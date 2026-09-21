Economist: Η εποχή του φθηνού χρήματος τελείωσε και οι κυβερνήσεις πληρώνουν τον λογαριασμό

Το κόστος δανεισμού αυξάνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το χρέος των χωρών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα - Αντί όμως να περιορίσουν τον δανεισμό, οι κυβερνήσεις προτιμούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δανείζονται