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18 χρόνια είχε να συμβεί αυτό στον Ρονάλντο – Η αντίδρασή του μετά το ματς: Ούτε να χαιρετήσει!
18 χρόνια είχε να συμβεί αυτό στον Ρονάλντο – Η αντίδρασή του μετά το ματς: Ούτε να χαιρετήσει!
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στη νίκη της Πορτογαλίας με 2-1 επί της Νορβηγίας για το Nations League, σε ένα παιχνίδι που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο
Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας έμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια στον πάγκο, ενώ με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή δεν ακολούθησε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου.
Αντίθετα, ο Ρονάλντο κατευθύνθηκε αμέσως προς τα αποδυτήρια, την ώρα που οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί πήγαν στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρούν τους συμπαίκτες τους και στη συνέχεια να ευχαριστήσουν τους Πορτογάλους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες.
Η εικόνα του να αποχωρεί άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο ήταν αυτή που ξεχώρισε μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον 41χρονο επιθετικό να έχει προηγουμένως βγει στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση στα τελευταία λεπτά, χωρίς τελικά να χρησιμοποιηθεί.
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Αντίθετα, ο Ρονάλντο κατευθύνθηκε αμέσως προς τα αποδυτήρια, την ώρα που οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί πήγαν στον αγωνιστικό χώρο για να συγχαρούν τους συμπαίκτες τους και στη συνέχεια να ευχαριστήσουν τους Πορτογάλους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες.
Η εικόνα του να αποχωρεί άμεσα από τον αγωνιστικό χώρο ήταν αυτή που ξεχώρισε μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον 41χρονο επιθετικό να έχει προηγουμένως βγει στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση στα τελευταία λεπτά, χωρίς τελικά να χρησιμοποιηθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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