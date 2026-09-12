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Superbet League 2: Η Μαρκό 2-1 με ανατροπή την Athens Kallithea και έκανε το 2χ2, δείτε τα γκολ
Superbet League 2: Η Μαρκό 2-1 με ανατροπή την Athens Kallithea και έκανε το 2χ2, δείτε τα γκολ
Δεύτερη εντός έδρας νίκη για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν
Η ομάδα του από τα Μεοσόγεια μετά τη νίκη στην πρεμιέρα με 1-0 κόντρα στον Πανσερραϊκό, λύγισε εντός έδρας 2-1 με ανατροπή και την Athens Kallithea, μία ακόμα διεκδικήτρια της ανόδου.
Οι φιλοξενούμενοι πάντως ήταν αυτοί που ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και μόλις στο 10' κατάφεραν να προηγηθούν καθώς ο Μανιάς στο 10' άνοιξε το σκορ με εξαιρετική κεφαλιά.
Η Μαρκό χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνέλθει, αλλά κατάφερε σχετικά γρήγορα να ισοφαρισει καθώς στο 26' ισοφάρισε επίσης με μία εξαιρετική κεφαλιά του Μιούλερ.
Στο β' ημίχρονο ο αγώνας είχε καλύτερο ρυθμό με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην ανατροπή στο 71' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μεντόσα, ενώ στο 81' ο Σεμπά είχε σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Ντέντλερ (46′ Μπουσάι), Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ (76′ Οικονομίδης), Μεντόσα (83′ Νεκούλ), Σεμπά, Ελ Αραμπί (76′ Γιόχανσον).
Athens Kallithea (Μόρας): Αγγελόπουλος, Ματίγιεβιτς (76′ Βάρκας), Σταματούλας, Χουχούμης, Προβυδάκης, Μπαουτίστα (55′ λ.τ Βιγιαφάνες), Τζανδάρης, Αναστασίου, Λόπες (65′ Ρόμο), Κοντονίκος (46′ Φαϊτάκης), Μανιάς (65′ Φιόγκμπε).
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 6
2. Πανιώνιος 3
-----------------------
3. Athens Kallithea 3
Οι φιλοξενούμενοι πάντως ήταν αυτοί που ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και μόλις στο 10' κατάφεραν να προηγηθούν καθώς ο Μανιάς στο 10' άνοιξε το σκορ με εξαιρετική κεφαλιά.
Η Μαρκό χρειάστηκε λίγο χρόνο για να συνέλθει, αλλά κατάφερε σχετικά γρήγορα να ισοφαρισει καθώς στο 26' ισοφάρισε επίσης με μία εξαιρετική κεφαλιά του Μιούλερ.
Στο β' ημίχρονο ο αγώνας είχε καλύτερο ρυθμό με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην ανατροπή στο 71' με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μεντόσα, ενώ στο 81' ο Σεμπά είχε σουτ που κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι!
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Ντέντλερ (46′ Μπουσάι), Τσάκνης, Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης, Φατιόν, Μιούλερ (76′ Οικονομίδης), Μεντόσα (83′ Νεκούλ), Σεμπά, Ελ Αραμπί (76′ Γιόχανσον).
Athens Kallithea (Μόρας): Αγγελόπουλος, Ματίγιεβιτς (76′ Βάρκας), Σταματούλας, Χουχούμης, Προβυδάκης, Μπαουτίστα (55′ λ.τ Βιγιαφάνες), Τζανδάρης, Αναστασίου, Λόπες (65′ Ρόμο), Κοντονίκος (46′ Φαϊτάκης), Μανιάς (65′ Φιόγκμπε).
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 6
2. Πανιώνιος 3
-----------------------
3. Athens Kallithea 3
4. Πανθρακικός 1
5. Απόλλων Καλαμαριάς 1
6. ΑΕΛ 1
7. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
8. Ζάκυνθος 1
9. Νέστος Χρυσούπολης 1
10. Ολυμπιακός Β' 1
11. ΠΑΟΚ 1
12. Ελλάς Σύρου
-----------------------------
13. ΠΑΣ Πύργος 1
14. Πανσερραϊκός 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας Aktor Β' 0
Το πρόγραμμα - 2η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
17:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος
Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου
16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR
17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'
5. Απόλλων Καλαμαριάς 1
6. ΑΕΛ 1
7. Αναγέννηση Καρδίτσας 1
8. Ζάκυνθος 1
9. Νέστος Χρυσούπολης 1
10. Ολυμπιακός Β' 1
11. ΠΑΟΚ 1
12. Ελλάς Σύρου
-----------------------------
13. ΠΑΣ Πύργος 1
14. Πανσερραϊκός 0
15. Νίκη Βόλου 0
16. Αστέρας Aktor Β' 0
Το πρόγραμμα - 2η αγωνιστική
Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
Μαρκό-Athens Kallithea 2-1
17:00: ΑΕΛ-Ζάκυνθος
Kυριακή 13 Σεπτεμβρίου
16:00: Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β’ ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00: Πανσερραικός-Αστέρας B' ΑΚΤΟR
17:00: Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
17:30: Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
16:00: Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
17:00: Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'
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