Economist: Η εποχή του φθηνού χρήματος τελείωσε και οι κυβερνήσεις πληρώνουν τον λογαριασμό
Economist: Η εποχή του φθηνού χρήματος τελείωσε και οι κυβερνήσεις πληρώνουν τον λογαριασμό
Το κόστος δανεισμού αυξάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το χρέος των χωρών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα - Αντί όμως να περιορίσουν τον δανεισμό, οι κυβερνήσεις προτιμούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δανείζονται
Σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, οι επενδυτές αναγκάζουν τις κυβερνήσεις να πληρώνουν ακριβότερα για τον δανεισμό τους. Οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία. Στις 14 Σεπτεμβρίου, η απόδοση των 10ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 5% για πρώτη φορά εδώ και χρόνια. Η μέση απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων των πλούσιων χωρών έχει αυξηθεί σχεδόν στο 4%, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και περίπου πέντε φορές πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2015-2021.
Ακόμη πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με ανάλυση του Economist, είναι ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το χρέος των χωρών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες αγγίζει περίπου το 110%, από περίπου 70% στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Στις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε, ενώ στη Βρετανία έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Παράλληλα, υπάρχει ελάχιστη διάθεση για δημοσιονομική σύσφιξη. Οι ΗΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν φέτος δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ και η Γαλλία άνω του 5%.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Ακόμη πιο ανησυχητικό, σύμφωνα με ανάλυση του Economist, είναι ότι το κόστος δανεισμού αυξάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το χρέος των χωρών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες αγγίζει περίπου το 110%, από περίπου 70% στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
Στις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί από τότε, ενώ στη Βρετανία έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Παράλληλα, υπάρχει ελάχιστη διάθεση για δημοσιονομική σύσφιξη. Οι ΗΠΑ αναμένεται να εμφανίσουν φέτος δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ και η Γαλλία άνω του 5%.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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