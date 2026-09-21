Paramount – Warner Bros.: Συμφωνία με 12 Πολιτείες ανοίγει τον δρόμο για το mega deal των $110 δισ.

Ανεξάρτητα συντακτικά συμβούλια για CNN και CBS και ρήτρα 30 εκατ. δολαρίων για κάθε ταινία κάτω από τον ετήσιο στόχο – Παραμένει η δικαστική προσφυγή της Ένωσης Σεναριογράφων