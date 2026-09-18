Τέλος εποχής για Εμπαπέ: Η νέα του συμφωνία που αλλάζει την ποδοσφαιρική αγορά

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Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί πλέον παγκόσμιο πρεσβευτή της ελβετικής εταιρείας On, η οποία μέχρι σήμερα είχε συνδέσει το όνομά της κυρίως με το running. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό στοιχείο της συμφωνίας, ωστόσο, είναι πως ο Εμπαπέ δεν περιορίζεται στον ρόλο του ambassador, αλλά αποκτά και μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία.Η συνεργασία με τη Nike ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου, κλείνοντας έναν κύκλο που είχε ξεκινήσει όταν ο Εμπαπέ ήταν μόλις οκτώ ετών. Πλέον, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας θα έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη ποδοσφαιρικών παπουτσιών και αθλητικού ρουχισμού της On, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί και την είσοδο της ελβετικής εταιρείας στην αγορά του ποδοσφαίρου.«Ακόμα ονειρεύομαι να παίζω ποδόσφαιρο»Ο ίδιος ο Εμπαπέ αναφέρθηκε στη νέα συνεργασία μέσα από τα social media, συνδέοντας το επόμενο επιχειρηματικό του βήμα με την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.«Ακόμα ονειρεύομαι να παίζω ποδόσφαιρο. Μπορεί να προκαλεί έκπληξη αυτό από κάποιον που παίζει επαγγελματικά, αλλά είναι αλήθεια. Ακόμα ονειρεύομαι να παίζω με τους φίλους μου. Να παίζω μέχρι τη δύση του ήλιου, μέχρι το δείπνο. Να παίζω απλώς επειδή είναι παιχνίδι, όπως τότε που δεν ήταν ακόμα επάγγελμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Γάλλος τόνισε πως το όνειρό του τον οδήγησε για ακόμη μία φορά σε μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές της ζωής του, έχοντας πλέον δίπλα του ανθρώπους που μοιράζονται το ίδιο όραμα για το ποδόσφαιρο.Η On μπαίνει δυναμικά στο ποδόσφαιροΗ On, που ιδρύθηκε το 2010 και έγινε γνωστή χάρη στα παπούτσια running με τις χαρακτηριστικές κυψελοειδείς σόλες, κάνει πλέον το μεγάλο της άνοιγμα στο ποδόσφαιρο. Η συμφωνία με τον Εμπαπέ αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα βήμα της προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε την πρόσληψη του Τιερί Ανρί ως διευθυντή ποδοσφαίρου.Η πρώτη συνεργασία Εμπαπέ και On θα αφορά ένα νέο ποδοσφαιρικό παπούτσι που θα αξιοποιεί την τεχνολογία «LightSpray». Πρόκειται για μέθοδο κατασκευής που η εταιρεία αναπτύσσει από το 2024 και επιτρέπει την ένωση των επιμέρους τμημάτων του παπουτσιού χωρίς τη χρήση κόλλας.Στόχος είναι ένα ιδιαίτερα ελαφρύ παπούτσι, με μειωμένη χρήση υλικών και λιγότερα απόβλητα κατά τη διαδικασία παραγωγής. Παρότι ο Εμπαπέ αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στη δοκιμή και ανάπτυξη των προϊόντων, η εμπορική κυκλοφορία των πρώτων ποδοσφαιρικών παπουτσιών και ρούχων της On τοποθετείται στο 2027.Στο εγχείρημα συμμετέχει ήδη και η Σίντνεϊ Σέρτενλαϊμπ, η Ελβετίδα μέσος της Μπαρτσελόνα, η οποία έχει συμβόλαιο με την On από τον περασμένο Δεκέμβριο.Έτσι, με τον Εμπαπέ ως κεντρικό πρόσωπο, τον Ανρί σε επιτελικό ρόλο και τον Γάλλο σταρ να αποκτά παράλληλα μετοχική συμμετοχή, η On επιχειρεί να κάνει μια θεαματική είσοδο σε έναν χώρο που μέχρι σήμερα κυριαρχείται από κολοσσούς όπως η Nike, η Adidas και η Puma.