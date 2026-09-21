Paramount – Warner Bros.: Συμφωνία με 12 Πολιτείες ανοίγει τον δρόμο για το mega deal των $110 δισ.
Paramount – Warner Bros.: Συμφωνία με 12 Πολιτείες ανοίγει τον δρόμο για το mega deal των $110 δισ.
Ανεξάρτητα συντακτικά συμβούλια για CNN και CBS και ρήτρα 30 εκατ. δολαρίων για κάθε ταινία κάτω από τον ετήσιο στόχο – Παραμένει η δικαστική προσφυγή της Ένωσης Σεναριογράφων
Η Paramount Skydance κατέληξε σε συμβιβασμό με την Καλιφόρνια και άλλες 11 Πολιτείες των ΗΠΑ που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη επιχειρώντας να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο Reuters τη Δευτέρα.
Η εξέλιξη απομακρύνει ένα από τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη του Χόλιγουντ και να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, αναφέρει το reuters προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητων συντακτικών συμβουλίων για το CNN και το CBS, καθώς και χρηματική ποινή 30 εκατ. δολαρίων για κάθε ταινία κατά την οποία η Paramount θα υπολείπεται της δέσμευσής της για 30 κινηματογραφικές κυκλοφορίες ετησίως, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
Η εξέλιξη απομακρύνει ένα από τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη του Χόλιγουντ και να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας παγκοσμίως.
Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, αναφέρει το reuters προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητων συντακτικών συμβουλίων για το CNN και το CBS, καθώς και χρηματική ποινή 30 εκατ. δολαρίων για κάθε ταινία κατά την οποία η Paramount θα υπολείπεται της δέσμευσής της για 30 κινηματογραφικές κυκλοφορίες ετησίως, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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