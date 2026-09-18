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Το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής επιστρέφει μετά από 15 χρόνια
Το ντέρμπι Άρης - Ηρακλής επιστρέφει μετά από 15 χρόνια
Ο Σάκης Πρίττας, ο οποίος στην καριέρα του αγωνίστηκε τόσο με τη φανέλα των «κιτρίνων», όσο και με εκείνη του «Γηραιού» μίλησε στο «The Football Show»
Γρηγόρης Παπαβασιλείου, Γιαννίκος Δούσκας και Άκης Ζήκος ανέλυσαν στο The Football Show by stoiximan του protothema.gr το επερχόμενο ντέρμπι ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Καλεσμένος ο Σάκης Πρίττας, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα αμφότερων των ομάδων.
Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαρτίου 2011 και στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στη Super League, ο Άρης φιλοξενούσε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ηρακλή.
Χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ζήσουμε ξανά ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στις δύο ομάδες, κάτι που θα συμβεί την προσεχή Κυριακή.
Ο Σάκης Πρίττας, ο οποίος στην καριέρα του αγωνίστηκε τόσο με τη φανέλα των «κιτρίνων», όσο και με εκείνη του «Γηραιού» μίλησε στο «The Football Show» για την επερχόμενη μάχη ξετυλίγοντας παράλληλα το κουβάρι των αναμνήσεων, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκονται οι δύο σύλλογοι σήμερα και πως τους βλέπει στο μέλλον.
Το ημερολόγιο έγραφε 5 Μαρτίου 2011 και στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής στη Super League, ο Άρης φιλοξενούσε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ηρακλή.
Χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια για να ζήσουμε ξανά ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στις δύο ομάδες, κάτι που θα συμβεί την προσεχή Κυριακή.
Ο Σάκης Πρίττας, ο οποίος στην καριέρα του αγωνίστηκε τόσο με τη φανέλα των «κιτρίνων», όσο και με εκείνη του «Γηραιού» μίλησε στο «The Football Show» για την επερχόμενη μάχη ξετυλίγοντας παράλληλα το κουβάρι των αναμνήσεων, ενώ αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκονται οι δύο σύλλογοι σήμερα και πως τους βλέπει στο μέλλον.
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