον Οκυμπιακό αλλά και το άστρο του ΠΑΟΚ να ανατέλλει ξανά.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
UPD:
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