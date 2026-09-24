Νέα ανατροπή στην Μπαρτσελόνα: Φεύγει ξανά από το “Καμπ Νόου” – Πότε επιστρέφει
SPORTS

Νέα ανατροπή στην Μπαρτσελόνα: Φεύγει ξανά από το “Καμπ Νόου” – Πότε επιστρέφει

Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται για ακόμη μία προσωρινή αποχώρηση από το «Καμπ Νόου»!

Νέα ανατροπή στην Μπαρτσελόνα: Φεύγει ξανά από το “Καμπ Νόου” – Πότε επιστρέφει
Όπως αναφέρει το «The Athletic», το μεγάλο έργο ανακατασκευής της ιστορικής της έδρας παραμένει σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, οπότε θα αναγκαστεί να «μετακομίσει» και πάλι… προσωρινά.

Την ίδια στιγμή, η οικονομική διάσταση του έργου γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του καταλανικού συλλόγου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 δισ. ευρώ και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 2,6 δισ. ευρώ.

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