Μπαρτζώκας: «Τους αφήσαμε να κάνουν το παιχνίδι τους, δεν μείναμε στο πλάνο μας»

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Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πραγματοποίησε δηλώσεις αμέσως μετά τον τελικό του Super Cup της EuroLeague και την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ρεάλ Μαδρίτης.«Όταν δεν κερδίζεις το τουρνουά, δεν μπορείς να είσαι υπερήφανος. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που παίξαμε καλά και σημεία που δεν παίξαμε καλά.Ακόμα και σήμερα, παρότι είχαμε αρκετές κατοχές λιγότερες από τα ριμπάουντ που μας πήραν και κάναμε αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών, πολλά από αυτά πολύ φθηνά για αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε.Ήμασταν δύο πόντους κάτω και είχαμε την μπάλα, πατήσαμε γραμμή με τον Μοντέρο και αμέσως μετά, στο άστοχο σουτ που κάναμε, χάσαμε το ριμπάουντ και σκόραραν.Παρότι βασικοί τομείς του παιχνιδιού, όπως τα ριμπάουντ, ήταν κόντρα σε εμάς, η Ρεάλ έχει πολύ ταλέντο και παίζει με μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να ματσάρεις αυτό το πράγμα.Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή, γιατί όταν είχαμε υπομονή λειτουργούσαμε καλά. Όσες φορές βιαστήκαμε στο παιχνίδι μας, τους δώσαμε αυτό που ήθελαν».«Ναι, νομίζω ότι ήταν ιδανικές συνθήκες για να δούμε τι λάθη κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε καλά, τι κάνουμε καλά και τι πρέπει να βελτιώσουμε.Από την άλλη, επειδή υπήρχε τρόπαιο, θα θέλαμε να το κερδίσουμε.Πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία στο τέλος, δεν το κάναμε και θα προχωρήσουμε μπροστά. Έχουμε αρκετούς τίτλους, αρκετούς αγώνες και αρκετές προκλήσεις για να ανταποκριθούμε».«Νομίζω ότι καλύτερα να το αναλύσω μετά από συζήτηση με τον συνεργάτη μου και αφού δούμε το βίντεο. Νιώθω ότι κάναμε πολύ φθηνά λάθη στο παιχνίδι, δηλαδή στην εκτέλεση.Η Ρεάλ, με τον Καμπάτσο, τον Φελίς και τον Μαλεντόν, που είναι αρκετό καιρό στην ομάδα, έλεγξε το παιχνίδι πολύ καλά και κυκλοφόρησε πολύ καλά την μπάλα.Επίσης, με τους γκαρντ-φόργουορντ που έχουν μέγεθος, μας δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Αλλά είχαμε την ευκαιρία μας να κερδίσουμε. Νομίζω ότι έπρεπε απλώς να ελέγξουμε καλύτερα τον ρυθμό του παιχνιδιού».