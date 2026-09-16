Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Μπαρτζώκας για το Euroleague Super Cup: Κάθε τίτλος είναι στόχος για εμάς, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει κάτι σοβαρό
Μπαρτζώκας για το Euroleague Super Cup: Κάθε τίτλος είναι στόχος για εμάς, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει κάτι σοβαρό
Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τους αγώνες στο Αμού Ντάμπι αλλά και για την κατάσταση των παικτών του
Τον πρώτο τίτλο της φετινής χρονιάς θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου, οπότε και διεξάγεται το Euroleague Super Cup στο Άμπου Ντάμπι.
Η αποστολή των ερυθρόλευκων αναχώρησε σήμερα Τετάρτη (16/9) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο τι περιμένει από την ομάδα του.
«Είναι αρκετά νωρίς για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τη δική μας, αλλά δεν παύει να έχουν μία ξεχωριστή σημασία και σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος στην αρχή της χρονιάς και θα θέλαμε αν μπορούμε να τον διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να πάμε στη γνωστή μας φιλοσοφία και να ασχοληθούμε με το πρώτο ματς με τη Φενέρμπαχτσε που είναι ιδιαίτερα δύσκολο και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε για το τρόπαιο.
Κι εγώ είμαι περίεργος για το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες, εμείς πρέπει να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος είναι στόχος για μας, το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλό με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς προπονητές και παίκτες, γεμάτα ρόστερ, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον τουρνουά και αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα» είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
Για να προσθέσει: «Νομίζω ότι για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε, ήταν πέρυσι στο Final 4, έπαιξαν ημιτελικό και τελικό, η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί πολύ σε όλα τα επίπεδα, δείχνει πολύ δυνατός διεκδικητής του Final 4, θα είναι ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που θα δούμε και πράγματα δεν είναι συνηθισμένα γιατί οι ομάδες δεν έχουν ακόμα την ομοιογένεια που απαιτείται για τέτοια ματς».
Για την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες του: «Όλοι έχουν κάνει προπόνηση, ο Παπανικολάου, ο Χολ, ο Τζόουνς, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει κάνει, δεν έχει κάτι σοβαρό αλλά δεν προπονήθηκε σήμερα, ελπίζουμε αύριο».
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης
Παρασκευή 18/9
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports)
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports)
Σάββατο 19/9
Τελικός (20:00, Novasports)
Μικρός Τελικός (17:00, Novasports)
Η αποστολή των ερυθρόλευκων αναχώρησε σήμερα Τετάρτη (16/9) και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο τι περιμένει από την ομάδα του.
«Είναι αρκετά νωρίς για κάθε ομάδα, όχι μόνο για τη δική μας, αλλά δεν παύει να έχουν μία ξεχωριστή σημασία και σοβαρότητα, με την έννοια ότι είναι ένας τίτλος στην αρχή της χρονιάς και θα θέλαμε αν μπορούμε να τον διεκδικήσουμε. Άρα πρέπει να πάμε στη γνωστή μας φιλοσοφία και να ασχοληθούμε με το πρώτο ματς με τη Φενέρμπαχτσε που είναι ιδιαίτερα δύσκολο και να δούμε αν θα έχουμε τη δυνατότητα να πάμε για το τρόπαιο.
Κι εγώ είμαι περίεργος για το πώς θα το αντιμετωπίσουν οι παίκτες, εμείς πρέπει να τους δείξουμε ότι κάθε τίτλος είναι στόχος για μας, το επίπεδο θα είναι πολύ υψηλό με πολύ ποιοτικές ομάδες, καλούς προπονητές και παίκτες, γεμάτα ρόστερ, νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον τουρνουά και αν καταφέρουμε να πάρουμε το τρόπαιο θα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα» είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
Για να προσθέσει: «Νομίζω ότι για τη Ρεάλ και τη Φενέρ δεν χρειάζεται να πούμε, ήταν πέρυσι στο Final 4, έπαιξαν ημιτελικό και τελικό, η Ντουμπάι έχει ενισχυθεί πολύ σε όλα τα επίπεδα, δείχνει πολύ δυνατός διεκδικητής του Final 4, θα είναι ένα πολύ σοβαρό τουρνουά σε ένα χρονικό σημείο που θα δούμε και πράγματα δεν είναι συνηθισμένα γιατί οι ομάδες δεν έχουν ακόμα την ομοιογένεια που απαιτείται για τέτοια ματς».
Για την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες του: «Όλοι έχουν κάνει προπόνηση, ο Παπανικολάου, ο Χολ, ο Τζόουνς, ο Μιλουτίνοφ δεν έχει κάνει, δεν έχει κάτι σοβαρό αλλά δεν προπονήθηκε σήμερα, ελπίζουμε αύριο».
Το πρόγραμμα της διοργάνωσης
Παρασκευή 18/9
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00, Novasports)
Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Novasports)
Σάββατο 19/9
Τελικός (20:00, Novasports)
Μικρός Τελικός (17:00, Novasports)
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