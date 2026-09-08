Σβαμπ στο The Football Show: Η ΑΕΚ έχει πολύ μικρό προβάδισμα κόντρα στην ΛΑΣΚ λόγω έδρας, πολύ επικίνδυνη ομάδα στην επίθεση



«Η ΛΑΣΚ επιτίθεται πολύ γρήγορα και άμεσα»

Κλείσιμο

Τη δική του ανάλυση για τη ΛΑΣΚ και τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ έδωσε ομιλώντας στονκαι την εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr. Ο πρώην αρχηγός τουκαι νυν ποδοσφαιριστής της Ρίντ στην Αυστρία χαρακτήρισε το παιχνίδι ισορροπημένο, δίνοντας ωστόσο ένα μικρό προβάδισμα στην Ένωση λόγω έδρας.«Πριν από λίγες εβδομάδες παίξαμε απέναντι στη ΛΑΣΚ εκτός έδρας και γνωρίζω πολύ καλά τον προπονητή της ομάδας, καθώς τον είχα δύο φορές στην καριέρα μου. Από τη δική μου πλευρά θα έλεγα ότι είναι ένα παιχνίδι 50-50, με ένα μικρό πλεονέκτημα για την ΑΕΚ λόγω της έδρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Αυστριακός μέσος στάθηκε ιδιαίτερα στην ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στις διαφορετικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσει η ΛΑΣΚ.«Ξέρω πολύ καλά την ατμόσφαιρα εκεί και αν η ΑΕΚ παίξει με μεγάλη ένταση, δεν είναι εύκολο για κανέναν αντίπαλο. Παίζουν μεγάλο ρόλο και οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από την Αυστρία, ακόμη και το βράδυ».Αναλύοντας το αγωνιστικό προφίλ της αυστριακής ομάδας, ο Σβαμπ τόνισε ότι η ΛΑΣΚ διαθέτει μεγάλη επιθετική ποιότητα και μπορεί να απειλήσει ανά πάσα στιγμή.«Η ΛΑΣΚ είναι επιθετικά πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να σκοράρει ανά πάσα στιγμή, γιατί συνήθως προσπαθεί να κινηθεί πίσω από την αντίπαλη άμυνα. Της αρέσει να παίζει πολύ γρήγορα στην επίθεση και δεν χρειάζεται πολλές πάσες για να φτάσει στην επικίνδυνη περιοχή».«Παίζει πολύ δυνατά στο επιθετικό κομμάτι. Δεν θέλει να έχει απαραίτητα μεγάλη κατοχή, αλλά της αρέσει να επιτίθεται συνεχώς με πολύ άμεσο τρόπο προς το αντίπαλο τέρμα», πρόσθεσε.Όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά για τη ΛΑΣΚ, ο Στέφαν Σβαμπ ξεχώρισε τον Αντένιραν, ενώ αναφέρθηκε και στις νέες επιθετικές επιλογές της ομάδας.«Ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ΛΑΣΚ είναι ο Αντένιραν. Επίσης απέκτησαν ξανά τον επιθετικό της εθνικής Αυστρίας, Καλάιτζιτς, αλλά δεν γνωρίζω αν θα αγωνιστεί. Ο Ούσορ είναι επίσης ένας πολύ καλός και γρήγορος ποδοσφαιριστής».