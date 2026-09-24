Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Νέα ανατροπή στην Μπαρτσελόνα: Φεύγει ξανά από το “Καμπ Νόου” – Πότε επιστρέφει
Νέα ανατροπή στην Μπαρτσελόνα: Φεύγει ξανά από το “Καμπ Νόου” – Πότε επιστρέφει
Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για ακόμη μία προσωρινή αποχώρηση από το «Καμπ Νόου»!
Όπως αναφέρει το «The Athletic», το μεγάλο έργο ανακατασκευής της ιστορικής της έδρας παραμένει σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, οπότε θα αναγκαστεί να «μετακομίσει» και πάλι… προσωρινά.
Την ίδια στιγμή, η οικονομική διάσταση του έργου γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του καταλανικού συλλόγου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2,6 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Την ίδια στιγμή, η οικονομική διάσταση του έργου γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του καταλανικού συλλόγου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2,6 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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