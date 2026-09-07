Ζήκος στο The Football Show: Η ανεξήγητη απόφαση Μεντιλίμπαρ, το στοίχημα της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ που πρέπει να συνέλθει και ο διεκδικητής Παναθηναϊκός

Ο Άκης Ζήκος σχολίασε στην εκπομπή του protothema.gr την εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά αναφέρθηκε επίσης σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό





Αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, ο Ζήκος εκτίμησε ότι η εμφάνιση απέναντι στον Βόλο αποτέλεσε συνέχεια της εικόνας που είχαν παρουσιάσει οι «ερυθρόλευκοι» στα περσινά πλέι οφ. «Μου κάνει εντύπωση η επιμονή στον Ντάνι Γκαρθία. Σίγουρα κάθε προπονητής γνωρίζει περισσότερα, όμως από τη στιγμή που υπάρχουν παίκτες για αυτή τη θέση, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο», ανέφερε.







Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε ως βασικούς απέναντι στον Βόλο δύο ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας, ο Ζήκος στάθηκε στη διαχείριση των αποδυτηρίων από τον Βάσκο τεχνικό.



«Έχω εισπράξει από τον Μεντιλίμπαρ ότι είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος. Είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να αδικεί. Πρέπει να κρατήσει ισορροπίες στα αποδυτήρια και αυτό το κάνει. Το ερώτημα είναι αν αναγκάζεται να το κάνει ή αν έτσι του βγαίνει. Πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση», είπε.







Κλείσιμο Η εμπειρία από τραυματισμό αντίστοιχο του Ελ Κααμπί Με αφορμή τον πολύ βαρύ τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Βόλο, ο Ζήκος αναφέρθηκε και στο κατά πόσο μπορεί ένα τέτοιο περιστατικό να επηρεάσει ψυχολογικά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.



Θυμήθηκε χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό, στο οποίο ο Σαμπανί Νοντά είχε υποστεί ολική εξάρθρωση γονάτου.



«Είναι το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας μέσα του. Κάποια παιδιά επηρεάζονται, ενώ άλλοι παρασύρονται από τον αγώνα και σκέφτονται μόνο το αποτέλεσμα», ανέφερε.



Όπως πρόσθεσε, εξαιτίας εκείνου του τραυματισμού η Μονακό απέκτησε τον Φερνάντο Μοριέντες από τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League.



Ο παλαίμαχος άσος Άκης Ζήκος σχολίασε στο The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr την αγωνιστική εικόνα των ομάδων της Super League, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον Ολυμπιακό και στις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, ευχήθηκε περαστικά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στον Δημήτρη Γιαννούλη για τους τραυματισμούς τους.Αναφερόμενος στον Ολυμπιακό, ο Ζήκος εκτίμησε ότι η εμφάνιση απέναντι στον Βόλο αποτέλεσε συνέχεια της εικόνας που είχαν παρουσιάσει οι «ερυθρόλευκοι» στα περσινά πλέι οφ. «Μου κάνει εντύπωση η επιμονή στον Ντάνι Γκαρθία. Σίγουρα κάθε προπονητής γνωρίζει περισσότερα, όμως από τη στιγμή που υπάρχουν παίκτες για αυτή τη θέση, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο», ανέφερε.Παράλληλα, χαρακτήρισε λογική την ενεργοποίηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, προκειμένου να καλυφθεί το κενό στην κορυφή της επίθεσης.Ερωτηθείς για το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε ως βασικούς απέναντι στον Βόλο δύο ποδοσφαιριστές που είχαν μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας, ο Ζήκος στάθηκε στη διαχείριση των αποδυτηρίων από τον Βάσκο τεχνικό.«Έχω εισπράξει από τον Μεντιλίμπαρ ότι είναι ένας συναισθηματικός άνθρωπος. Είναι ένας προπονητής που δεν θέλει να αδικεί. Πρέπει να κρατήσει ισορροπίες στα αποδυτήρια και αυτό το κάνει. Το ερώτημα είναι αν αναγκάζεται να το κάνει ή αν έτσι του βγαίνει. Πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση», είπε.Και πρόσθεσε: «Έχει έναν εσωτερικό πόλεμο μέσα του για το πώς θα κρατήσει τις ισορροπίες, γιατί το κλίμα στα αποδυτήρια είναι το πιο σημαντικό για τη συνέχεια. Από εκεί θα βρει λύσεις ο Ολυμπιακός και θα παρουσιάσει καλύτερη εικόνα».Με αφορμή τον πολύ βαρύ τραυματισμό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Βόλο, ο Ζήκος αναφέρθηκε και στο κατά πόσο μπορεί ένα τέτοιο περιστατικό να επηρεάσει ψυχολογικά τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές.Θυμήθηκε χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό, στο οποίο ο Σαμπανί Νοντά είχε υποστεί ολική εξάρθρωση γονάτου.«Είναι το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας μέσα του. Κάποια παιδιά επηρεάζονται, ενώ άλλοι παρασύρονται από τον αγώνα και σκέφτονται μόνο το αποτέλεσμα», ανέφερε.Όπως πρόσθεσε, εξαιτίας εκείνου του τραυματισμού η Μονακό απέκτησε τον Φερνάντο Μοριέντες από τη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League.

«Το στοίχημα της ΑΕΚ είναι τα εκτός έδρας» Για την ΑΕΚ, ο Άκης Ζήκος τόνισε ότι η Ένωση έχει παρουσιάσει πολύ θετικά στοιχεία και εκτίμησε ότι, εφόσον διατηρήσει αυτή την εικόνα, δύσκολα θα χάνει βαθμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια.



«Πρέπει να δούμε τι θα κάνει και στα εκτός έδρας παιχνίδια, αλλά και σε συνδυασμό με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο και μακριά από την έδρα της. Αυτό είναι το στοίχημα για την ΑΕΚ», ανέφερε.



Στάθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο Μάρκο Νίκολιτς εντάσσει τους νέους παίκτες στο σύνολο, χωρίς να αλλάζει μαζικά τον βασικό κορμό.



«Ο Νίκολιτς δείχνει ότι δεν βάζει περισσότερους από δύο-τρεις νέους παίκτες μαζί και όσοι μπαίνουν μοιάζουν σαν να βρίσκονταν ήδη στην ομάδα. Είναι από τους λίγους που δεν έχει διαψευστεί σε τίποτα από όσα έχει πει από την ημέρα που ήρθε στην ΑΕΚ. Είναι ρεαλιστής, δεν κρύβεται και ξέρει τι γίνεται», είπε.



«Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από πέρυσι» Αναφερόμενος στον Παναθηναϊκό, ο Ζήκος εκτίμησε ότι η εικόνα των «πράσινων» είναι βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν, αν και θεωρεί ότι είναι ακόμη νωρίς για οριστικά συμπεράσματα.



«Είναι καλύτερος από πέρυσι. Αυτή τη στιγμή είναι νωρίς για να δούμε αν ο προπονητής έχει καταφέρει να φτιάξει το σύνολο που θέλει. Θέλω να δω τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα έχει πίεση από τον αντίπαλο», είπε.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και εκτίμησε ότι θα είναι περισσότερο διεκδικητής του πρωταθλήματος από ό,τι ήταν ο ΠΑΟΚ την προηγούμενη σεζόν.



«Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνέλθει πολύ γρήγορα» Τέλος, για τον ΠΑΟΚ, ο Ζήκος τόνισε ότι η ομάδα της Θεσσαλονίκης πρέπει να αντιδράσει άμεσα και ο προπονητής της να βρει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη μέσα στο γήπεδο.



«Ο ΠΑΟΚ πρέπει να συνέλθει πολύ γρήγορα και ο προπονητής να βρει τους παίκτες που έχουν την προσωπικότητα να σηκώσουν το βάρος μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να βγουν μπροστά παίκτες όπως ο Τάισον, ο Μπάμπα και ο Ζίβκοβιτς», κατέληξε.



Τι είπε για τον Άρη Για τον Άρη, ο Ζήκος σημείωσε ότι αποτελεί κάθε χρόνο ένα ερωτηματικό ως προς το τι θα παρουσιάσει αγωνιστικά.



Όπως ανέφερε, η απουσία του Φαμπιάνο ήταν πολύ σημαντική στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ενώ αναφέρθηκε και στον Μιχάλη Γρηγορίου.



«Ο Άρης κάθε χρόνο είναι ένα στοίχημα για όλους. Ποτέ δεν ξέρουμε τι θα παρουσιάσει. Ο Φαμπιάνο ήταν τεράστια απώλεια στον αγώνα με την ΑΕΚ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι ένας καλός προπονητής, αλλά θέλει χρόνο. Δεν γίνεται διαφορετικά», τόνισε.