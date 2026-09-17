Sex Work: Μια έκθεση χωρίς φίλτρα για όσα συνήθως μένουν αθέατα
Sex Work: Μια έκθεση χωρίς φίλτρα για όσα συνήθως μένουν αθέατα
Εργαζόμενες και εργαζόμενοι του χώρου δημιούργησαν μια έκθεση στη Βόννη, που παρουσιάζει την εξέλιξη της σεξεργασίας - Αθέατες πλευρές ενός χώρου που κυριαρχείται από προκαταλήψεις και παρεξηγήσεις
Η σεξουαλική εργασία αποτελεί μια δραστηριότητα με μακρά ιστορική διαδρομή, που εντοπίζεται ήδη στους πολιτισμούς της αρχαιότητας και φτάνει έως τις μέρες μας. Για αιώνες, ωστόσο, όσοι δραστηριοποιούνταν σε αυτήν σπάνια αντιμετωπίζονταν μέσα από το πρίσμα της εργασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων. Άλλωστε, επί μακρόν κυριαρχούσε ο χαρακτηρισμός της πορνείας ως «του αρχαιότερου επαγγέλματος στον κόσμο», ενώ σήμερα η συζήτηση περιλαμβάνει όλο και περισσότερο τις δύσκολες, επισφαλείς και συχνά επιβαρυντικές συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται.
Σε αυτήν ακριβώς τη μετατόπιση της οπτικής είναι αφιερωμένη η έκθεση «Sex Work» στην Bundeskunsthalle της Βόννης. Η έκθεση δεν εξετάζει μόνο τις αλλαγές στην ορολογία και το λεξιλόγιο γύρω από τη σεξουαλική εργασία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταβληθεί διαχρονικά η κοινωνική πρόσληψη των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
Η ιδιαιτερότητα της έκθεσης είναι ότι έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα εργατριών και εργατών του χώρου σε συνεργασία με τις επιμελήτριες του Μουσείου. Το σύνθημα είναι «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Η έκθεση μιλά για τους αγώνες συνδικαλιστριών του χώρου για προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος. Παρουσιάζει την απεικόνιση του επαγγέλματος της πορνείας ως πηγή έμπνευσης για την τέχνη, που κάποιες εποχές ήταν μια ιδιαίτερα δημοφιλής τάση. Και φυσικά θυμίζει και την καταναγκαστική πορνεία την οποία συστηματικά οργάνωσε και προώθησε το καθεστώς των Ναζί.
Μιλά για το σοκ της δεκαετίας του 80 με την εμφάνιση του AIDS. Φωτίζει πλευρές της σεξουαλικότητας που συχνά καλύπτονται από την υποκρισία της πολιτικής ορθότητας και της ηθικολογίας. Συνδυάζει καλλιτεχνικές και εικαστικές δημιουργίες με αρχειακό υλικό που δείχνει την εξέλιξη του φαινόμενου μέσα στους αιώνες.
Προσωπικές ιστορίες περιστρέφονται γύρω από την αγάπη, τη χαρά και την ντροπή, τον φόβο και την απογοήτευση, καθώς και την καθημερινή δυσκολία της εργασίας. Η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να ρίξουν μια ματιά σε αυτούς τους χώρους και να αποκτήσουν νέες προοπτικές σε ένα θέμα που χαρακτηρίζεται από προκαταλήψεις και ταμπού.
Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της Bundeskunsthalle το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η εργασία στο σεξ είναι μια μορφή εργασίας που ασκούν άνθρωποι για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Η εργασία στο σεξ είναι μια μορφή εργασίας που ασκείται από μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων για την εξασφάλιση εισοδήματος. Στόχος της έκθεσης δεν είναι η προώθηση ή η εξιδανίκευση της εργασίας στο σεξ. Αντιθέτως, η έκθεση ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από τη μισθωτή εργασία, την ανισότητα και το δικαίωμα σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
Η ιστορία της εργασίας στο σεξ είναι επίσης μια ιστορία καταπίεσης, επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της έκθεσης. «Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο σεξ υφίστανται διαχρονικά βία και εκμετάλλευση, από πελάτες, εργοδότες και, όχι σπάνια, από το κράτος. Η εμπορία ανθρώπων, ο εξαναγκασμός και η κακοποίηση αποτελούν μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά όχι ολόκληρη την ιστορία. Πλήθος μελετών καταδεικνύουν ότι η ποινικοποίηση και ο στιγματισμός καθιστούν την εργασία στο σεξ πιο επικίνδυνη και όχι ασφαλέστερη.
Σε αυτήν ακριβώς τη μετατόπιση της οπτικής είναι αφιερωμένη η έκθεση «Sex Work» στην Bundeskunsthalle της Βόννης. Η έκθεση δεν εξετάζει μόνο τις αλλαγές στην ορολογία και το λεξιλόγιο γύρω από τη σεξουαλική εργασία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει μεταβληθεί διαχρονικά η κοινωνική πρόσληψη των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν.
«Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς»
Η ιδιαιτερότητα της έκθεσης είναι ότι έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα εργατριών και εργατών του χώρου σε συνεργασία με τις επιμελήτριες του Μουσείου. Το σύνθημα είναι «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς». Η έκθεση μιλά για τους αγώνες συνδικαλιστριών του χώρου για προστασία και κατοχύρωση του επαγγέλματος. Παρουσιάζει την απεικόνιση του επαγγέλματος της πορνείας ως πηγή έμπνευσης για την τέχνη, που κάποιες εποχές ήταν μια ιδιαίτερα δημοφιλής τάση. Και φυσικά θυμίζει και την καταναγκαστική πορνεία την οποία συστηματικά οργάνωσε και προώθησε το καθεστώς των Ναζί.
Μιλά για το σοκ της δεκαετίας του 80 με την εμφάνιση του AIDS. Φωτίζει πλευρές της σεξουαλικότητας που συχνά καλύπτονται από την υποκρισία της πολιτικής ορθότητας και της ηθικολογίας. Συνδυάζει καλλιτεχνικές και εικαστικές δημιουργίες με αρχειακό υλικό που δείχνει την εξέλιξη του φαινόμενου μέσα στους αιώνες.
Προσωπικές ιστορίες περιστρέφονται γύρω από την αγάπη, τη χαρά και την ντροπή, τον φόβο και την απογοήτευση, καθώς και την καθημερινή δυσκολία της εργασίας. Η έκθεση προσκαλεί τους επισκέπτες να ρίξουν μια ματιά σε αυτούς τους χώρους και να αποκτήσουν νέες προοπτικές σε ένα θέμα που χαρακτηρίζεται από προκαταλήψεις και ταμπού.
«Είναι εργασία»
Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι της Bundeskunsthalle το κεντρικό μήνυμα είναι ότι η εργασία στο σεξ είναι μια μορφή εργασίας που ασκούν άνθρωποι για να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα. Η εργασία στο σεξ είναι μια μορφή εργασίας που ασκείται από μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων για την εξασφάλιση εισοδήματος. Στόχος της έκθεσης δεν είναι η προώθηση ή η εξιδανίκευση της εργασίας στο σεξ. Αντιθέτως, η έκθεση ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από τη μισθωτή εργασία, την ανισότητα και το δικαίωμα σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων
Η ιστορία της εργασίας στο σεξ είναι επίσης μια ιστορία καταπίεσης, επισημαίνουν οι υπεύθυνοι της έκθεσης. «Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο σεξ υφίστανται διαχρονικά βία και εκμετάλλευση, από πελάτες, εργοδότες και, όχι σπάνια, από το κράτος. Η εμπορία ανθρώπων, ο εξαναγκασμός και η κακοποίηση αποτελούν μέρος αυτής της ιστορίας, αλλά όχι ολόκληρη την ιστορία. Πλήθος μελετών καταδεικνύουν ότι η ποινικοποίηση και ο στιγματισμός καθιστούν την εργασία στο σεξ πιο επικίνδυνη και όχι ασφαλέστερη.
Ο αγώνας ενάντια στην αδικία ξεκινά με την ακρόαση εκείνων που πλήττονται περισσότερο. Η εργασία στο σεξ δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη από τα ιστορικά πλαίσια της εργασίας, της μετανάστευσης, της τάξης, της "φυλής", του φύλου και της σεξουαλικότητας. Παρουσιάζει σημεία σύγκλισης με τα φεμινιστικά, queer και trans* κινήματα, καθώς και με τους αγώνες για τα εργασιακά δικαιώματα. Ο αγώνας για τα δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις προσπάθειες για χειραφέτηση και κοινωνική δικαιοσύνη».
Η έκθεση εντάσσεται στο θεματικό έτος της Bundeskunsthalle που είναι αφιερωμένο στην κοινωνική βιωσιμότητα. Το σύνθημα «Αυτό που μας ενώνει» θέτει την κοινωνική ευθύνη στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος, διερευνώντας πώς η τέχνη, η εκπαίδευση, η πολιτιστική ανταλλαγή και ο κοινωνικός διάλογος μπορούν να συμβάλουν σε μια μορφή συνύπαρξης που εμπλουτίζει τους πάντες.
Αν βρεθείτε στη Βόννη, έχετε την ευκαιρία να την επισκεφθείτε μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.
Πηγή: Deutsche Welle
Η έκθεση εντάσσεται στο θεματικό έτος της Bundeskunsthalle που είναι αφιερωμένο στην κοινωνική βιωσιμότητα. Το σύνθημα «Αυτό που μας ενώνει» θέτει την κοινωνική ευθύνη στο επίκεντρο του φετινού προγράμματος, διερευνώντας πώς η τέχνη, η εκπαίδευση, η πολιτιστική ανταλλαγή και ο κοινωνικός διάλογος μπορούν να συμβάλουν σε μια μορφή συνύπαρξης που εμπλουτίζει τους πάντες.
Αν βρεθείτε στη Βόννη, έχετε την ευκαιρία να την επισκεφθείτε μέχρι τις 21 Οκτωβρίου.
Πηγή: Deutsche Welle
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