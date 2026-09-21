Αναπηρικά επιδόματα: Αυξήσεις από το 2027 με νέο μηχανισμό – Ποιοι είναι οι 218.000 δικαιούχοι
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Αναπηρικά επιδόματα Κυβέρνηση Κυριάκος Μητσοτάκης 90ή ΔΕΘ

Αναπηρικά επιδόματα: Αυξήσεις από το 2027 με νέο μηχανισμό – Ποιοι είναι οι 218.000 δικαιούχοι

Νέα ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027 προβλέπει το κυβερνητικό πακέτο, με βάση πληθωρισμό και ΑΕΠ, ενισχύοντας περίπου 218.000 δικαιούχους

Αναπηρικά επιδόματα: Αυξήσεις από το 2027 με νέο μηχανισμό – Ποιοι είναι οι 218.000 δικαιούχοι
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Στην καθιέρωση ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων προχωρά η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των κοινωνικών παρεμβάσεων που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 τα επιδόματα που χορηγούνται σε πολίτες με αναπηρία θα αυξάνονται κάθε χρόνο, ακολουθώντας τον ίδιο μηχανισμό που εφαρμόζεται για τις συντάξεις. Συγκεκριμένα, η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της μεταβολής του πληθωρισμού και της ανάπτυξης του ΑΕΠ, με ανώτατο όριο το ποσοστό του πληθωρισμού.

Η αλλαγή αφορά τα αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά και συγκεκριμένες παροχές του e-ΕΦΚΑ, όπως το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα απολύτου αναπηρίας. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένες ενισχύσεις δεν ακολουθούσαν μηχανισμό αυτόματης ετήσιας αναπροσαρμογής, με αποτέλεσμα το ύψος τους να παραμένει σταθερό.

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