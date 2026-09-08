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Μπακάκης στο The Football Show: «Η ΑΕΚ είναι φαβορί με τη ΛΑΣΚ, ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη»
Μπακάκης στο The Football Show: «Η ΑΕΚ είναι φαβορί με τη ΛΑΣΚ, ο Νίκολιτς έχει δείξει ότι δεν αφήνει τίποτα στην τύχη»
Ο παλαίμαχος άσος της Ένωσης μίλησε στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr για την πρεμιέρα στο Champions League, τον Νίκολιτς, τον Βάργκα, τον Ζίνι και τα μπακ της ΑΕΚ
Μεγάλη ημέρα χαρακτήρισε τη σημερινή για την ΑΕΚ ο Μιχάλης Μπακάκης, μιλώντας στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ένωσης που αγωνίστηκε και ως αρχηγός σε ματς του Champions League με την κιτρινόμαυρη φανέλα, υπογράμμισε ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει όλα τα στοιχεία για να πάρει τη νίκη απέναντι στη ΛΑΣΚ και να ξεκινήσει ιδανικά την πορεία της στη League Phase του Champions League.
«Για την ΑΕΚ είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Και ο κόσμος και οι παίκτες περιμένουν πώς και πώς αυτές τις στιγμές. Για μένα η ΑΕΚ είναι φαβορί απέναντι στη ΛΑΣΚ και έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει με το δεξί. Έχει τον κόσμο, την ψυχολογία, το κίνητρο, όλα είναι με το μέρος της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς δεν χαμπαριάζει από τέτοια παιχνίδια και ζει κάθε ματς ξεχωριστά. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είμαι σίγουρος ότι στο πρώτο παιχνίδι του Champions League θα έχει προετοιμάσει τα πάντα και θα έχει όλους τους παίκτες σε εγρήγορση. Πρώτα απ’ όλα θα θέλει να δει τους παίκτες συγκεντρωμένους και μετά το αποτέλεσμα».
«Όταν μια ομάδα κρατάει τον κορμό της και κάνει μερικές προσθήκες, δύσκολα θα αλλάξει η εικόνα της προς το κακό. Οι παίκτες γνωρίζουν καλύτερα από πέρυσι τι θέλουν μέσα στο γήπεδο και οι νέες προσθήκες δουλεύονται για να κάνουν κάτι συγκεκριμένο».
Για το αγωνιστικό προφίλ της αυστριακής ομάδας, ο Μπακάκης τόνισε ότι η ΛΑΣΚ έχει επιθετική φιλοσοφία, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στην ΑΕΚ.
«Προτιμά να παίζει φουλ επίθεση και να κρατάει τρεις παίκτες πίσω για να υπάρχει ισορροπία. Γι’ αυτό και δημιουργεί τόσες τελικές σε κάθε παιχνίδι. Η ΑΕΚ πρέπει να καταλάβει πού μπορεί να χτυπήσει».
«Αυτή τη στιγμή ο Βάργκα βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση, αλλά πιστεύω πολύ στον Ζίνι. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επικίνδυνος. Η ΛΑΣΚ πίσω είναι ευάλωτη και με την ταχύτητά του μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται το σωστό τάιμινγκ και να καταλάβει η ΑΕΚ πού πρέπει να χτυπήσει. Φυσικά και ο Γιόβιτς και άλλοι παίκτες με αυτή την ποιότητα μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη διαφορά».
Τέλος, ο Μιχάλης Μπακάκης υπερασπίστηκε τους ακραίους αμυντικούς της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας τη διαδρομή τους και τη δουλειά που έχουν κάνει.
«Όταν ένας παίκτης παίρνει πρωτάθλημα ως βασικός και στη συνέχεια αγωνίζεται στο Champions League, δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει. Ο Ρότα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το γεγονός ότι παίζει συνεχόμενα είναι σημαντικό για την ομάδα. Ο Πήλιος είναι ένα αξιόλογο μπακ. Αμφισβητήθηκε πολύ, όμως με τη δουλειά που έχει κάνει κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και να γίνει βασικός».
«Για την ΑΕΚ είναι μεγάλη μέρα σήμερα. Και ο κόσμος και οι παίκτες περιμένουν πώς και πώς αυτές τις στιγμές. Για μένα η ΑΕΚ είναι φαβορί απέναντι στη ΛΑΣΚ και έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει με το δεξί. Έχει τον κόσμο, την ψυχολογία, το κίνητρο, όλα είναι με το μέρος της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Ο Νίκολιτς δεν αφήνει τίποτα στην τύχη»Αναφερόμενος στη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς, ο Μπακάκης στάθηκε στην προσέγγιση του Σέρβου τεχνικού και στη σημασία της συγκέντρωσης ενόψει του πρώτου αγώνα στη διοργάνωση.
«Έχουμε δει ότι ο Νίκολιτς δεν χαμπαριάζει από τέτοια παιχνίδια και ζει κάθε ματς ξεχωριστά. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Είμαι σίγουρος ότι στο πρώτο παιχνίδι του Champions League θα έχει προετοιμάσει τα πάντα και θα έχει όλους τους παίκτες σε εγρήγορση. Πρώτα απ’ όλα θα θέλει να δει τους παίκτες συγκεντρωμένους και μετά το αποτέλεσμα».
«Η ΑΕΚ δεν έχει επηρεαστεί από την απουσία του Πινέδα»Για την εικόνα της ομάδας χωρίς τον Ορμπελίν Πινέδα, ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ εκτίμησε ότι ο διατηρημένος κορμός και οι στοχευμένες μεταγραφές βοηθούν ώστε η Ένωση να παραμένει σταθερή.
«Όταν μια ομάδα κρατάει τον κορμό της και κάνει μερικές προσθήκες, δύσκολα θα αλλάξει η εικόνα της προς το κακό. Οι παίκτες γνωρίζουν καλύτερα από πέρυσι τι θέλουν μέσα στο γήπεδο και οι νέες προσθήκες δουλεύονται για να κάνουν κάτι συγκεκριμένο».
Για το αγωνιστικό προφίλ της αυστριακής ομάδας, ο Μπακάκης τόνισε ότι η ΛΑΣΚ έχει επιθετική φιλοσοφία, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στην ΑΕΚ.
«Προτιμά να παίζει φουλ επίθεση και να κρατάει τρεις παίκτες πίσω για να υπάρχει ισορροπία. Γι’ αυτό και δημιουργεί τόσες τελικές σε κάθε παιχνίδι. Η ΑΕΚ πρέπει να καταλάβει πού μπορεί να χτυπήσει».
«Σε φοβερή κατάσταση ο Βάργκα – Πιστεύω πολύ στον Ζίνι»Όσον αφορά τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ο Μπακάκης ξεχώρισε τον Μάρκο Βάργκα και τον Ζίνι, ενώ στάθηκε και στην ποιότητα των επιθετικών επιλογών της ομάδας.
«Αυτή τη στιγμή ο Βάργκα βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση, αλλά πιστεύω πολύ στον Ζίνι. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει επικίνδυνος. Η ΛΑΣΚ πίσω είναι ευάλωτη και με την ταχύτητά του μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται το σωστό τάιμινγκ και να καταλάβει η ΑΕΚ πού πρέπει να χτυπήσει. Φυσικά και ο Γιόβιτς και άλλοι παίκτες με αυτή την ποιότητα μπορούν ανά πάσα στιγμή να κάνουν τη διαφορά».
Τέλος, ο Μιχάλης Μπακάκης υπερασπίστηκε τους ακραίους αμυντικούς της ΑΕΚ, υπογραμμίζοντας τη διαδρομή τους και τη δουλειά που έχουν κάνει.
«Δεν μπορείς να αμφισβητείς παίκτες που έχουν φτάσει στο Champions League»
«Όταν ένας παίκτης παίρνει πρωτάθλημα ως βασικός και στη συνέχεια αγωνίζεται στο Champions League, δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει. Ο Ρότα βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και το γεγονός ότι παίζει συνεχόμενα είναι σημαντικό για την ομάδα. Ο Πήλιος είναι ένα αξιόλογο μπακ. Αμφισβητήθηκε πολύ, όμως με τη δουλειά που έχει κάνει κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και να γίνει βασικός».
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