Superbet League 2: Η Μαρκό 2-1 με ανατροπή την Athens Kallithea και έκανε το 2χ2, δείτε τα γκολ

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Η ομάδα του από τα Μεοσόγεια μετά τη νίκη στην πρεμιέρα με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, λύγισε εντός έδρας 2-1 με ανατροπή και την Athens Kallithea, μία ακόμα διεκδικήτρια της ανόδου.Οι φιλοξενούμενοι πάντως ήταν αυτοί που ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και μόλις στο 10' κατάφεραν να προηγηθούν καθώς ο Μανιάς στο 10' άνοιξε το σκορ με εξαιρετική κεφαλιά.Η Μαρκό χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνέλθει, αλλά κατάφερε σχετικά γρήγορα να ισοφαρισει καθώς στο 26' ισοφάρισε επίσης με μία εξαιρετική κεφαλιά του Μιούλερ.Στο β' ημίχρονο ο αγώνας είχε καλύτερο ρυθμό με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην ανατροπή στο 71' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μεντόσα, ενώ στο 81' ο Σεμπά είχε σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Ντέντλερ (46′ Μπουσάι), Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ (76′ Οικονομίδης), Μεντόσα (83′ Νεκούλ), Σεμπά, Ελ Αραμπί (76′ Γιόχανσον).Athens Kallithea (Μόρας): Αγγελόπουλος, Ματίγιεβιτς (76′ Βάρκας), Σταματούλας, Χουχούμης, Προβυδάκης, Μπαουτίστα (55′ λ.τ Βιγιαφάνες), Τζανδάρης, Αναστασίου, Λόπες (65′ Ρόμο), Κοντονίκος (46′ Φαϊτάκης), Μανιάς (65′ Φιόγκμπε).1. Μαρκό 62. Πανιώνιος 3-----------------------3. Athens Kallithea 3