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Σάλος στο US Open από το «bye-bye» της Αναστάσια Ποτάποβα στην Αμάντα Ανισίμοβα αφού την κέρδισε, δείτε βίντεο
Σάλος στο US Open από το «bye-bye» της Αναστάσια Ποτάποβα στην Αμάντα Ανισίμοβα αφού την κέρδισε, δείτε βίντεο
Για παντελή έλλειψη σεβασμού κατηγορείται η Ποτάποβα - «Είμαι λίγο τρελή με την καλή έννοια» δήλωσε η ίδια μετά το τέλος του αγώνα
Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της Αναστάσια Ποτάποβα προς την Αμάντα Ανισίμοβα μετά τη νίκη της με 2-0 και την πρόκρισή της στον τέταρτο γύρο του US Open.
Στο βίντεο φαίνεται η 25χρονη Ποτάποβα, που γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά αγωνίζεται εκπροσωπώντας την Αυστρία, να κάνει «bye-bye» στην αντίπαλό της.
Η κίνηση αυτή, μάλιστα, ενόχλησε την Ανισίμοβα, η οποία έφυγε με γρήγορα βήματα από το κορτ.
«Πείτε μου ότι η Ποτάποβα δεν έκανε αυτό που νομίζω ότι είδα. Αν όντως το έκανε, πρόκειται για πλήρη έλλειψη σεβασμού» έγραψε ένας σχολιαστής στο Χ. «Το ξαναείδα αρκετές φορές και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά από το ότι η Ποτάποβα κούνησε αγενώς το χέρι της λέγοντας "bye bye" στην Ανισίμοβα» εκτίμησε ένας δεύτερος, «είναι συνηθισμένη αυτή η συμπεριφορά για την Ποτάποβα; Καταλαβαίνω ότι η ένταση της στιγμής μπορεί να σε παρασύρει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή δικαιολογία γι’ αυτό» σημείωσε ένας τρίτος.
Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα, το Σάββατο, όταν η 25χρονη τενίστρια ρωτήθηκε «είσαι ατρόμητη και εκτός γηπέδου;», απάντησε «ναι, είμαι λίγο τρελή αλλά με την καλή έννοια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αναζητώ πάντα την αδρεναλίνη. Είμαι ενθουσιασμένη για τον επόμενο αγώνα, ήταν ωραίο ματς σήμερα, τώρα πρέπει να ξεκουραστώ».
Στο βίντεο φαίνεται η 25χρονη Ποτάποβα, που γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά αγωνίζεται εκπροσωπώντας την Αυστρία, να κάνει «bye-bye» στην αντίπαλό της.
Η κίνηση αυτή, μάλιστα, ενόχλησε την Ανισίμοβα, η οποία έφυγε με γρήγορα βήματα από το κορτ.
La polémica del día🫣— Iván Aguilar (@ivabianconero) September 5, 2026
Anastasia Potapova🇦🇹 tuvo un gesto que esta dejando mucho de qué hablar luego de despedir del #USOpen a Anisimova 👋 pic.twitter.com/jnBtmNampc
«Πείτε μου ότι η Ποτάποβα δεν έκανε αυτό που νομίζω ότι είδα. Αν όντως το έκανε, πρόκειται για πλήρη έλλειψη σεβασμού» έγραψε ένας σχολιαστής στο Χ. «Το ξαναείδα αρκετές φορές και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά από το ότι η Ποτάποβα κούνησε αγενώς το χέρι της λέγοντας "bye bye" στην Ανισίμοβα» εκτίμησε ένας δεύτερος, «είναι συνηθισμένη αυτή η συμπεριφορά για την Ποτάποβα; Καταλαβαίνω ότι η ένταση της στιγμής μπορεί να σε παρασύρει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή δικαιολογία γι’ αυτό» σημείωσε ένας τρίτος.
Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα, το Σάββατο, όταν η 25χρονη τενίστρια ρωτήθηκε «είσαι ατρόμητη και εκτός γηπέδου;», απάντησε «ναι, είμαι λίγο τρελή αλλά με την καλή έννοια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αναζητώ πάντα την αδρεναλίνη. Είμαι ενθουσιασμένη για τον επόμενο αγώνα, ήταν ωραίο ματς σήμερα, τώρα πρέπει να ξεκουραστώ».
Potapova after beating Amanda Anisimova at the U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026
“You play such a fearless game. Are you a fearless person off the court as well?”
Anastasia: “Yes I’m a little bit crazy, but in a good way. 😂 I’m probably not scared of anything. I’m always looking for adrenaline in my… pic.twitter.com/TSCOoMsk8F
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