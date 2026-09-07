«Εγκληματική» διεκδίκηση μπάλας στο Αϊντχόφεν-Άγιαξ: Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο τον Άαρον Μπάουμαν, δείτε βίντεο
SPORTS
Αϊντχόφεν Άγιαξ Ρούμπεν Φαν Μπόμελ

«Εγκληματική» διεκδίκηση μπάλας στο Αϊντχόφεν-Άγιαξ: Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο τον Άαρον Μπάουμαν, δείτε βίντεο

Ο 19χρονος αμυντικός του Άγιαξ υπέστη θλάση στον πνεύμονα και θα μείνει εκτός για όλον τον Σεπτέμβριο

«Εγκληματική» διεκδίκηση μπάλας στο Αϊντχόφεν-Άγιαξ: Ο Ρούμπεν Φαν Μπόμελ έστειλε στο νοσοκομείο τον Άαρον Μπάουμαν, δείτε βίντεο
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Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί ο αμυντικός του Άγιαξ, Άαρον Μπούμαν, μετά από τον σχεδόν εγκληματικό τρόπο με τον οποίο διεκδίκησε τη μπάλα ο αντίπαλος του της Αϊντχόφεν, Ρούμπεν φαν Μπόμελ.

Ο 19χρονος Μπούμαν τραυματίστηκε δέκα λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης που έληξε με νίκη 3-1 της PSV επί του «Αίαντα».

Ο τραυματισμός σημειώθηκε όταν ο 22χρονος Φαν Μπόμελ, ο οποίος είναι γιος του παλαιού διεθνή Ολλανδού Μαρκ φαν Μπόμελ, πήγε με άγαρμπο τρόπο για τη μπάλα ενώ αυτή ήταν διεκδικούμενη στον αέρα.



Αποτέλεσμα του μαρκαρίσματος ήταν ο Μπάουμαν να βρεθεί στο χορτάρι σφαδάζοντας και τους συμπαίχτες του να ζητούν τον λόγο από τον εξτρέμ της Αϊντχόφεν.

Όπως ανακοίνωσε ο Άγιαξ, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν πως ο διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας Κ19 υπέστη πολλαπλούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων σοβαρό χτύπημα στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα.

Ως αποτέλεσμα, ο Μπάουμεν θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλον τον Σεπτέμβριο.

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Στην ανακοίνωσή του, ο Άγιαξ ανέφερε: «Ο Άαρον Μπάουμαν δεν θα αγωνιστεί ξανά μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Μπάουμαν υπέστη αρκετούς τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων μώλωπες στο στέρνο και θλάση στον πνεύμονα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο και την Κυριακή για προληπτική παρακολούθηση. Περαστικά, Άαρον!»
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