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Μοντέρο στο The Footbal Show: Οταν ξεκίνησαν οι φήμες για τον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ μου έστειλε μήνυμα ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί
Μοντέρο στο The Footbal Show: Οταν ξεκίνησαν οι φήμες για τον Ολυμπιακό, ο Βεζένκοφ μου έστειλε μήνυμα ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί
Ο Γιαν Μοντέρο μίλησε στον Μιχάλη Στεφάνου και το protothema.gr για την προσαρμογή του στον Ολυμπιακό, τη φιλοσοφία της ομάδας, τον ρόλο που θεωρεί ότι του ταιριάζει περισσότερο και το μήνυμα που δέχθηκε από τον Σάσα Βεζένκοφ πριν από τη μεταγραφή του
Ο Γιαν Μοντέρο μίλησε στον Μιχάλη Στεφάνου και το The Football Show by Stoiximan στο protothema.gr για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Ολυμπιακό και όσα περιμένει από την παρουσία του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο νέος παίκτης των «ερυθρόλευκων» στάθηκε αρχικά στη φιλοσοφία της ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει εδώ και χρόνια έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, στον οποίο θα πρέπει και ο ίδιος να προσαρμοστεί.
«Η φιλοσοφία της ομάδας είναι πολύ ξεκάθαρη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον ίδιο τρόπο εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω ότι μπορώ να προσαρμόσω λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μου. Θα είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Πρέπει να καταλάβω ότι πρόκειται για μια επιτυχημένη ομάδα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, και πρέπει να προσαρμοστώ σε κάποια πράγματα», ανέφερε.
Ερωτηθείς αν θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο σκόρερ ή δημιουργό, ο Μοντέρο ξεκαθάρισε ότι βλέπει τον εαυτό του κυρίως ως παίκτη που δημιουργεί καταστάσεις στο παρκέ.
«Νομίζω ότι είμαι περισσότερο δημιουργός. Δημιουργώ καταστάσεις είτε για να σκοράρω είτε για να δώσω ασίστ. Νομίζω ότι αυτό είναι που με κάνει κάπως απρόβλεπτο αυτή τη στιγμή», σημείωσε.
Όπως είπε, δεν είχε προηγηθεί κάποια οργανωμένη επικοινωνία με παίκτη της ομάδας, ωστόσο όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο Βεζένκοφ επικοινώνησε μαζί του.
«Όχι ακριβώς. Όταν όμως άρχισαν να ακούγονται οι φήμες, ο Σάσα μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί και ότι θα ήταν χαρά του να με έχει στην ομάδα», ανέφερε.
«Είμαι πάντα ανοιχτός στο να μαθαίνω νέα πράγματα κάθε μέρα. Να μαθαίνω από όλους τους παίκτες, τα πράγματα που τους είναι εύκολα και αυτά στα οποία πρέπει να αποκτήσουμε χημεία. Είμαι πάντα μαθητής του παιχνιδιού και ανοιχτός σε νέα πράγματα», είπε.
Τέλος, ο Μοντέρο ρωτήθηκε αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να εντάσσεται σε μια ομάδα που έχει ήδη κατακτήσει την EuroLeague.
«Νομίζω ότι είναι λίγο και από τα δύο. Από τη μία υπάρχει πίεση, επειδή είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ως ανταγωνιστικός παίκτης, νιώθεις ότι είναι μια πρόκληση και κάτι που σε παρακινεί να θέλεις να τα πας ακόμη καλύτερα και να βοηθήσεις την ομάδα», κατέληξε.
«Η φιλοσοφία της ομάδας είναι πολύ ξεκάθαρη. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον ίδιο τρόπο εδώ και πολύ καιρό και πιστεύω ότι μπορώ να προσαρμόσω λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μου. Θα είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Πρέπει να καταλάβω ότι πρόκειται για μια επιτυχημένη ομάδα, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, και πρέπει να προσαρμοστώ σε κάποια πράγματα», ανέφερε.
Ερωτηθείς αν θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο σκόρερ ή δημιουργό, ο Μοντέρο ξεκαθάρισε ότι βλέπει τον εαυτό του κυρίως ως παίκτη που δημιουργεί καταστάσεις στο παρκέ.
«Νομίζω ότι είμαι περισσότερο δημιουργός. Δημιουργώ καταστάσεις είτε για να σκοράρω είτε για να δώσω ασίστ. Νομίζω ότι αυτό είναι που με κάνει κάπως απρόβλεπτο αυτή τη στιγμή», σημείωσε.
Το μήνυμα του ΒεζένκοφΟ Μοντέρο αποκάλυψε ακόμη ότι πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό είχε δεχθεί μήνυμα από τον Σάσα Βεζένκοφ.
Όπως είπε, δεν είχε προηγηθεί κάποια οργανωμένη επικοινωνία με παίκτη της ομάδας, ωστόσο όταν άρχισαν να κυκλοφορούν οι πρώτες πληροφορίες για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ο Βεζένκοφ επικοινώνησε μαζί του.
«Όχι ακριβώς. Όταν όμως άρχισαν να ακούγονται οι φήμες, ο Σάσα μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα μαζί και ότι θα ήταν χαρά του να με έχει στην ομάδα», ανέφερε.
«Είμαι πάντα μαθητής του παιχνιδιού»Μιλώντας για τα στοιχεία στα οποία θέλει να βελτιωθεί και για τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Μοντέρο τόνισε ότι παραμένει ανοιχτός στη μάθηση και στη βελτίωση.
«Είμαι πάντα ανοιχτός στο να μαθαίνω νέα πράγματα κάθε μέρα. Να μαθαίνω από όλους τους παίκτες, τα πράγματα που τους είναι εύκολα και αυτά στα οποία πρέπει να αποκτήσουμε χημεία. Είμαι πάντα μαθητής του παιχνιδιού και ανοιχτός σε νέα πράγματα», είπε.
Τέλος, ο Μοντέρο ρωτήθηκε αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να εντάσσεται σε μια ομάδα που έχει ήδη κατακτήσει την EuroLeague.
«Νομίζω ότι είναι λίγο και από τα δύο. Από τη μία υπάρχει πίεση, επειδή είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, ως ανταγωνιστικός παίκτης, νιώθεις ότι είναι μια πρόκληση και κάτι που σε παρακινεί να θέλεις να τα πας ακόμη καλύτερα και να βοηθήσεις την ομάδα», κατέληξε.
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