Βίντεο: Ο Ντουπλάντις πανηγύρισε τον τίτλο στο Ultimate Championship πίνοντας μπύρα από το παπούτσι του
Βίντεο: Ο Ντουπλάντις πανηγύρισε τον τίτλο στο Ultimate Championship πίνοντας μπύρα από το παπούτσι του
Ο Σουηδός ήταν και πάλι νικητής στη μονομαχία του με τον Εμμανουήλ Καραλή και για πρώτη φορά στην καριέρα του επέλεξε να το γιορτάσει μ' ένα... Shoey
Το περίφημο «Shoey» εμφανίστηκε στο αθλητικό γίγνεσθαι όταν ο Αυστραλός οδηγός της Formula 1 Ντάνελ Ρικιάρντο πανηγυρίζοντας μία νίκη του έβγαλε το παπούτσι του, το γέμισε με σαμπάνια και το κατέβασε μονορούφι.
Αυτόν τον... ιδιαίτερο πανηγυρισμό επανέλαβε και ο Μόντο Ντουπλάντις μετά την κατάκτηση της πρωτιάς στο Ultimate Championships. Ο Σουηδός αυτήν τη φορά δεν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά με άλμα στα 6,20 μέτρα νίκησε τον Εμμανουήλ Καραλή.
Σ' αυτόν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς βρέθηκαν στις κερκίδες του σταδίου της Βουδαπέστης αρκετά μέλη της οικογένειάς του και όταν έφτασε κοντά τους για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί, ένας φίλος του, του έδωσε ένα ποτήρι μπύρας...
Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα και παρόλο που σε απόσταση αναπνοής ήταν τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι άδειασε την μπύρα μέσα στο ιδρωμένο παπούτσι και δεν άφησε σταγόνα να πάει χαμένη.
«Είναι ένα "shoey". Δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά. Τώρα που το σκέφτομαι εκ των υστέρων, είναι αλήθεια αρκετά αηδιαστικό», παραδέχθηκε χαμογελώντας αρκετή ώρα αργότερα και συμπλήρωσε: «Αλλά όταν έχεις αδρεναλίνη, κάνεις μερικά τρελά πράγματα. Ήταν ο δικός μου άνθρωπος, ο Τζακ. Μου έδωσε μια μπύρα και σκέφτηκα ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή; Το πιο ξεσηκωτικό; Μου έδωσε τη μπύρα και μετά απλά γέμισα το παπούτσι μου και έκανα πρόποση».
Αυτόν τον... ιδιαίτερο πανηγυρισμό επανέλαβε και ο Μόντο Ντουπλάντις μετά την κατάκτηση της πρωτιάς στο Ultimate Championships. Ο Σουηδός αυτήν τη φορά δεν έκανε παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά με άλμα στα 6,20 μέτρα νίκησε τον Εμμανουήλ Καραλή.
Σ' αυτόν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς βρέθηκαν στις κερκίδες του σταδίου της Βουδαπέστης αρκετά μέλη της οικογένειάς του και όταν έφτασε κοντά τους για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί, ένας φίλος του, του έδωσε ένα ποτήρι μπύρας...
Χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα και παρόλο που σε απόσταση αναπνοής ήταν τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι άδειασε την μπύρα μέσα στο ιδρωμένο παπούτσι και δεν άφησε σταγόνα να πάει χαμένη.
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«Είναι ένα "shoey". Δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά. Τώρα που το σκέφτομαι εκ των υστέρων, είναι αλήθεια αρκετά αηδιαστικό», παραδέχθηκε χαμογελώντας αρκετή ώρα αργότερα και συμπλήρωσε: «Αλλά όταν έχεις αδρεναλίνη, κάνεις μερικά τρελά πράγματα. Ήταν ο δικός μου άνθρωπος, ο Τζακ. Μου έδωσε μια μπύρα και σκέφτηκα ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή; Το πιο ξεσηκωτικό; Μου έδωσε τη μπύρα και μετά απλά γέμισα το παπούτσι μου και έκανα πρόποση».
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