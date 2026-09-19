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Γρηγορίου: «Συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη»
Γρηγορίου: «Συγγνώμη από τον κόσμο του Άρη»
Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του ισόπαλου αγώνα με αντίπαλο τον Ηρακλή, αναφέρθηκε στους φίλους της ομάδας
Παρότι δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες μπροστά στο κοινό του, ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Ηρακλή στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων», Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στο αποτέλεσμα και μεταξύ άλλων ζήτησε συγγνώμη από τους φίλους της ομάδας.
Aναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το ματς: «Θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς σ’ ένα παιχνίδι πριν από το οποίο δεν είχαμε πολλές ημέρες προετοιμασίας. Για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι και δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος είχαμε 23 σουτ στην αντίπαλη εστία. Δεν σκοράραμε εκεί που ήμασταν επιθετικοί και απειλητικοί γιατί δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό και από το 65’ και μετά φρεσκάραμε την επίθεσή μας με τέσσερις παίκτες για να βρούμε λύσεις. Ούτε εκεί τα καταφέραμε. Μοιραία ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο για μας δεν είναι καθόλου καλά. Παρόλο αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν και στο πρώτο 35λεπτο βρήκαμε ένα καλό σημείο από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς δεν ήταν αρκετό και θέλουμε στη διακοπή να επανέλθουμε σ’ αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Να ανασυνταχθούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει».
Για την διαιτησία: «Αυτό που είδα εκείνη την ώρα στον πάγκο, άσχετα αν ήταν στο 92ο λεπτό, ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα επιθετικό φάουλ το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν ήταν. Περιμένεις να τελειώσει η φάση κι έχεις όλη την ευκαιρία να το δώσεις μετά, αν ήταν. Θέλω να το ξαναδώ καλύτερα αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε. Δεν έχει σημασία το χρονικό σημείο. Θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση».
Για τον κόσμο: «Δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Ζητάμε συγνώμη που δεν πήραμε τους βαθμούς και τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια».
Για τις αλλαγές: «Αυτό είπα. Προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε τη γραμμή μας και είπαμε στον Μάνου να πάει ως αριστερός μέσος και να συγκλίνει προς τα μέσα για να δημιουργήσουμε υπεραριθμίες. Βάλαμε τον Αλφαρέλα ο ο οποίος είναι γνωστός για την ενέργεια του και συνολικά ρισκάραμε πολύ για το γκολ. Δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές».
Aναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το ματς: «Θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς σ’ ένα παιχνίδι πριν από το οποίο δεν είχαμε πολλές ημέρες προετοιμασίας. Για 30-35 λεπτά ήμασταν κυρίαρχοι και δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις. Αν δεν κάνω λάθος είχαμε 23 σουτ στην αντίπαλη εστία. Δεν σκοράραμε εκεί που ήμασταν επιθετικοί και απειλητικοί γιατί δεν ήμασταν καθόλου αποτελεσματικοί. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετικό και από το 65’ και μετά φρεσκάραμε την επίθεσή μας με τέσσερις παίκτες για να βρούμε λύσεις. Ούτε εκεί τα καταφέραμε. Μοιραία ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο για μας δεν είναι καθόλου καλά. Παρόλο αυτά, τα παιδιά προσπάθησαν και στο πρώτο 35λεπτο βρήκαμε ένα καλό σημείο από αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Προφανώς δεν ήταν αρκετό και θέλουμε στη διακοπή να επανέλθουμε σ’ αυτό που είχαμε σαν ομάδα. Να ανασυνταχθούμε και να παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει».
Για την διαιτησία: «Αυτό που είδα εκείνη την ώρα στον πάγκο, άσχετα αν ήταν στο 92ο λεπτό, ο διαιτητής βιάστηκε να δώσει ένα επιθετικό φάουλ το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν ήταν. Περιμένεις να τελειώσει η φάση κι έχεις όλη την ευκαιρία να το δώσεις μετά, αν ήταν. Θέλω να το ξαναδώ καλύτερα αλλά είμαι σίγουρος ότι φάουλ δεν υπήρξε. Δεν έχει σημασία το χρονικό σημείο. Θα μπορούσε να περιμένει και μετά να γυρίσει τη φάση».
Για τον κόσμο: «Δεν ευχαριστήσαμε τον κόσμο μας. Ζητάμε συγνώμη που δεν πήραμε τους βαθμούς και τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια».
Για τις αλλαγές: «Αυτό είπα. Προσπαθήσαμε να φρεσκάρουμε τη γραμμή μας και είπαμε στον Μάνου να πάει ως αριστερός μέσος και να συγκλίνει προς τα μέσα για να δημιουργήσουμε υπεραριθμίες. Βάλαμε τον Αλφαρέλα ο ο οποίος είναι γνωστός για την ενέργεια του και συνολικά ρισκάραμε πολύ για το γκολ. Δεν ήμασταν καλύτεροι μετά τις αλλαγές».
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