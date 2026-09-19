Ομπράντοβιτς: «Ήταν καλό ματς για εμάς, ομάδα επιπέδου Euroleague ο ΠΑΟΚ», βίντεο
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός

Ομπράντοβιτς: «Ήταν καλό ματς για εμάς, ομάδα επιπέδου Euroleague ο ΠΑΟΚ», βίντεο

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για όσα είδε στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ομπράντοβιτς: «Ήταν καλό ματς για εμάς, ομάδα επιπέδου Euroleague ο ΠΑΟΚ», βίντεο
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στα συμπεράσματά του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στον τελικό του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». 

«Ήταν καλή μάχη. Όταν βλέπεις αρκετούς παίκτες να πέφτουν στο παρκέ και να παλεύουν για την μπάλα… Ήταν πολύ καλό ματς. Ματς προετοιμασίας αλλά και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, είναι ομάδα επιπέδου Ευρωλίγκας. Την επόμενη σεζόν θα είναι στην Ευρωλίγκα ελπίζω. Ήταν πολύ καλό ματς για εμάς πριν την έναρξη της Ευρωλίγκας» είπε αρχικά στην κάμερα του ΣΚΑΪ.

Για το τι κρατάει από το τουρνουά: «Τα παιχνίδια είναι τελείως διαφορετικά από τις προπονήσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς έχουμε αρκετούς τραυματίες αλλά οι παίκτες παλεύουν. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ό,τι και να γίνει».

Για την έναρξη της σεζόν: «Δεν είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάνει επτά προπονήσεις με δέκα παίκτες. Είναι διαφορετικές προπονήσεις, δεν υπάρχουν αλλαγές. Θα έχουμε τρεις προπονήσεις ακόμα πριν την έναρξη. Τα ματς είναι διαφορετικά. Θέλουμε περισσότερη ενέργεια, συγκέντρωση».

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