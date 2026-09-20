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Το εμβληματικό Σαν Σίρο συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, δείτε βίντεο
Το εμβληματικό Σαν Σίρο συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής, δείτε βίντεο
Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ημέρα που το Σαν Σίρο άνοιξε τις πόρτες του και φιλοξένησε το πρώτο παιχνίδι
Ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη είναι το Σαν Σίρο ή Τζουζέπε Μεάτσα αν θέλετε. Πρόκειται για την έδρα της Μίλαν και της Ίντερ, το γήπεδο που χρησιμοποιούν μαζί οι δύο μεγάλες ομάδες του Μιλάνου.
Στις 19 Σεπτεμβρίου το Σαν Σίρο συμπλήρωσε 100 χρόνια από τότε που άνοιξε τις πύλες του. Το 1926 είχε κάνει τα εγκαίνια του με ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν με τους «νερατζούρι» να επικρατούν με σκορ 6-3.
Η πρώτη του ανακαίνιση έγινε το 1939 όταν οι θέσεις των θεατών αυξήθηκαν σε 65.000 και το 1956 προστέθηκαν ακόμα δύο σειρές που αύξησαν τους θεατές σε 150.000. Μετά την τραγωδία του Χέιζελ και συγκεκριμένα το 1985 η χωρητικότητα μειώθηκε για λόγους ασφαλείας σε 90.000 και το γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για το Μουντιάλ του 1990.
Στο παιχνίδι της Μίλαν με τη Λέτσε το βράδυ της Κυριακής (20/9) ο κόσμος των «ροσονέρι» θα τιμήσει το γήπεδο από το οποίο είχε υπέροχες αναμνήσεις.
Στις 19 Σεπτεμβρίου το Σαν Σίρο συμπλήρωσε 100 χρόνια από τότε που άνοιξε τις πύλες του. Το 1926 είχε κάνει τα εγκαίνια του με ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Ίντερ και Μίλαν με τους «νερατζούρι» να επικρατούν με σκορ 6-3.
Η πρώτη του ανακαίνιση έγινε το 1939 όταν οι θέσεις των θεατών αυξήθηκαν σε 65.000 και το 1956 προστέθηκαν ακόμα δύο σειρές που αύξησαν τους θεατές σε 150.000. Μετά την τραγωδία του Χέιζελ και συγκεκριμένα το 1985 η χωρητικότητα μειώθηκε για λόγους ασφαλείας σε 90.000 και το γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για το Μουντιάλ του 1990.
Στο παιχνίδι της Μίλαν με τη Λέτσε το βράδυ της Κυριακής (20/9) ο κόσμος των «ροσονέρι» θα τιμήσει το γήπεδο από το οποίο είχε υπέροχες αναμνήσεις.
San Siro ha cumplido esta tarde 100 años.— @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) September 19, 2026
Un estadio único en Europa. pic.twitter.com/z8FQmgAY7t
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