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Η Μπαρτσελόνα ανανέωσε πρόωρα το συμβόλαιο του Ραφίνια έως το 2030
Η Μπαρτσελόνα ανανέωσε πρόωρα το συμβόλαιο του Ραφίνια έως το 2030
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν είχε συμβόλαιο έως το 2028, αλλά το επέκτεινε για δύο ακόμη χρόνια
Πολύ νωρίς στη σεζόν η Μπαρτσελόνα φρόντισε να τελειώσει ένα από τα σίριαλ που αναμενόταν να ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες...
Οι Καταλανοί δεν ήθελαν να μπλέξουν σε... περιπέτειες και σαπουνόπερες και από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης ξεκαθάρισε ότι θέλει να μείνει στη Βαρκελώνη ως το τέλος της καριέρας του όλα έγιναν πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
Ο 29χρονος Ραφίνια είχε συμβόλαιο έως το 2028, αλλά δήλωσε ότι επιθυμία είναι να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια στο Καμπ Νου με τον Ντέκο, τεχνικό διευθυντή των Καταλανών να επιβεβαιώνει τη συμφωνία τους.
«Από χθες μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση του Ραφίνια, ο οποίος θα παραμείνει μαζί μας για ακόμη τέσσερα χρόνια» είπε ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα ενώ άμεσα έρχονται και οι ανανεώσεις των Τσάβι Εσπάρτ και Μαρκ Μπερνάλ.
Ο Ραφίνια, που αγωνίζεται πλέον ως σέντερ φορ, μετρά 11 γκολ σε επτά ματς σε όλες τις διοργανώσεις, είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας και αποτελεί τον ηγέτη της στην εκκίνηση της σεζόν όπου νωρίς, νωρίς έχει προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης.
Οι Καταλανοί δεν ήθελαν να μπλέξουν σε... περιπέτειες και σαπουνόπερες και από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίκτης ξεκαθάρισε ότι θέλει να μείνει στη Βαρκελώνη ως το τέλος της καριέρας του όλα έγιναν πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα.
Ο 29χρονος Ραφίνια είχε συμβόλαιο έως το 2028, αλλά δήλωσε ότι επιθυμία είναι να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια στο Καμπ Νου με τον Ντέκο, τεχνικό διευθυντή των Καταλανών να επιβεβαιώνει τη συμφωνία τους.
«Από χθες μπορώ να σας πω ότι έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση του Ραφίνια, ο οποίος θα παραμείνει μαζί μας για ακόμη τέσσερα χρόνια» είπε ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα ενώ άμεσα έρχονται και οι ανανεώσεις των Τσάβι Εσπάρτ και Μαρκ Μπερνάλ.
Ο Ραφίνια, που αγωνίζεται πλέον ως σέντερ φορ, μετρά 11 γκολ σε επτά ματς σε όλες τις διοργανώσεις, είναι ο πρώτος αρχηγός της ομάδας και αποτελεί τον ηγέτη της στην εκκίνηση της σεζόν όπου νωρίς, νωρίς έχει προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Ρεάλ Μαδρίτης.
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