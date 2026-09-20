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Ευρωβόλεϊ ανδρών 2026: Η Φινλανδία λύγισε την Ελλάδα στο τάι μπρέικ
Ευρωβόλεϊ ανδρών 2026: Η Φινλανδία λύγισε την Ελλάδα στο τάι μπρέικ
Η Εθνική ομάδα αποχαιρέτησε το Ευρωβόλεϊ 2026 καθώς αν και προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ ηττήθηκε με 3-2 στον αγώνα για τους 16 της διοργάνωσης
Τόσο κοντά, αλλά τόσο μακριά... Η συγκλονιστική προσπάθεια της Εθνικής ομάδας βόλεϊ ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε μ' έναν αγώνα θρίλερ που δυστυχώς δεν είχε... happy end για τη γαλανόλευκη καθώς ηττήθηκαμε με 3-2.
Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη άφησαν την ψυχή τους στο γήπεδο και τα έδωσαν όλα απέναντι στη Φινλανδία, παλεύοντας μέχρι τον τελευταίο πόντο για τη μεγάλη πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωβόλεϊ.
Η Εθνική κοίταξε στα μάτια την διοργανώτρια του Γ’ ομίλου και νικήτρια των δύο τελευταίων European Leagueς, έβγαλε πάθος, αυταπάρνηση και τεράστια αποθέματα ενέργειας, όμως στο τέλος κάποιες μικρές λεπτομέρειες και κρίσιμοι πόντοι έγειραν την πλάστιγγα υπέρ των Φινλανδών. Μια σπουδαία προσπάθεια που δεν συνοδεύτηκε από την πρόκριση που τόσο πολύ άξιζαν και διεκδίκησαν οι διεθνείς μας.
Η ελληνική ομάδα προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ και έφτασε στο 23-22 στο δ’ σετ για να δεχθεί εκεί ένα σερί 0-3 και ο αγώνας να οδηγηθεί στο τάι μπρέικ. Εκεί οι Φινλανδοί προηγήθηκαν με 4-7, αλλά η ελληνική ομάδα αντέδρασε (7-7) για να ακολουθήσει μάχη πόντο με πόντο και στο 13-13 οι αντίπαλοι μας πήραν τους δύο επόμενους πόντους και μαζί το εισιτήριο για την 8αδα.
Στο πρώτο σετ με μονό μπλοκ του Γαλιώτου, κόντρα επίθεση του Βουλκίδη και άσσο του Μάρκου η Ελλάδα ξέφυγε με 5-1. Με δύο συνεχόμενες άουτ επιθέσεις της Φινλανδίας η διαφορά ανέβηκε στο +6 (12-6), με τον Πρωτοψάλτη να διατηρεί την απόσταση των έξι πόντων με μπλοκ (17-11). Η Φινλανδία με πίεση από τα εννέα μέτρα κατάφερε να μειώσει στο σκορ και με δικό της άσσο έφτασε στο 21-20. Ο Ράπτης πήρε την αλλαγή (22-20), ακολούθησε άουτ των Φινλανδών και το σκορ έγινε 23-20. Η Φινλανδία μείωσε σε 23-21 και στην επόμενη φάση ο Βουλκίδης μπορεί να κάρφωσε άουτ αλλά το βίντεο τσεκ έδειξε επαφή στο μπλοκ και το σκορ έγινε 24-21. Το σετ τελείωσε με τον Μάρκου να διαμορφώνει το 25-22.
Στο δεύτερο σετ η Εθνική μας ομάδα πήρε τον πρώτο πόντο του σετ όμως η συνέχεια άνηκε στην Φινλανδία. Ο Μαρτίλα έκανε το σκορ 2-5 και έκτοτε οι Φινλανδοί με πίεση στο σερβίς ανέβασαν τη διαφορά για την ισοφάριση σε 1-1 σετ με 16-25.
Με άσσο του Μάρκου ξεκινήσαμε με 4-1 στο τρίτο σετ, όμως η Φινλανδία απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 8-7. Ο Ράπτης έδωσε τη λύση για το 12-9, για να ανέβει η διαφορά στο +4 (15-11) και η Φινλανδία κάλεσε το πρώτο της τάιμ άουτ. Το 19-15 του Βουλκίδη έγινε 19-18 με δύο συνεχόμενους άσσους από τον Μαρτίλα αλλά οι διεθνείς μας διατήρησαν το υπέρ τους προβάδισμα με κόντρα επίθεση του Μάρκου (23-20). Ο Πιτακούδης ήταν αυτός που έδωσε τη χαριστική βολή για το 25-22.
Στο τέταρτο σετ η Φινλανδία κατάφερε να ξεφύγει με +3 (13-16) αλλά η Εθνική κατάφερε να φέρει το σετ σε ισορροπία (16-16) με πρωταγωνιστή τον Πιτακούδη με τον Πρωτοψάλτη. Η Ελλάδα κατάφερε σε κρίσιμο σημείο να περάσει μπροστά στο σκορ (22-21) με επίθεση του Γαλιώτου μετά το καλό σερβίς του Χανδρινού που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο σετ στη θέση του Ράπτη. Με το σκορ στο 23-23 ο Μάρκου κάρφωσε δύο φορές άουτ και ο αγώνας οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ (23-25).
Στο τάι μπρέικ η Φινλανδία κάθε φορά που ξέφευγε στο σκορ η Ελλάδα έβρισκε τρόπο να επιστρέφει. Το 4-7 έγινε 7-7 με κόντρα επίθεση του Πρωτοψάλτη. Με το σκορ στο 12-12 η Εθνική μας ομάδα έχασε κόντρα επίθεση που οδήγησε σε μπλοκ των Φινλανδών, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν λίγο αργότερα το πρώτο τους ματς μπολ για το 13-15.
Διακύμανση
1ο σετ: 3-8, 11-6, 18-21, 22-25
2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-16
3ο σετ: 5-8, 13-16, 19-21, 22-25
4ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 25-23
5ο σετ: 5-3, 10-9, 12-11, 15-13
*Οι πόντοι της Φινλανδίας προήλθαν από 7 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 64 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) σε 146’
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Όλι Κούναρι): Μάρτιλα Λ. 21 (19/37 επ., 2 άσσοι, 39% υπ. – 27% άριστες), Χαπανιέμι 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Γιοκέλα 20 (14/26 επ., 6 μπλοκ), Σαβονσάλμι 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Μαρτίλα Ν. 21 (17/37 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 65% υπ. – 50% άριστες), Ιβάνοφ 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), / Κόικα (λ, 38% υπ. – 15% άριστες), Ρονκάινεν, Ζμπάνκοφ, Βάλιμα, Λίντκβιστ 2 (2/3 επ.).
Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 9 (8/13 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (10/35 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ.-15% άριστες), Βουλκίδης 13 (12/18 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 12 (12/24 επ., 42% υπ.-26% άριστες), Μάρκου 20 (17/31 επ., 3 άσσοι) / Χανδρινός Αρ., (λ, 52% υπ.-29% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 3 (3/6 επ., 36% υπ.-09% άριστες), Μούχλιας Δ. 1 (1/2 επ.), Βαϊόπουλος.
1ο σετ: 3-8, 11-6, 18-21, 22-25
2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-16
3ο σετ: 5-8, 13-16, 19-21, 22-25
4ο σετ: 8-6, 16-13, 21-20, 25-23
5ο σετ: 5-3, 10-9, 12-11, 15-13
*Οι πόντοι της Φινλανδίας προήλθαν από 7 άσους, 60 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ της Ελλάδας από 3 άσους, 64 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων
Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-16, 22-25, 25-23, 15-13) σε 146’
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Όλι Κούναρι): Μάρτιλα Λ. 21 (19/37 επ., 2 άσσοι, 39% υπ. – 27% άριστες), Χαπανιέμι 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Γιοκέλα 20 (14/26 επ., 6 μπλοκ), Σαβονσάλμι 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Μαρτίλα Ν. 21 (17/37 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 65% υπ. – 50% άριστες), Ιβάνοφ 2 (0/1 επ., 2 μπλοκ), / Κόικα (λ, 38% υπ. – 15% άριστες), Ρονκάινεν, Ζμπάνκοφ, Βάλιμα, Λίντκβιστ 2 (2/3 επ.).
Ελλάδα (Κώστας Χριστοφιδέλης): Πιτακούδης 9 (8/13 επ., 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 12 (10/35 επ., 2 μπλοκ, 20% υπ.-15% άριστες), Βουλκίδης 13 (12/18 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Ράπτης 12 (12/24 επ., 42% υπ.-26% άριστες), Μάρκου 20 (17/31 επ., 3 άσσοι) / Χανδρινός Αρ., (λ, 52% υπ.-29% άριστες), Τζιάβρας (λ), Κασαμαπαλής, Χανδρινός Σπ. 3 (3/6 επ., 36% υπ.-09% άριστες), Μούχλιας Δ. 1 (1/2 επ.), Βαϊόπουλος.
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