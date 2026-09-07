Μοντέρο στο The Footbal Show: Οταν ξεκίνησαν οι φήμες για τον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ μου έστειλε μήνυμα ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί

Ο Γιαν Μοντέρο μίλησε στον Μιχάλη Στεφάνου και το protothema.gr για την προσαρμογή του στον Ολυμπιακό, τη φιλοσοφία της ομάδας, τον ρόλο που θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο και το μήνυμα που δέχθηκε από τον Σάσα Βεζένκοφ πριν από τη μεταγραφή του