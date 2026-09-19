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Ο Παναθηναϊκός νίκησε 9-7 τη Χόνβεντ και προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League στο πόλο
Ο Παναθηναϊκός νίκησε 9-7 τη Χόνβεντ και προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League στο πόλο
Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έκανε το 2Χ2 στον προκριματικό όμιλο του Σπλιτ και κατάφερε να προκριθεί στη φάση των 16
Σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό πόλο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και τη Χόνβεντ μετά την Γιαντράν Σπλιτ και προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του Champions League.
Οι πράσινοι επικράτησαν με 9-7 της φημισμένης ουγγρικής ομάδας και θα είναι τη Δευτέρα (21/9, 11:00) στην κλήρωση των ομίλων της φάσης των «16», που βρίσκεται και ο Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός με τα γκολ των Καλογερόπουλου και Χαλυβόπουλου προηγήθηκε 2-0 στην αρχή και η Ούγγροι μείωσαν στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Οι πράσινοι είχαν το προβάδισμα με 4-2, 5-3 και 7-5.
Τα γκολ από τους Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλο στην αρχή της 4ης περιόδου έκαναν το σκορ 9-5, ο Παναθηναϊκός έβγαζε άμυνες στον παίκτη λιγότερο, με τη Χόνβεντ απλά να μειώνει στο τελικό 9-7.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-1, 3-3, 2-2.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.
Χόνβεντ (Μάρτον Τσίβος): Τσόμα, Κέβι, Μπενζ, Βάντοβιζ 2, Σούγκαρ 1, Αράια 1, Ίμρε, Βίτκσκοβιτς 2, Γιάνκοβιτς, Μπεντεγκούζ Εκλέρ 1, Σίμον, Ζέπφαλβι, Μάσερ, Πάγιαν.
Οι πράσινοι επικράτησαν με 9-7 της φημισμένης ουγγρικής ομάδας και θα είναι τη Δευτέρα (21/9, 11:00) στην κλήρωση των ομίλων της φάσης των «16», που βρίσκεται και ο Ολυμπιακός.
Ο Παναθηναϊκός με τα γκολ των Καλογερόπουλου και Χαλυβόπουλου προηγήθηκε 2-0 στην αρχή και η Ούγγροι μείωσαν στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Οι πράσινοι είχαν το προβάδισμα με 4-2, 5-3 και 7-5.
Τα γκολ από τους Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλο στην αρχή της 4ης περιόδου έκαναν το σκορ 9-5, ο Παναθηναϊκός έβγαζε άμυνες στον παίκτη λιγότερο, με τη Χόνβεντ απλά να μειώνει στο τελικό 9-7.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-1, 3-3, 2-2.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Γούντχεντ, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.
Χόνβεντ (Μάρτον Τσίβος): Τσόμα, Κέβι, Μπενζ, Βάντοβιζ 2, Σούγκαρ 1, Αράια 1, Ίμρε, Βίτκσκοβιτς 2, Γιάνκοβιτς, Μπεντεγκούζ Εκλέρ 1, Σίμον, Ζέπφαλβι, Μάσερ, Πάγιαν.
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