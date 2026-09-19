Χέρι-χέρι στην κορυφή Ρόμα, Ίντερ και Λάτσιο, ακάθεκτη η Ντόρτμουντ, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Σπουδαία παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά ξεχώρισε το ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα σε Ίντερ και Ρόμα που έμειναν στο 2-2 - Μεγάλη νίκη και για τη Μπράιτον με 3-0 επί της Άρσεναλ για την Premier League.