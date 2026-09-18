Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο Μάικλ Σουίτνι σε ηλικία 43 ετών

Νιου Γιορκ Νικς.





The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.



Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Αμεικανού πρώην μπασκετμπολίστα εξέδωσαν και οι Σικάγο Μπουλς.



«Η οικογένεια των Μπουλς εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του πρώην παίκτη της ομάδας, Μάικλ Σουίνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών», αναφέρουν.





Our Bulls family extends our heartfelt condolences to the family and friends of former Bull Michael Sweetney, who has passed away at 43. pic.twitter.com/UwXMTQ6cEt — Chicago Bulls (@chicagobulls) September 17, 2026