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The Football Show: Μοναδικά πλάνα και όλο το παρασκήνιο της μεγάλης νίκης της Εθνικής, απευθείας από το Βελιγράδι
The Football Show: Μοναδικά πλάνα και όλο το παρασκήνιο της μεγάλης νίκης της Εθνικής, απευθείας από το Βελιγράδι
Ρεπορτάζ, δηλώσεις και μοναδικά πλάνα απευθείας από το Βελιγράδι που βρέθηκε το protothema.gr για τον αγώνα της Γαλανόλευκης - Καλεσμένος ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος για την Κηφισιά, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης
UPD:
Στο «The Football Show» της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου: Γίναμε αυτόπτες μάρτυρες της τεράστιας νίκης της εθνικής μας ομάδας επί της Σερβίας στην πρεμιέρα του Nations League. Στο… πιάτο σας, όλα όσα κατέγραψε η κάμερα εκπομπής μας.
Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κυριάρχησε στο ματς με τη Σερβία στο Βελιγράδι και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει από νωρίς, έκανε κατάθεση ψυχής και κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή με «χρυσούς» σκόρερς τον Χρήστο Τζόλη στο 74’ και τον Τάσο Δουβίκα στις καθυστερήσεις.
Η κάμερα της εκπομπής σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν σε αυτή τη βραδιά θριάμβου της γαλανόλευκης. Ρεπορτάζ, δηλώσεις και μοναδικά πλάνα. Απευθείας σύνδεση με το Βελιγράδι για την επόμενη μέρα του θριάμβου που φέρνει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη θέση του ομίλου.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Και καλεσμένος στο στούντιο ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος για την Κηφισιά. Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης μιλάει για τα όνειρα του, την ομάδα του, τον προπονητή και τους συμπαίκτες του, που και φέτος καταθέτουν ποιότητα στα γήπεδα της Stoiximan Super League.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κυριάρχησε στο ματς με τη Σερβία στο Βελιγράδι και παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει από νωρίς, έκανε κατάθεση ψυχής και κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή με «χρυσούς» σκόρερς τον Χρήστο Τζόλη στο 74’ και τον Τάσο Δουβίκα στις καθυστερήσεις.
Η κάμερα της εκπομπής σας μεταφέρει όλα όσα έγιναν σε αυτή τη βραδιά θριάμβου της γαλανόλευκης. Ρεπορτάζ, δηλώσεις και μοναδικά πλάνα. Απευθείας σύνδεση με το Βελιγράδι για την επόμενη μέρα του θριάμβου που φέρνει την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη θέση του ομίλου.
Όλα τα νέα από τα ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Άρη.
Και καλεσμένος στο στούντιο ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος για την Κηφισιά. Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης μιλάει για τα όνειρα του, την ομάδα του, τον προπονητή και τους συμπαίκτες του, που και φέτος καταθέτουν ποιότητα στα γήπεδα της Stoiximan Super League.
Τo «The Football Show» by Stoiximan παρουσιάζουν οι Μιχάλης Τσόχος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου και Γιαννίκος Δούσκας. Δίπλα τους ο Άκης Ζήκος.
Μαζί τους μια ομάδα κορυφαίων ρεπόρτερ
Ο Κώστας Κετσετζόγλου για την ΑΕΚ
Ο Γιάννης Σερέτης για τον Παναθηναϊκό
Ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τον Ολυμπιακό
Ο Σταύρος Σουντουλίδης για τον ΠΑΟΚ
Ο Φώτης Πλιάκος για τον Άρη
Ο Δημήτρης Τυχάλας για την εθνική ποδοσφαίρου.
Ο Γιώργος Πετρίδης για το μπάσκετ του Παναθηναϊκού
Ο Μιχάλης Στεφάνου για το μπάσκετ του Ολυμπιακού
Ο Κώστας Σωτηρίου για την Εθνική μπάσκετ
Και μια στήλη για social media με την Μαρία Γιώτα Μαστορέλη
Ρεπορτάζ, παρασκήνια, συνεντεύξεις, παραλειπόμενα, αποκλειστικότητες, στατιστικά αλλά και συζήτηση για μπάσκετ.
Κάθε ημέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-15:00) στο protothema.gr η νέα εκπομπή «The Football Show» με την χορηγία της Stoiximan.
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