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Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο Μάικλ Σουίτνι σε ηλικία 43 ετών
Θλίψη στο NBA: Πέθανε ο Μάικλ Σουίτνι σε ηλικία 43 ετών
Αγωνίστηκε ως φόργουορντ στους Νιου Γιορκ Νικς και στους Σικάγο Μπουλς
Θλίψη στον κόσμο του ΝΒΑ προκάλεσε η είδηση για τον θάνατο του Μάικλ Σουίτνι, σε ηλικία 43 ετών, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
Ο εκλιπών αγωνίστηκε ως φόργουορντ, στους Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005) και στους Σικάγο Μπουλς (2000-2007), ενώ σε 233 αναμετρήσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της υφηλίου, είχε μέσο όρο 6,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ, σε 15.5 λεπτά συμμετοχής.
Το 2009 ο Μάικλ Σουίνι προσπάθησε να επιστρέψει στο ΝΒΑ, συμμετέχοντας στο Summer League με τους Μπόστον Σέλτικς. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν την ομάδα να του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, καλώντας τον στο training camp του Οκτωβρίου.
Ωστόσο, οι Σέλτικς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν στις 22 Οκτωβρίου.
Τον Δεκέμβριο του 2011 ο Σουίνι επέστρεψε για ακόμη μία προσπάθεια, συμμετέχοντας εκ νέου στο training camp της Βοστώνης, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαιο και αποχώρησε από την ομάδα στις 22 Δεκεμβρίου.
«Οι Νικς εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Μάικλ Σουίνι. Ο Μάικλ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που θα λείψει σε πολλούς. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του», ανέφεραν στην ανακοίνωσή του οι Νιου Γιορκ Νικς.
«Η οικογένεια των Μπουλς εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του πρώην παίκτη της ομάδας, Μάικλ Σουίνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών», αναφέρουν.
Ο εκλιπών αγωνίστηκε ως φόργουορντ, στους Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005) και στους Σικάγο Μπουλς (2000-2007), ενώ σε 233 αναμετρήσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της υφηλίου, είχε μέσο όρο 6,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ, σε 15.5 λεπτά συμμετοχής.
Το 2009 ο Μάικλ Σουίνι προσπάθησε να επιστρέψει στο ΝΒΑ, συμμετέχοντας στο Summer League με τους Μπόστον Σέλτικς. Οι εμφανίσεις του οδήγησαν την ομάδα να του δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσει ξανά μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, καλώντας τον στο training camp του Οκτωβρίου.
Ωστόσο, οι Σέλτικς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν στις 22 Οκτωβρίου.
Τον Δεκέμβριο του 2011 ο Σουίνι επέστρεψε για ακόμη μία προσπάθεια, συμμετέχοντας εκ νέου στο training camp της Βοστώνης, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συμβόλαιο και αποχώρησε από την ομάδα στις 22 Δεκεμβρίου.
«Οι Νικς εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο του Μάικλ Σουίνι. Ο Μάικλ ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που θα λείψει σε πολλούς. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του», ανέφεραν στην ανακοίνωσή του οι Νιου Γιορκ Νικς.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Αμεικανού πρώην μπασκετμπολίστα εξέδωσαν και οι Σικάγο Μπουλς.
The Knicks are saddened to hear about the passing of Michael Sweetney.— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 17, 2026
Michael was an incredible person who will be missed by many. Our thoughts are with his family. pic.twitter.com/T071Ie4SnL
«Η οικογένεια των Μπουλς εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του πρώην παίκτη της ομάδας, Μάικλ Σουίνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 43 ετών», αναφέρουν.
Our Bulls family extends our heartfelt condolences to the family and friends of former Bull Michael Sweetney, who has passed away at 43. pic.twitter.com/UwXMTQ6cEt— Chicago Bulls (@chicagobulls) September 17, 2026
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