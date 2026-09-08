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Ζήκος στο The Football Show: Η νίκη κόντρα στη Μίλαν με την ΑΕΚ ήταν... σαν τον τελικό του Champions League για εμένα
Ζήκος στο The Football Show: Η νίκη κόντρα στη Μίλαν με την ΑΕΚ ήταν... σαν τον τελικό του Champions League για εμένα
Ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ μίλησε στο The Football Show by Stoiximan του protothema.gr για τη μεγάλη βραδιά της Ένωσης, το φαβορί, τη ΛΑΣΚ και τις επιλογές του Νίκολιτς
Τη σπουδαιότητα της αποψινής βραδιάς για την ΑΕΚ ανέδειξε ο Άκης Ζήκος, μιλώντας στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ένωσης χαρακτήρισε μοναδική εμπειρία τη συμμετοχή στο Champions League και ευχήθηκε η ομάδα να συνδυάσει την επιστροφή της στους «αστέρες» με ένα ιδανικό αποτέλεσμα απέναντι στη ΛΑΣΚ.
«Είναι από τις βραδιές που κάθε παίκτης περιμένει να αγωνιστεί και ελπίζω να κλείσει αυτή η βραδιά με ιδανικό τρόπο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό συναίσθημα να παίζεις στο Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ζήκος αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία από τη διοργάνωση, ξεχωρίζοντας τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη Μίλαν το 2006.
«Δεν θα πω μόνο για τον τελικό του Champions League. Για μένα ήταν αξέχαστη η νίκη με την ΑΕΚ κόντρα στη Μίλαν το 2006, όχι μόνο γιατί η ΑΕΚ κέρδισε μια ομάδα που στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο, αλλά και για την απίστευτη ατμόσφαιρα που υπήρχε εκείνο το βράδυ».
Για το αν η θέση του φαβορί μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την Ένωση, ο Άκης Ζήκος τόνισε ότι η ομάδα έχει δείξει πως αντιμετωπίζει με σοβαρότητα κάθε παιχνίδι στην έδρα της.
«Νομίζω ότι η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια δεν έχει δείξει να υποτιμά κάποιον αντίπαλο ούτε να μπαίνει εφησυχασμένη. Αν μπει σήμερα όπως με τη Λέφσκι, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μιλάμε όμως για έναν θεσμό όπου όλοι είναι σε εγρήγορση, τόσο η ίδια η ομάδα όσο και οι αντίπαλοί της. Θα παίξουν ρόλο οι λεπτομέρειες».
Αναλύοντας τη ΛΑΣΚ, ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι το επιθετικό στυλ της αυστριακής ομάδας μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στην Ένωση, αλλά απαιτείται προσοχή.
«Η ΛΑΣΚ παίζει πολύ ανοιχτά και είναι πολύ ευάλωτη στην άμυνα. Δεν κλείνεται πίσω και στο χέρι της ΑΕΚ είναι να συντονίσει το παιχνίδι της. Από την άλλη είναι επικίνδυνη μπροστά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ευνοεί την ΑΕΚ, αρκεί οι παίκτες να είναι πειθαρχημένοι».
Στο δίλημμα για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ και την επιλογή ανάμεσα στον Βιτάλις και τον Κάιρινεν, ο Ζήκος πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Φινλανδού χαφ.
«Εγώ θα επέλεγα ξεκάθαρα τον Κάιρινεν. Έκανε εξαιρετικά όλες τις δουλειές που του είχε αναθέσει ο Νίκολιτς. Δίνει καλύτερη ισορροπία στην ομάδα».
«Ο Μπρινιόλι έχει αντικαταστήσει επάξια τον Στρακόσα»
Τέλος, αναφέρθηκε και στην απουσία του Τσίτσαν Στρακόσα, υπογραμμίζοντας την παρουσία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
«Είναι από τις βραδιές που κάθε παίκτης περιμένει να αγωνιστεί και ελπίζω να κλείσει αυτή η βραδιά με ιδανικό τρόπο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό συναίσθημα να παίζεις στο Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Ζήκος αναφέρθηκε και στη δική του εμπειρία από τη διοργάνωση, ξεχωρίζοντας τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στη Μίλαν το 2006.
«Δεν θα πω μόνο για τον τελικό του Champions League. Για μένα ήταν αξέχαστη η νίκη με την ΑΕΚ κόντρα στη Μίλαν το 2006, όχι μόνο γιατί η ΑΕΚ κέρδισε μια ομάδα που στη συνέχεια κατέκτησε τον τίτλο, αλλά και για την απίστευτη ατμόσφαιρα που υπήρχε εκείνο το βράδυ».
Για το αν η θέση του φαβορί μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την Ένωση, ο Άκης Ζήκος τόνισε ότι η ομάδα έχει δείξει πως αντιμετωπίζει με σοβαρότητα κάθε παιχνίδι στην έδρα της.
«Η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια δεν υποτιμά κανέναν αντίπαλο»
«Νομίζω ότι η ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια δεν έχει δείξει να υποτιμά κάποιον αντίπαλο ούτε να μπαίνει εφησυχασμένη. Αν μπει σήμερα όπως με τη Λέφσκι, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μιλάμε όμως για έναν θεσμό όπου όλοι είναι σε εγρήγορση, τόσο η ίδια η ομάδα όσο και οι αντίπαλοί της. Θα παίξουν ρόλο οι λεπτομέρειες».
Αναλύοντας τη ΛΑΣΚ, ο παλαίμαχος άσος της ΑΕΚ υπογράμμισε ότι το επιθετικό στυλ της αυστριακής ομάδας μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες στην Ένωση, αλλά απαιτείται προσοχή.
«Η ΛΑΣΚ παίζει πολύ ανοιχτά και είναι πολύ ευάλωτη στην άμυνα. Δεν κλείνεται πίσω και στο χέρι της ΑΕΚ είναι να συντονίσει το παιχνίδι της. Από την άλλη είναι επικίνδυνη μπροστά. Το συγκεκριμένο παιχνίδι ευνοεί την ΑΕΚ, αρκεί οι παίκτες να είναι πειθαρχημένοι».
Στο δίλημμα για τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ και την επιλογή ανάμεσα στον Βιτάλις και τον Κάιρινεν, ο Ζήκος πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του Φινλανδού χαφ.
«Θα επέλεγα ξεκάθαρα Κάιρινεν αντί Βιτάλις»
«Εγώ θα επέλεγα ξεκάθαρα τον Κάιρινεν. Έκανε εξαιρετικά όλες τις δουλειές που του είχε αναθέσει ο Νίκολιτς. Δίνει καλύτερη ισορροπία στην ομάδα».
«Ο Μπρινιόλι έχει αντικαταστήσει επάξια τον Στρακόσα»
Τέλος, αναφέρθηκε και στην απουσία του Τσίτσαν Στρακόσα, υπογραμμίζοντας την παρουσία του Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
«Ο Μπρινιόλι έχει αποδείξει, νομίζω, ότι όσες φορές έχει κληθεί να αγωνιστεί έχει αντικαταστήσει επάξια τον Στρακόσα και είναι σημαντικός για την ομάδα».
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