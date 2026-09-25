The Football Show: Μοναδικά πλάνα και όλο το παρασκήνιο της μεγάλης νίκης της Εθνικής, απευθείας από το Βελιγράδι

Ρεπορτάζ, δηλώσεις και μοναδικά πλάνα απευθείας από το Βελιγράδι που βρέθηκε το protothema.gr για τον αγώνα της Γαλανόλευκης - Καλεσμένος ένας από τους καλύτερους παίκτες φέτος για την Κηφισιά, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης