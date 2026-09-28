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Στην Πιερία 3 και 4 Οκτωβρίου το 3ο Olympus Adrenaline & Nature Festival
Στην Πιερία 3 και 4 Οκτωβρίου το 3ο Olympus Adrenaline & Nature Festival
Πρόκειται για ένα Φεστιβάλ που συνδέει τη φύση, την περιπέτεια, τον πολιτισμό, την άθληση και την αδρεναλίνη
Το 3ο Olympus Adrenaline & Nature Festival επιστρέφει στις 3 και 4 Οκτώβρη, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τον Όλυμπο και την παρολύμπια περιοχή μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα βιωματικών δράσεων και αυθεντικών εμπειριών.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του 3ου Olympus Adrenaline & Nature Festival είναι πλέον διαθέσιμο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να επιλέξουν τις δράσεις που τους ενδιαφέρουν και να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, καθώς σε αρκετές από αυτές οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Βρείτε το link για το πρόγραμμα, εδώ.
Από τον Όλυμπο έως την παρολύμπια περιοχή, το φεστιβάλ αναδεικνύει έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουμε την Πιερία: μέσα από την κίνηση, την εξερεύνηση, τη φύση, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.
Πεζοπορικές και outdoor δραστηριότητες, αθλητικές εμπειρίες, δράσεις στη φύση, πολιτιστικές διαδρομές, γαστρονομία και βιωματικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολυθεματικό πρόγραμμα που αναδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητες της Πιερίας στις θεματικές μορφές τουρισμού.
Ο Όλυμπος και το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον, τα μονοπάτια και τα δάση, οι οικισμοί, οι πολιτιστικοί πόροι, η γαστρονομική παράδοση και το παραθαλάσσιο μέτωπο της Πιερίας γίνονται το σκηνικό ενός φεστιβάλ που απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή επίσκεψη.
Ξεχωριστή είναι η τελετή Έναρξης του 3ου Olympus Adrenaline & Nature Festival, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του ηλεκτρικού κουαρτέτου εγχόρδων «Fortissimo», το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 7μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου, προσδίδοντας στην έναρξη έναν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Την τελετή παρουσιάζει ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Χρήστος Νέζος.
Η μουσική συναντά τη φύση και το μοναδικό τοπίο του Ολύμπου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδέει τον πολιτισμό με το φυσικό περιβάλλον και σηματοδοτεί την έναρξη ενός φεστιβάλ αφιερωμένου στην περιπέτεια, τη φύση και τη βιωματική εμπειρία.
Το 3ο Olympus Adrenaline & Nature Festival αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια προβολής της Πιερίας ως προορισμού που μπορεί να προσφέρει εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) τον Δήμο Δίου-Ολύμπου και το Επιμελητήριο Πιερίας και τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ.
Το πλήρες πρόγραμμα του 3ου Olympus Adrenaline & Nature Festival είναι διαθέσιμο και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και εμπειρίες σε διαφορετικά σημεία του Ολύμπου και της παρολύμπιας περιοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά το πρόγραμμα και να επιλέξουν τις δράσεις που τους ενδιαφέρουν, πραγματοποιώντας έγκαιρα την κράτησή τους, καθώς σε αρκετές δραστηριότητες ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
«Ο Όλυμπος δεν είναι μόνο ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία, μια πρόκληση, ένας ζωντανός τόπος που κάθε χρόνο μας καλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά. Από αυτή ακριβώς την ιδέα ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Olympus Adrenaline and Nature Festival: να ανοίξουμε έναν ακόμη δρόμο για την ανάδειξη του Ολύμπου και της Πιερίας μέσα από τις ειδικές μορφές τουρισμού, συνδέοντας τον αθλητισμό με τη φύση, την περιπέτεια και τον βιωματικό τουρισμό. Φέτος , το 3ο Olympus Adrenaline and Nature Festivsl, στις 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Λιτόχωρο, στον Όλυμπο και στην παρολύμπια περιοχή, αποτελεί πλέον έναν θεσμό που ξεπερνά τα όρια μιας απλής διοργάνωσης. Φέρνει ανθρώπους από διαφορετικά μέρη στον τόπο μας, τους συστήνει τον Όλυμπο και δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία που μένει στη μνήμη. Και φέτος η διοργάνωση αποκτά έναν ακόμη ισχυρότερο συμβολισμό.
Ο Όλυμπος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μετά την πρόσφατη ένταξή του στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι, λοιπόν, η στιγμή να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον μοναδικό θησαυρό, με σεβασμό, υπευθυνότητα και όραμα για το μέλλον. Θέλουμε έναν Όλυμπο που δεν θα τον επισκέπτεται κανείς μόνο για να τον δει, αλλά για να τον ζήσει. Και το Olympus Adrenaline and Nature Festival είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει αυτό. Καλούμε όλους να έρθουν στο Λιτόχωρο, να συμμετάσχουν, να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση και να ζήσουν από κοντά τη δύναμη και τη μοναδικότητα του Ολύμπου», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του 3ου Olympus Adrenaline & Nature Festival είναι πλέον διαθέσιμο, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να επιλέξουν τις δράσεις που τους ενδιαφέρουν και να εξασφαλίσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, καθώς σε αρκετές από αυτές οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Βρείτε το link για το πρόγραμμα, εδώ.
Από τον Όλυμπο έως την παρολύμπια περιοχή, το φεστιβάλ αναδεικνύει έναν διαφορετικό τρόπο να γνωρίσουμε την Πιερία: μέσα από την κίνηση, την εξερεύνηση, τη φύση, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.
Πεζοπορικές και outdoor δραστηριότητες, αθλητικές εμπειρίες, δράσεις στη φύση, πολιτιστικές διαδρομές, γαστρονομία και βιωματικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολυθεματικό πρόγραμμα που αναδεικνύει στην πράξη τις δυνατότητες της Πιερίας στις θεματικές μορφές τουρισμού.
Ο Όλυμπος και το μοναδικό φυσικό του περιβάλλον, τα μονοπάτια και τα δάση, οι οικισμοί, οι πολιτιστικοί πόροι, η γαστρονομική παράδοση και το παραθαλάσσιο μέτωπο της Πιερίας γίνονται το σκηνικό ενός φεστιβάλ που απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από μια απλή επίσκεψη.
Ξεχωριστή είναι η τελετή Έναρξης του 3ου Olympus Adrenaline & Nature Festival, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του ηλεκτρικού κουαρτέτου εγχόρδων «Fortissimo», το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 7μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο Λιτοχώρου, προσδίδοντας στην έναρξη έναν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Την τελετή παρουσιάζει ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Χρήστος Νέζος.
Η μουσική συναντά τη φύση και το μοναδικό τοπίο του Ολύμπου, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδέει τον πολιτισμό με το φυσικό περιβάλλον και σηματοδοτεί την έναρξη ενός φεστιβάλ αφιερωμένου στην περιπέτεια, τη φύση και τη βιωματική εμπειρία.
Το 3ο Olympus Adrenaline & Nature Festival αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια προβολής της Πιερίας ως προορισμού που μπορεί να προσφέρει εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και διοργανώνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) τον Δήμο Δίου-Ολύμπου και το Επιμελητήριο Πιερίας και τελεί υπό την αιγίδα του Ε.Ο.Τ.
Το πλήρες πρόγραμμα του 3ου Olympus Adrenaline & Nature Festival είναι διαθέσιμο και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις και εμπειρίες σε διαφορετικά σημεία του Ολύμπου και της παρολύμπιας περιοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν αναλυτικά το πρόγραμμα και να επιλέξουν τις δράσεις που τους ενδιαφέρουν, πραγματοποιώντας έγκαιρα την κράτησή τους, καθώς σε αρκετές δραστηριότητες ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος.
«Ο Όλυμπος δεν είναι μόνο ένας προορισμός. Είναι μια εμπειρία, μια πρόκληση, ένας ζωντανός τόπος που κάθε χρόνο μας καλεί να τον ανακαλύψουμε ξανά. Από αυτή ακριβώς την ιδέα ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Olympus Adrenaline and Nature Festival: να ανοίξουμε έναν ακόμη δρόμο για την ανάδειξη του Ολύμπου και της Πιερίας μέσα από τις ειδικές μορφές τουρισμού, συνδέοντας τον αθλητισμό με τη φύση, την περιπέτεια και τον βιωματικό τουρισμό. Φέτος , το 3ο Olympus Adrenaline and Nature Festivsl, στις 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Λιτόχωρο, στον Όλυμπο και στην παρολύμπια περιοχή, αποτελεί πλέον έναν θεσμό που ξεπερνά τα όρια μιας απλής διοργάνωσης. Φέρνει ανθρώπους από διαφορετικά μέρη στον τόπο μας, τους συστήνει τον Όλυμπο και δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία που μένει στη μνήμη. Και φέτος η διοργάνωση αποκτά έναν ακόμη ισχυρότερο συμβολισμό.
Ο Όλυμπος βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μετά την πρόσφατη ένταξή του στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι, λοιπόν, η στιγμή να αναδείξουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον μοναδικό θησαυρό, με σεβασμό, υπευθυνότητα και όραμα για το μέλλον. Θέλουμε έναν Όλυμπο που δεν θα τον επισκέπτεται κανείς μόνο για να τον δει, αλλά για να τον ζήσει. Και το Olympus Adrenaline and Nature Festival είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γίνει αυτό. Καλούμε όλους να έρθουν στο Λιτόχωρο, να συμμετάσχουν, να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση και να ζήσουν από κοντά τη δύναμη και τη μοναδικότητα του Ολύμπου», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου.
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