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O ελληνικός ΟΦΗ κουζουλαίνει και την Ευρώπη
O ελληνικός ΟΦΗ κουζουλαίνει και την Ευρώπη
Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Γιαννίκος Δούσκας και Άκης Ζήκος ανέλυσαν στην εκπομπή «The Football Show» το σπουδαίο αποτέλεσμα, έχοντας καλεσμένο τον Διονύση Χιώτη ενώ ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης μιλάει αποκλειστικά στον Γιάννη Κυφωνίδη
Έχοντας στο αρχικό σχήμα επτά Έλληνες παίκτες, ο ΟΦΗ επιβλήθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο της Χόφενχαϊμ 2-0, στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Γιαννίκος Δούσκας και Άκης Ζήκος ανέλυσαν στην εκπομπή The Football Show by stoiximan του protothema.gr το σπουδαίο αποτέλεσμα, έχοντας καλεσμένο τον Διονύση Χιώτη, μέλος του τεχνικού επιτελείου των Κρητικών, με τον προπονητή της ομάδας, Χρήστο Κόντη να μιλάει αποκλειστικά στον Γιάννη Κυφωνίδη.
Ο ΟΦΗ έκανε το απόλυτο παιχνίδι σε τακτικό επίπεδο, ακολουθώντας το πλάνο με προσήλωση και πειθαρχία, εξουδετερώνοντας τους Γερμανούς, καταφέρνοντας παράλληλα να φανεί κυνικός επιθετικά, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες για γκολ που του παρουσιάστηκαν.
Σε ένα Παγκρήτιο Στάδιο το οποίο δονούσαν οι φωνές των «Ομιλιτών» που γέμισαν τις εξέδρες, ο ΟΦΗ κατάφερε να ξεκινήσει με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.
«Όλα χτίζονται με δουλειά, αφοσίωση, πάθος, αγάπη, ψυχή» τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας των υπέρ-Κυπελλούχων Ελλάδος, Χρήστος Κόντης, μιλώντας αποκλειστικά στο «Πρώτο Θέμα» και το «The Football Show».
Ο Διονύσης Χιώτης, προπονητής τερματοφυλάκων των Κρητικών, μίλησε για την τακτική προετοιμασία του συνόλου, το δέσιμο που υπάρχει και τις σχέσεις στην ομάδα, στοιχεία που αποτελούν το «μυστικό» της επιτυχίας.
Ο ΟΦΗ έκανε το απόλυτο παιχνίδι σε τακτικό επίπεδο, ακολουθώντας το πλάνο με προσήλωση και πειθαρχία, εξουδετερώνοντας τους Γερμανούς, καταφέρνοντας παράλληλα να φανεί κυνικός επιθετικά, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες για γκολ που του παρουσιάστηκαν.
Σε ένα Παγκρήτιο Στάδιο το οποίο δονούσαν οι φωνές των «Ομιλιτών» που γέμισαν τις εξέδρες, ο ΟΦΗ κατάφερε να ξεκινήσει με το... δεξί τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League.
«Όλα χτίζονται με δουλειά, αφοσίωση, πάθος, αγάπη, ψυχή» τόνισε μεταξύ άλλων ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας των υπέρ-Κυπελλούχων Ελλάδος, Χρήστος Κόντης, μιλώντας αποκλειστικά στο «Πρώτο Θέμα» και το «The Football Show».
Ο Διονύσης Χιώτης, προπονητής τερματοφυλάκων των Κρητικών, μίλησε για την τακτική προετοιμασία του συνόλου, το δέσιμο που υπάρχει και τις σχέσεις στην ομάδα, στοιχεία που αποτελούν το «μυστικό» της επιτυχίας.
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