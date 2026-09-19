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Χέρι-χέρι στην κορυφή Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο, ακάθεκτη η Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Χέρι-χέρι στην κορυφή Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο, ακάθεκτη η Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Σπουδαία παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά ξεχώρισε το ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα σε Ίντερ και Ρόμα που έμειναν στο 2-2 - Μεγάλη νίκη και για τη Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ για την Premier League.
UPD:
Η μεγάλη νίκη της Μπράιτον επί της Άρσεναλ με πρωταγωνιστή τον Μπάμπη Κωστούλα είναι το αποτέλεσμα που ξεχωρίζει από τα ματς της Premier League. Η Άστον Βίλα πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τότεναμ, ενώ η Κόβεντρι μετά από 26 χρόνια πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας εκτός έδρας με 1-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ.
Στη La Liga η Θέλτα είναι αυτή που έκανε μεγάλη νίκη διαλύοντας με σκορ 5-0 τη Ρασινγκ Σανταντέρ, ενώ η Μπιλμπάο έμεινε στο 0-0 με την Αλαβές. Στο 1-1 έμειναν Οσασούνα και Βαγιεκάνο.
Η Ντόρτμουντ πέρασε νικηφόρα από τη Στουτγκάρδη και διατηρείται στην κορυφή της Bundesliga. Χορταστικά ήταν τα παιχνίδια ανάμεσα σε Γκλάντμπαχ και Μάιντς με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 4-3, ενώ η Βέρντερ νίκησε με 3-2 την Άουγκσμπουργκ.
Στη Serie A έγινε ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι του Σαββάτου με τη Ρόμα και την Ίντερ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Οι δύο ομάδες που πηγαίνουν χέρι χέρι στην κορυφή έτσι θα συνεχίσουν να πορεύονται, αφού η μεταξύ τους αναμέτρηση έμεινε στο 2-2.
Στην πρώτη θέση ανέβηκε και η Λάτσιο με τη νίκη 2-0 επί της Βενέτσια εκτός έδρας. Ο Μανδάς αναδείχθηκε MVP και έπιασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Παρασκευή 18/9
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0
(61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Σάββατο 19/9
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3
(86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0
(31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)
Στη La Liga η Θέλτα είναι αυτή που έκανε μεγάλη νίκη διαλύοντας με σκορ 5-0 τη Ρασινγκ Σανταντέρ, ενώ η Μπιλμπάο έμεινε στο 0-0 με την Αλαβές. Στο 1-1 έμειναν Οσασούνα και Βαγιεκάνο.
Η Ντόρτμουντ πέρασε νικηφόρα από τη Στουτγκάρδη και διατηρείται στην κορυφή της Bundesliga. Χορταστικά ήταν τα παιχνίδια ανάμεσα σε Γκλάντμπαχ και Μάιντς με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 4-3, ενώ η Βέρντερ νίκησε με 3-2 την Άουγκσμπουργκ.
Στη Serie A έγινε ίσως το σημαντικότερο παιχνίδι του Σαββάτου με τη Ρόμα και την Ίντερ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους. Οι δύο ομάδες που πηγαίνουν χέρι χέρι στην κορυφή έτσι θα συνεχίσουν να πορεύονται, αφού η μεταξύ τους αναμέτρηση έμεινε στο 2-2.
Στην πρώτη θέση ανέβηκε και η Λάτσιο με τη νίκη 2-0 επί της Βενέτσια εκτός έδρας. Ο Μανδάς αναδείχθηκε MVP και έπιασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Παρασκευή 18/9
Μπρέντφορντ-Τσέλσι 3-0
(61' Άντονι, 83' Τιάγκο, 90'+5' Καρβάλιο)
Σάββατο 19/9
Τότεναμ-Άστον Βίλα 2-3
(86' Γκάλαχερ-, 90'+ Φαν Χέκε45+ Μανζάμπι, 67' Τζάκσον, 73' Μπουεντία)
Μπράιτον-Άρσεναλ 3-0
(31' Γκρος, 45' Κωστούλας, 57' Αντρές)
Έβερτον-Ίπσουιτς 1-0
(11' Μπάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Χαλ 2-1
(3' Γουίλοκ, 7' Χολ - 67' Τσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κόβεντρι 0-1 Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
(55' Ντασίλβα)
Κυριακή 20/9
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ
Λιντς-Κρίσταλ Πάλας
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12 -5αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 12
Μπράιτον 10 -5αγ.
Μπρέντφορντ 9 -5αγ.
Έβερτον 9 -5αγ.
Λιντς 8
Νιούκαστλ 8 -5αγ.
Χαλ 8 -5αγ.
Τσέλσι 7 -5αγ.
Λίβερπουλ 6
Ίπσουιτς 6 -5αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Άστον Βίλα 4 -5αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Κόβεντρι 3 -5αγ.
Τότεναμ 2 -5αγ.
Φούλαμ 1
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στη La Liga έχουν ως εξής:
Εσπανιόλ-Έλτσε 1-3
(72' αυτ. Τζούστ - 26', 29' Νίνιο, 78' Βαλέρα)
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-1
(16' Μπούντιμιρ-51' Καμέγιο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-0
Θέλτα-Σανταντέρ 5-0
(31' πέν. Γκονζάλες, 43' Μορίμπα, 69' Ρόμαν, 78',90'+2 Ντουράν)
Σεβίλη-Μπαρτσελόνα 22:00
Κυριακή 20/9
Χετάφε-Μάλαγα
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης
Λα Κορούνια-Μπέτις
Βιγιαρεάλ-Λεβάντε
Βαλένθια-Σοσιεδάδ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 18
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Μπέτις 15
Ατλέτικο Μαδρίτης 13
Σεβίλη 13
Αλαβές 11 -7αγ.
Λα Κορούνια 9
Οσασούνα 8 -7αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 8
Θέλτα 7 -7αγ.
Εσπανιόλ 7 -7αγ.
Σοσιεδάδ 7
Σανταντέρ 7 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 5
Λεβάντε 5 -5αγ.
Χετάφε 5
Έλτσε 5 -7αγ.
Βαλένθια 4
Μάλαγα 3
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Παρασκευή 18/9
Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Βερολίνου 7-0
(18' Μουσιάλα, 39' πέν., 54' Κέιν, 43', 73', 76' Ολίσε, 70' Σαϊμπαρί)
Σάββατο 19/9
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 2-2
(10' Εμπνουνταλίμπ, 36' Μπούρκαρντ-34' Σερχάντ, 48' Σουζούκι)
Γκλάντμπαχ-Μάιντς 3-4
(11' Νοϊχάους, 59' Λίντμπεργκ, 90'+ Μασίνο-18' Τίετζ, 45' Μπέκερ, 78' Μαρτέλ, 89' Ντα Κόστα)
Αμβούργο-Κολωνία 2-1
(44' Καπάλδο, 51' Πούλσεν-90' Ατσε)
Βέρντερ Βρέμης-Άουγκσμπουργκ 3-2
(66' Γκρουλ, 86' Φίλκρουγκ, 90'+3' Βάιζερ-18' Φελχάουερ, 58' Μπράκελμαν)
Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 0-1
(70' Μπέιερ)
Κυριακή 20/9
Λεβερκούζεν-Λειψία
Σάλκε-Έλφερσμπεργκ
Πάντερμπορν-Χοφενχάιμ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ντόρτμουντ 12
Μπάγερν Μονάχου 10
Φράιμπουργκ 10
Άουγκσμπουργκ 7
Μάιντς 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Λειψία 6 -3αγ.
Έλφερσμπεργκ 6 -3αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 5
Λεβερκούζεν 4 -3αγ.
Σάλκε 4 -3αγ.
Κολωνία 4
Χοφενχάιμ 3 -3αγ.
Στουτγκάρδη 3
Αμβούργο 3
Πάντερμπορν 1 -3αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 1
Γκλάντμπαχ 0
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Serie A
Παρασκευή 18/9
Μόντσα-Σασουόλο 2-1
(51', 63' πέν. Βαρέλα)
Σάββατο 19/9
Μπολόνια-Τορίνο 1-1
(14' Μπερναντέσκι-77' Κουλένοβιτς)
Ουντινέζε-Κάλιαρι 0-1
(54' Μαλντίνι)
Ρόμα-Ίντερ 2-2
(6', 37' Κονέ - 46', 79' Μαρτίνες)
Βενέτσια-Λάτσιο 0-2 (Ζακάνι 51' πεν., Νόσλιν 60').
Κυριακή 20/9
Φιορεντίνα-Νάπολι
Φροζινόνε-Κόμο
Πάρμα-Τζένοα
Γιουβέντους-Αταλάντα
Μίλαν-Λέτσε
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρόμα 13 -5αγ.
Ίντερ 13 -5αγ.
Λάτσιο 13 - 5 αγ.
Κάλιαρι 12 -5αγ.
Κόμο 10
Μίλαν 8
Φροζινόνε 7
Γιουβέντους 7
Σασουόλο 7 -5αγ.
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4 -5αγ.
Τορίνο 4 -5αγ.
Μόντσα 4 -5αγ.
Φιορεντίνα 3
Μπολόνια 2 -5αγ.
Πάρμα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0 - 5 αγ.
UPD:
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