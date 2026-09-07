Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
«Εγκληματική» διεκδίκηση μπάλας στο Αϊντχόφεν-Άγιαξ: Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο τον Άαρον Μπάουμαν, δείτε βίντεο
«Εγκληματική» διεκδίκηση μπάλας στο Αϊντχόφεν-Άγιαξ: Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο τον Άαρον Μπάουμαν, δείτε βίντεο
Ο 19χρονος αμυντικός του Άγιαξ υπέστη θλάση στον πνεύμονα και θα μείνει εκτός για όλον τον Σεπτέμβριο
Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ο αμυντικός του Άγιαξ, Άαρον Μπούμαν, μετά από τον σχεδόν εγκληματικό τρόπο με τον οποίο διεκδίκησε τη μπάλα ο αντίπαλος του της Αϊντχόφεν, Ρούμπεν φαν Μπόμελ.
Ο 19χρονος Μπούμαν τραυματίστηκε δέκα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης που έληξε με νίκη 3-1 της PSV επί του «Αίαντα».
Ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν ο 22χρονος Φαν Μπόμελ, ο οποίος είναι γιος του παλαιού διεθνή Ολλανδού Μαρκ φαν Μπόμελ, πήγε με άγαρμπο τρόπο για τη μπάλα ενώ αυτή ήταν διεκδικούμενη στον αέρα.
Αποτέλεσμα του μαρκαρίσματος ήταν ο Μπάουμαν να βρεθεί στο χορτάρι σφαδάζοντας και τους συμπαίχτες του να ζητούν τον λόγο από τον εξτρέμ της Αϊντχόφεν.
Όπως ανακοίνωσε ο Άγιαξ, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως ο διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας Κ19 υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σοβαρό χτύπημα στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα.
Ως αποτέλεσμα, ο Μπάουμεν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλον τον Σεπτέμβριο.
Στην ανακοίνωσή του, ο Άγιαξ ανέφερε: «Ο Άαρον Μπάουμαν δεν θα αγωνιστεί ξανά μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μπάουμαν υπέστη αρκετούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων μώλωπες στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο και την Κυριακή για προληπτική παρακολούθηση. Περαστικά, Άαρον!»
Ο 19χρονος Μπούμαν τραυματίστηκε δέκα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης που έληξε με νίκη 3-1 της PSV επί του «Αίαντα».
Ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν ο 22χρονος Φαν Μπόμελ, ο οποίος είναι γιος του παλαιού διεθνή Ολλανδού Μαρκ φαν Μπόμελ, πήγε με άγαρμπο τρόπο για τη μπάλα ενώ αυτή ήταν διεκδικούμενη στον αέρα.
Hollanda liginde cinayet girişimi— Futboldur Hayat (@futboldurhayat) September 6, 2026
PSV li Van bommel rakibi Aaron Bouwman a kafa göz daldı
Bouwman ölümden döndü
Önce kırık var zannedildi
Hastanede akciğer ve boyun ezilmesi yaşadığı anlaşıldı
4 hafta sahalardan uzak kalacak
Bu pozisyonda van Bommel sarı kart gördü
VAR…
Αποτέλεσμα του μαρκαρίσματος ήταν ο Μπάουμαν να βρεθεί στο χορτάρι σφαδάζοντας και τους συμπαίχτες του να ζητούν τον λόγο από τον εξτρέμ της Αϊντχόφεν.
Όπως ανακοίνωσε ο Άγιαξ, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως ο διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας Κ19 υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σοβαρό χτύπημα στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα.
Ως αποτέλεσμα, ο Μπάουμεν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλον τον Σεπτέμβριο.
Στην ανακοίνωσή του, ο Άγιαξ ανέφερε: «Ο Άαρον Μπάουμαν δεν θα αγωνιστεί ξανά μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μπάουμαν υπέστη αρκετούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων μώλωπες στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο και την Κυριακή για προληπτική παρακολούθηση. Περαστικά, Άαρον!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα