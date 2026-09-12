Βίντεο: Ο Ντουπλάντις πανηγύρισε τον τίτλο στο Ultimate Championship πίνοντας μπύρα από το παπούτσι του

Ο Σουηδός ήταν και πάλι νικητής στη μονομαχία του με τον Εμμανουήλ Καραλή και για πρώτη φορά στην καριέρα του επέλεξε να το γιορτάσει μ' ένα... Shoey