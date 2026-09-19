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Μαρτίνεθ: Επιβιώσαμε από την καλή άμυνα του Ολυμπιακού
Μαρτίνεθ: Επιβιώσαμε από την καλή άμυνα του Ολυμπιακού
Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του άντεξε στην καλή άμυνα του Ολυμπιακού
Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup της Euroleague και ο Πέδρο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του άντεξε από την καλή άμυνα των Πειραιωτών.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είχαμε ένα πολύ κακό διάστημα στην 3η περίοδο, επιβιώσαμε όμως από την καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δείξαμε σωστή νοοτροπία.
Είμαστε σε καλή κατάσταση, χρειαζόμαστε όμως βελτίωση στο παιχνίδι μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ:
«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είχαμε ένα πολύ κακό διάστημα στην 3η περίοδο, επιβιώσαμε όμως από την καλή άμυνα του Ολυμπιακού. Κυκλοφορήσαμε την μπάλα, δείξαμε σωστή νοοτροπία.
Είμαστε σε καλή κατάσταση, χρειαζόμαστε όμως βελτίωση στο παιχνίδι μας για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».
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