Ευρωβόλεϊ ανδρών 2026: Η Φινλανδία λύγισε την Ελλάδα στο τάι μπρέικ

Η Εθνική ομάδα αποχαιρέτησε το Ευρωβόλεϊ 2026 καθώς αν και προηγήθηκε δύο φορές στο σκορ ηττήθηκε με 3-2 στον αγώνα για τους 16 της διοργάνωσης