Σάλος στο US Open από το «bye-bye» της Αναστάσια Ποτάποβα στην Αμάντα Ανισίμοβα αφού την κέρδισε, δείτε βίντεο
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US OPEN Τένις Αναστασία Ποτάποβα Αμάντα Ανισίμοβα

Σάλος στο US Open από το «bye-bye» της Αναστάσια Ποτάποβα στην Αμάντα Ανισίμοβα αφού την κέρδισε, δείτε βίντεο

Για παντελή έλλειψη σεβασμού κατηγορείται η Ποτάποβα - «Είμαι λίγο τρελή με την καλή έννοια» δήλωσε η ίδια μετά το τέλος του αγώνα

Σάλος στο US Open από το «bye-bye» της Αναστάσια Ποτάποβα στην Αμάντα Ανισίμοβα αφού την κέρδισε, δείτε βίντεο
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Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η κίνηση της Αναστάσια Ποτάποβα προς την Αμάντα Ανισίμοβα μετά τη νίκη της με 2-0 και την πρόκρισή της στον τέταρτο γύρο του US Open.

Στο βίντεο φαίνεται η 25χρονη Ποτάποβα, που γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά αγωνίζεται εκπροσωπώντας την Αυστρία, να κάνει «bye-bye» στην αντίπαλό της.

Η κίνηση αυτή, μάλιστα, ενόχλησε την Ανισίμοβα, η οποία έφυγε με γρήγορα βήματα από το κορτ.



«Πείτε μου ότι η Ποτάποβα δεν έκανε αυτό που νομίζω ότι είδα. Αν όντως το έκανε, πρόκειται για πλήρη έλλειψη σεβασμού» έγραψε ένας σχολιαστής στο Χ. «Το ξαναείδα αρκετές φορές και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά από το ότι η Ποτάποβα κούνησε αγενώς το χέρι της λέγοντας "bye bye" στην Ανισίμοβα» εκτίμησε ένας δεύτερος, «είναι συνηθισμένη αυτή η συμπεριφορά για την Ποτάποβα; Καταλαβαίνω ότι η ένταση της στιγμής μπορεί να σε παρασύρει, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή δικαιολογία γι’ αυτό» σημείωσε ένας τρίτος.

Στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα, το Σάββατο, όταν η 25χρονη τενίστρια ρωτήθηκε «είσαι ατρόμητη και εκτός γηπέδου;», απάντησε «ναι, είμαι λίγο τρελή αλλά με την καλή έννοια. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αναζητώ πάντα την αδρεναλίνη. Είμαι ενθουσιασμένη για τον επόμενο αγώνα, ήταν ωραίο ματς σήμερα, τώρα πρέπει να ξεκουραστώ».


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